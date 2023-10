Sci alpino: Shiffrin favorita a Soelden, ma sul Rettenbach le azzurre sanno come si vince

Soelden è da sempre sinonimo di inizio stagione. Solamente lo scorso anno la pioggia aveva portato gli organizzatori a cancellare la gara, mentre domani non dovrebbero esserci problemi per questo nuovo inizio della Coppa del Mondo femminile. Si parte come sempre da un gigante, che vede una grande favorita, ma anche tante rivali che cercheranno di mettersi subito sul gradino più alto del podio e tra queste anche due azzurre.

Mikaela Shiffrin è ovviamente la candidata numero uno al successo finale, anche perchè l’americana si presenta in Austria con una striscia aperta di cinque successi consecutivi nella specialità. Un dominio assoluto quello della nativa di Vail nella passata stagione, con ben sette affermazioni all’attivo. Shiffrin è stata anche l’ultima a vincere in quel di Soelden, anche se sul Rettenbach vanta solo un’altra vittoria, datata 2014 ed in coabitazione con Anna Fenninger.

Si parlava di due azzurre e sono Marta Bassino e Federica Brignone. Entrambe sanno benissimo come si vincere sulle nevi austriache ad inizio stagione: la piemontese ci ha vinto nel 2020 proprio davanti alla valdostana, che invece è salita sul gradino più alto del podio nel 2015, battendo proprio Mikaela Shiffrin, nel giorno della sua prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo.

Fari puntati anche sulla svizzera Lara Gut-Behrami e sulla slovacca Petra Vlhova, che avevano completato il podio nell’ultima edizione del 2021. Attenzione anche alla svedese Sara Hector e alla canadese Valerie Grenier, quest’ultima capace anche di ottenere una vittoria nella stagione passata. Totalmente imprevedibile Alice Robinson, che spera di ritrovarsi dopo anni di vero buio su una pista che l’aveva consacrata nel 2019.

FOTO: LaPresse