Sci alpino, Sofia Goggia ha ripetuto la manche: "Prima gara e subito cinema. Ho pensato a Tomba..."

Avvio di Coppa del Mondo di sci alpino decisamente concitato per Sofia Goggia. Partita con il pettorale n.32 nel gigante inaugurale di Soelden, la 30enne si è dovuta fermare (peraltro dopo aver fatto registrare un ottimo primo intermedio) a causa della presenza di un addetto alla pista in traiettoria.

Da regolamento la fuoriclasse bergamasca ha potuto ripetere la gara, riuscendo a qualificarsi brillantemente con il 20° tempo e un distacco di 2.80 da Federica Brignone, con quest’ultima che si trova al comando dopo la prima frazione.

Un episodio che ha fatto sorridere Sofia Goggia, visibilmente divertita ai microfoni di RaiSport: “Partiamo alla prima gara ed è subito cinema. Mi è venuto in mente Tomba quando in una gara in America si sentì dire “stop” da un guardaporta e fu costretto a tornare sopra e rifarla. È stata tosta, ho preso una bella randellata, mi sono qualificata partendo con il 44 invece che con il 32. Diciamo che io ho sempre un po’ di sfortuna con i guardaporte, mi era successo anche a St. Moritz“.

Va detto che la classe 1992 ha lavorato tanto tra le porte larghe in estate e, dal punto di vista della fluidità dell’azione, i risultati si sono visti. Sofia utilizza infatti il gigante come gara propedeutica per discesa e superG: è consapevole che la tecnica di base per affrontare le curve più strette possa poi tramutarsi in un indubbio vantaggio anche per le prove veloci, che tra l’altro inizieranno già fra tre settimane a Cervinia.

Intanto a Soelden avrà l’occasione di incamerare i primi punti della stagione, magari anche provando a recuperare posizioni: attualmente la top15 è distante appena 29 centesimi.

Foto: Lapresse