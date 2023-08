LIVE F1, GP Imola 2022 in DIRETTA: come sarà la pista di Miami. Marko: “Sempre creduto nel Mondiale”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.59 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

16.56 Alla Ferrari non resta che leccarsi le ferite e guardare al fine settimana di Miami, pista che per certi versi potrebbe ricordare Jeddah.

16.55 La classifica costruttori:

1. Ferrari 124

2. Red Bull 113

3. Mercedes 77

4. McLaren 46

5. Alfa Romeo 25

6. Alpine 22

7. AlphaTauri 16

8. Haas 15

9. Aston Martin 5

10. Williams 1

16.54 La classifica piloti completa:

1. Charles Leclerc (Ferrari) 86

2. Max Verstappen (Red Bull) 59

3. Sergio Perez (Red Bull) 54

4. George Russell (Mercedes) 49

5. Carlos Sainz (Ferrari) 38

6. Lando Norris (McLaren) 35

7. Lewis Hamilton (Mercedes) 28

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 24

9. Esteban Ocon (Alpine) 20

10. Kevin Magnussen (Haas) 15

11. Daniel Ricciardo (McLaren) 11

12. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 10

13. Pierre Gasly (AlphaTauri) 6

14. Sebastian Vettel (Aston Martin) 4

15. Fernando Alonso (Alpine) 2

16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 1

16. Alex Albon (Williams) 1

16. Lance Stroll (Aston Martin) 1

16.53 Nella classifica costruttori la Ferrari resta prima con 124 punti, ma la Red Bull si porta a -11.

16.51 Nella classifica piloti resta al comando Leclerc con 86 punti, ma Max Verstappen ha quasi dimezzato il gap e si porta a -27. 3° Perez a 54, poi Russell a 49 e Sainz a 38.

16.47 E dire che il circuito di Imola avrebbe dovuto favorire la Ferrari. Il prossimo sarà invece al 100% pro-Red Bull: a Miami sono infatti presenti due lunghissimi rettilinei, dove si è visto come la monoposto austriaca riesce a fare la differenza nei confronti di quella italiana.

16.44 Di sicuro la pioggia non ha favorito la Ferrari in questo fine settimana. Inoltre va rimarcato anche un secondo pit-stop più lento del dovuto (3″9, oltre un secondo più alto del normale) senza il quale, probabilmente, Leclerc avrebbe potuto conservare la posizione su Perez (era rientrato davanti al messicano, salvo venire immediatamente passato).

16.42 Max Verstappen ha portato a casa 34 punti in questo fine settimana, il massimo possibile. 8 con la Sprint Race, 25 con la vittoria di oggi e 1 con il punto di bonus per il giro veloce.

16.39 Giornata nera per la Ferrari. Leclerc è partito malissimo, retrocedendo dalla seconda alla quarta posizione. Ancora peggio è andata a Sainz, colpito da Ricciardo e costretto al ritiro dopo due curve. Leclerc ha disputato tutta la corsa alle spalle di Perez, senza mai trovare il guizzo per superarlo, mentre davanti Verstappen volava. A 10 tornate dal termine il monegasco, volendo provare il tutto per tutto nei confronti del messicano (aveva un gap inferiore al secondo), ha commesso un errore alla variante alta, finendo in testacoda ed andando a colpire le barriere. Miracolosamente è riuscito a ripartire, tornando ai box e sostituendo l’ala danneggiata. Una volta tornato in pista, si è ritrovato in nona posizione, salvo poi risalire sino alla sesta.

16.36 L’ordine d’arrivo della gara:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+16.527 2

3 Lando NORRIS McLaren+34.834 1

4 George RUSSELL Mercedes+42.506 1

5 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+43.181 1

6 Charles LECLERC Ferrari+56.072 3

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+61.110 1

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+70.710 1

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+75.170 1

10 Lance STROLL Aston Martin1 L 1

11 Alexander ALBON Williams1 L 1

12 Pierre GASLY AlphaTauri1 L 1

13 Lewis HAMILTON Mercedes1 L 1

14 Esteban OCON Alpine1 L 1

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo1 L 1

16 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 2

18 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 3

16.35 Charles Leclerc chiude sesto un fine settimana da dimenticare per la Ferrari.

16.35 Max Verstappen vince il GP di Imola e fa un colpaccio in ottica iridata. Sul podio anche Perez e Norris: doppietta Red Bull.

63° giro/63 Inizia a piovigginare…Ma ormai la gara è finita.

62° giro/63 Passa Leclerc ed è sesto.

62° giro/63 Leclerc a mezzo secondo da Tsunoda, a breve l’attacco.

61° giro/63 Anche se pochi, i punti che porterà a casa Leclerc sono “miracolati”. Era andato a sbattere contro le barriere, ha avuto tanta fortuna nel riuscire a ripartire. Chiaramente l’errore commesso è gravissimo.

61° giro/63 Leclerc sta andando a prendere anche Tsunoda, si porta a 1″9.

59° giro/63 Russell e Bottas in bagarre per il quarto posto. Per la McLaren podio insperato per Norris, che è terzo.

59° giro/63 Leclerc supera Vettel sul rettilineo ed è settimo. Ora 4″2 lo separano da Tsunoda.

58° giro/63 Leclerc si porta a 1″6 da Vettel, poi ne dovrà recuperare altri 4 per raggiungere Tsunoda. E’ un fine settimana amarissimo. Pubblico gelato sugli spalti.

58° giro/63 L’impatto di Leclerc con le barriere:

LAP 54/53 Leclerc has gone into the barriers at the chicane! He's got going again, returns to the pits and then out again on track but down in P9 #ImolaGP #F1

58° giro/63 La classifica aggiornata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+13.136 2

3 Lando NORRIS McLaren+26.938 1

4 George RUSSELL Mercedes+33.179 1

5 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+34.248 1

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+54.324 1

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+57.344 1

8 Charles LECLERC Ferrari+61.100 3

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+63.995 1

10 Lance STROLL Aston Martin+74.700 1

11 Esteban OCON Alpine+77.848 1

12 Alexander ALBON Williams+79.512 1

13 Pierre GASLY AlphaTauri1 L 1

14 Lewis HAMILTON Mercedes1 L 1

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo1 L 1

16 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 2

18 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 3

57° giro/63 Leclerc supera Magnussen ed è ottavo.

56° giro/63 Leclerc fa sapere via radio che non sente bene la macchina. L’impatto è stato importante con le barriere, è un miracolo che sia ripartito.

56° giro/63 Giro veloce di Verstappen, piove sul bagnato per la Ferrari.

55° giro/63 Leclerc ha commesso un errore gravissimo alla variante alta nel tentativo di rimanere vicino a Perez e tentare il sorpasso. Pensando al Mondiale, forse sarebbe stato più prudente pensare al terzo posto. Ora è nono…

54° giro/63 Leclerc va ai box e cambia l’ala che era danneggiata. Rientra in pista in nona posizione. Pazzesco.

54° giro/63 NOOOOOOOOOOOO!!! Testacoda di Leclerc, va a sbattere contro il muro! Miracolosamente riesce a ripartire!

53° giro/63 La Red Bull ha una velocità di punta maggiore, è un sorpasso difficilissimo per Leclerc.

52° giro/63 Leclerc ha ripreso Perez, si trova a 6 decimi! Intanto ottiene il giro veloce in 1’19″206.

52° giro/63 Verstappen cambia le gomme a sua volta e monta le soft.

51° giro/63 Leclerc ha sorpassato subito Norris, ora si trova a 1″5 da Perez.

51° giro/63 Pit-stop anche per Perez: gomme soft.

50° giro/63 Leclerc torna in pista in quarta posizione, alle spalle di Norris. Decisione difficile da capire da parte della Ferrari.

50° giro/63 PIT-STOP PER LECLERC! Monta gomme soft, va a caccia del giro veloce e del punto di bonus.

49° giro/63 Ora Perez e Leclerc trovano diversi doppiati, tra cui Hamilton.

48° giro/63 Tsunoda sorpassa Magnussen e sale in ottava piazza con l’AlphaTauri.

48° giro/63 Le gomme medie stanno tenendo bene, non sarà necessaria una nuova sosta ai box.

47° giro/63 Contrariamente alle gare precedenti, oggi la Safety Car non ha azzerato i distacchi, se non quando è entrata al primo giro.

46° giro/63 Hamilton non riesce in alcun modo a passare Gasly per il 13° posto.

46° giro/63 La classifica aggiornata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+12.083 1

3 Charles LECLERC Ferrari+15.388 1

4 Lando NORRIS McLaren+40.786 1

5 George RUSSELL Mercedes+48.566 1

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+53.723 1

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+71.113 1

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+73.499 1

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+74.385 1

10 Lance STROLL Aston Martin1 L 1

11 Esteban OCON Alpine1 L 1

12 Alexander ALBON Williams1 L 1

13 Pierre GASLY AlphaTauri1 L 1

14 Lewis HAMILTON Mercedes1 L 1

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo1 L 1

16 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 1

18 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 3

45° giro/63 Ora Leclerc sta perdendo 4-5 decimi al giro da Perez e Verstappen. Fine settimana negativo per la Ferrari, serve voltare pagina.

44° giro/63 Peraltro la prossima pista, quella di Miami, sarà nettamente favorevole alla Red Bull con due rettilinei lunghissimi…

43° giro/63 Leclerc sembra essersi arreso. Scivola a 3 secondi da Perez.

42° giro/63 Verstappen amministra con 11″8 su Perez e 14″ su Leclerc.

41° giro/63 Max Verstappen ha doppiato Lewis Hamilton. Il volto di Toto Wolff è tutto un programma…

41° giro/63 La classifica aggiornata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+12.030 1

3 Charles LECLERC Ferrari+14.430 1

4 Lando NORRIS McLaren+35.698 1

5 George RUSSELL Mercedes+43.282 1

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+52.345 1

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+65.712 1

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+67.890 1

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+69.872 1

10 Lance STROLL Aston Martin+76.230 1

11 Esteban OCON Alpine+77.376 1

12 Alexander ALBON Williams+79.371 1

13 Pierre GASLY AlphaTauri+80.006 1

14 Lewis HAMILTON Mercedes+80.563 1

15 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo1 L 1

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 1

18 Daniel RICCIARDO McLaren1 L

40° giro/63 Ora Leclerc sta perdendo costantemente dalle due Red Bull, circa un paio di decimi al giro.

39° giro/63 Verstappen, tra non molto, andrà a doppiare Hamilton.

39° giro/63 Risponde Perez, torna a 2″2 il suo vantaggio su Leclerc.

38° giro/63 Ora Leclerc si avvicina a 1″6 da Perez. L’obiettivo massimo è il secondo posto, a questo punto. Verstappen è imprendibile.

37° giro/63 1’20″293 per Verstappen, giro veloce. Rifila 7 decimi a Perez e Leclerc.

36° giro/63 Non recupera Leclerc, anzi perde. Si trova a 2″2 da Perez. Gara difficilissima per la Ferrari, che era iniziata malissimo sin dalla partenza.

35° giro/63 Leclerc si trova a 1″9 da Perez. Vediamo se ora, con il DRS, proverà a sferrare l’attacco.

34° giro/63 Viene dato il via libera per utilizzare il DRS.

34° giro/63 Che smacco per Hamilton: è 14°, ma il compagno di squadra Russell è 5°…

34° giro/63 Al momento Verstappen, con il punto di bonus per il giro veloce, sta guadagnando 11 punti in classifica su Leclerc, 12 considerando anche la Sprint Race di ieri.

33° giro/63 C’è una chiazza bagnata in curva 2, per questo i commissari non danno il via libera all’utilizzo del DRS.

32° giro/63 Siamo a metà gara. La classifica con le due Red Bull davanti.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+10.284 1

3 Charles LECLERC Ferrari+11.447 1

4 Lando NORRIS McLaren+26.491 1

5 George RUSSELL Mercedes+32.904 1

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+44.669 1

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+52.988 1

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+56.931 1

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+60.321 1

10 Lance STROLL Aston Martin+62.582 1

11 Esteban OCON Alpine+63.710 1

12 Alexander ALBON Williams+64.745 1

13 Pierre GASLY AlphaTauri+65.866 1

14 Lewis HAMILTON Mercedes+66.330 1

15 Daniel RICCIARDO McLaren+67.339 3

16 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo1 L 1

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 1

31° giro/63 E’ evidente che Leclerc avrebbe un passo superiore a Perez, ma al momento rimane alle spalle del messicano.

30° giro/63 Verstappen potrebbe diventare il primo pilota a vincere sia la Sprint Race sia la gara della domenica.

30° giro/63 Verstappen è padrone della gara: ha 9″5 su Perez e 11″ su Leclerc.

29° giro/63 Perez è finito nella ghiaia, peccato che Leclerc non abbia sfruttato l’occasione.

29° giro/63 Niente da fare, Leclerc non piazza l’affondo. I commissari, per ragioni di sicurezza, per ora non stanno consentendo l’uso del DRS.

28° giro/63 Lungo di Perez alla variante alta, Leclerc è in scia!

28° giro/63 1’21″095 per Verstappen, giro veloce. I primi tre stanno girando sullo stesso passo. La sensazione è che Leclerc potrebbe andare più forte, ma non può spingere più forte alle spalle di Perez.

27° giro/63 Ora Leclerc torna a 1″3. Serve pazienza. Ripetiamo: non siamo neanche a metà gara.

26° giro/63 La classifica parziale:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+6.723 1

3 Charles LECLERC Ferrari+8.295 1

4 Lando NORRIS McLaren+21.132 1

5 George RUSSELL Mercedes+26.515 1

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+39.374 1

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+43.387 1

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+47.707 1

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+51.404 1

10 Lance STROLL Aston Martin+51.547 1

11 Esteban OCON Alpine+52.570 1

12 Alexander ALBON Williams+53.220 1

13 Pierre GASLY AlphaTauri+54.889 1

14 Lewis HAMILTON Mercedes+55.403 1

15 Daniel RICCIARDO McLaren+56.255 2

16 Nicholas LATIFI Williams+70.818 1

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+71.492 1

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+80.293

25° giro/63 Ora le Red Bull sono più veloci, Perez guadagna mezzo secondo su Leclerc.

24° giro/63 Con queste gomme medie i piloti potrebbero anche concludere la gara. Da capire chiaramente quale sarà il degrado. E’ lunghissima, non siamo neanche a metà.

24° giro/63 Giro veloce ora per Perez, porta ad un secondo il suo vantaggio su Leclerc.

23° giro/63 Leclerc è nettamente più veloce di Perez, ma non se la sente di attaccarlo e fa bene. E’ troppo rischioso. Fuori dalla traiettoria ci sono delle chiazze di bagnato.

22° giro/63 Giro veloce di Leclerc, è già in scia a Perez. C’è un problema: ora tentare un sorpasso è rischioso. La traiettoria ideale è asciutta, ma per superare si finisce su zone di asfalto ancora umide. Deve stare attentissimo…

21° giro/63 La classifica dopo la sosta ai box:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+6.813 1

3 Charles LECLERC Ferrari+8.842 1

4 Lando NORRIS McLaren+19.005 1

5 George RUSSELL Mercedes+25.737 1

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+35.504 1

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+36.821 1

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+42.342 1

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+47.179 1

10 Lance STROLL Aston Martin+47.684 1

11 Esteban OCON Alpine+48.299 1

12 Alexander ALBON Williams+48.429 1

13 Pierre GASLY AlphaTauri+49.709 1

14 Lewis HAMILTON Mercedes+51.052 1

15 Daniel RICCIARDO McLaren+51.985 2

16 Nicholas LATIFI Williams+63.537 1

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+64.065 1

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+64.911

21° giro/63 Verstappen al comando con 7″3 su Perez e 9″0 su Leclerc.

21° giro/63 Gomme medie da asciutto per tutti.

20° giro/63 Perez, con gomma già calda, supera subito Leclerc e si riprende la seconda posizione. La Ferrari, come di consueto, fatica a portare le gomme in temperatura.

20° giro/63 Leclerc torna in pista davanti a Perez!

20° giro/63 Pit-stop lento per Leclerc, peccato. 3″7.

20° giro/63 Ecco ora ai box Verstappen e Leclerc.

19° giro/63 Si sono fermati tutti tranne Verstappen, Leclerc e Norris.

19° giro/63 Leclerc invece prosegue, forse è un errore per la Ferrari.

19° giro/63 Perez rientra ai box e monta gomme slick medie.

18° giro/63 Ricciardo è molto veloce con le slick.

18° giro/63 Leclerc ha ripreso Perez, 8 decimi tra i due. Non si può però utilizzare il DRS al momento.

17° giro/63 Ora cambia tutto: Ricciardo si ferma ai box e monta gomme medie slick, dunque da asciutto.

17° giro/63 Leclerc va ad elastico. Ora si trova a 1″5 da Perez, mentre Verstappen è in fuga con 6″7 sul compagno di squadra.

16° giro/63 I tempi sono molto alti ora. Tutti i piloti sono alle prese con gomme degradate. La pista ormai è asciutta, ma nessuno se la sente di montare le slick.

16° giro/63 Leclerc sta andando a riprendere Perez. Il messicano dista 1″3.

15° giro/63 I piloti stanno temporeggiando. La pista è quasi asciutta, ma a breve potrebbe arrivare un nuovo scroscio di pioggia…

14° giro/63 La classifica parziale:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+5.726 – –

3 Charles LECLERC Ferrari+7.617 – –

4 Lando NORRIS McLaren+16.200 – –

5 George RUSSELL Mercedes+21.026 – –

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+23.294 – –

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+24.451 – –

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+25.932 – –

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+29.947 – –

10 Lance STROLL Aston Martin+30.803 – –

11 Lewis HAMILTON Mercedes+31.237 – –

12 Esteban OCON Alpine+34.632 – –

13 Pierre GASLY AlphaTauri+39.159 – –

14 Alexander ALBON Williams+41.006 – –

15 Nicholas LATIFI Williams+42.504 – –

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+43.088 – –

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+43.348 – –

18 Daniel RICCIARDO McLaren+46.416 1

14° giro/63 Bottas supera all’esterno Magnussen e si prende il 6° posto con l’Alfa Romeo. Leclerc si porta a 1″7 da Perez.

13° giro/63 Leclerc sta facendo fatica con le gomme. Si porta a 1″9 da Perez, ma perde altri 6 decimi da Verstappen.

13° giro/63 Magnussen viene passato da Russell e ora viene attaccato anche da Bottas.

12° giro/63 Russell supera Magnussen, ma finisce lungo in frenata, sobbalza sui cordoli ed il danese torna davanti.

12° giro/63 Leclerc sta perdendo terreno dalle Red Bull. Si trova a 2″5 da Perez e a 7″2 da Verstappen.

11° giro/63 La pista si sta asciugando meno velocemente del previsto. Sarà importante anche scegliere poi quale gomma slick utilizzare: magari la hard per provare ad andare sino in fondo alla gara?

10° giro/63 Russell in bagarre con Magnussen per il quinto posto.

10° giro/63 Leclerc recupera mezzo secondo su Perez e si porta a 2″1 dal messicano. Verstappen però è più veloce di un decimo rispetto al ferrarista.

9° giro/63 Verstappen è al comando con 3″2 su Perez e 5″8 su Leclerc.

8° giro/63 LECLERC SORPASSA NORRIS! Staccata precisa all’interno in fondo al rettilineo. Ora serve un capolavoro, Verstappen è distante già 6 secondi. E tra i due grandi rivali c’è di mezzo Perez…

7° giro/63 La classifica aggiornata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.903 – –

3 Lando NORRIS McLaren+4.734 – –

4 Charles LECLERC Ferrari+5.330 – –

5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+8.146 – –

6 George RUSSELL Mercedes+9.829 – –

7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+11.189 – –

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+12.636 – –

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+14.255 – –

10 Lance STROLL Aston Martin+15.005 – –

11 Lewis HAMILTON Mercedes+16.315 – –

12 Esteban OCON Alpine+18.383 – –

13 Pierre GASLY AlphaTauri+19.117 – –

14 Alexander ALBON Williams+19.634 – –

15 Nicholas LATIFI Williams+20.353 – –

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+20.775 – –

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+21.043 – –

18 Daniel RICCIARDO McLaren+21.803 1

7° giro/63 Scappa via Verstappen, si ritira Fernando Alonso.

6° giro/63 Verstappen è già in fuga. 1″9 su Perez, 3″7 su Norris e 4″4 su Leclerc.

5° giro/63 Ora Leclerc è in scia a Norris, ma il sorpasso è molto complicato in queste condizioni.

5° giro/63 Si riparte, attenzione a Magnussen che è molto vicino a Leclerc. La pista si sta asciugando rapidamente. La Ferrari sta faticando sul bagnato, tanto.

4° giro/63 Per Verstappen oggi l’occasione è ghiottissima per guadagnare punti in classifica generale. E’ la prima volta che Leclerc si trova quest’anno fuori dalla top3, andrà testato in una situazione nuova.

4° giro/63 La Safety Car sta per rientrare al termine di questa tornata, dunque a breve ripartirà la gara.

4° giro/63 In giornate come queste bisogna essere maturi e pensare a limitare i danni. Leclerc deve stare tranquillo e puntare al podio. L’obiettivo ora diventa il terzo posto, se poi dovesse arrivare qualcosa in più sarà tanto di guadagnato.

3° giro/63 Ricciardo rientra ai box e monta gomme intermedie nuove.

3° giro/63 Nessuna investigazione per l’episodio tra Sainz e Ricciardo: viene considerato incidente di gara.

LAP 1/63 Contact between Ricciardo and Sainz The Aussie has got going again but the Spaniard is beached in the gravel and out of the race ⚠️ SAFETY CAR DEPLOYED ⚠️#ImolaGP #F1

3° giro/63 La classifica dopo la partenza:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.237 – –

3 Lando NORRIS McLaren+3.841 – –

4 Charles LECLERC Ferrari+4.949 – –

5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+5.752 – –

6 George RUSSELL Mercedes+7.084 – –

7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+7.966 – –

8 Fernando ALONSO Alpine+9.422 – –

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+8.087 – –

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+9.398 – –

11 Lance STROLL Aston Martin+10.460 – –

12 Lewis HAMILTON Mercedes+11.568 – –

13 Esteban OCON Alpine+13.306 – –

14 Pierre GASLY AlphaTauri+14.205 – –

15 Alexander ALBON Williams+16.518 – –

16 Nicholas LATIFI Williams+18.331 – –

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+18.899 – –

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+20.689 – –

19 Daniel RICCIARDO McLaren+21.871 – –

2° giro/63 Safety Car dopo l’uscita di Sainz, piantato nella ghiaia.

2° giro/63 Peggio di così non poteva iniziare la gara. Ma c’è tempo per rimediare, almeno per Leclerc.

2° giro/63 Entrambe le Ferrari sono partite davvero male sull’asfalto bagnato. Sainz era davanti a Ricciardo, ma l’australiano lo ha toccato con la ruota anteriore sinistra.

1° giro/63 INCUBO FERRARI! Sainz viene tamponato da Ricciardo e finisce nella ghiaia. Secondo ritiro consecutivo per lo spagnolo!

1° giro/63 Bruttissima partenza per Leclerc, viene passato da Perez e Norris.

SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP di Imola 2022 di F1!

15.02 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza…Ci siamo…

15.01 Attenzione perché c’è il 60% di possibilità che possa tornare a piovere. Prepariamoci ad una gara pazza…

15.00 Gomme intermedie per tutti, nessuno azzarda le slick in partenza. L’asfalto è ancora bagnato.

15.00 Giro di ricognizione!

14.58 Saranno ben 63 i giri da percorrere.

14.56 Di sicuro si partirà con gomme intermedie, ma la pista andrà asciugandosi rapidamente. Bisognerà individuare il momento opportuno per fermarsi ai box e montare le mescole da asciutto.

14.55 Le Frecce Tricolori a Imola.

14.53 La strategia sarà fondamentale, perché l’asfalto andrà gradualmente asciugandosi.

14.48 Il britannico Lewis Hamilton ha lamentato un problema al motore nel giro di schieramento. Attenzione alla Mercedes #44 che scatta fuori dalla Top10.

14.45 Inizia la procedura di partenza, mancano solo 15 minuti allo spegnimento dei semafori!

14.43 Mattia Binotto ha dichiarato ai microfoni di ‘Sky Sport F1’ in vista del via della corsa: “Penso che il pilota possa fare la differenza oggi. Come Ferrari non dobbiamo prendere dei rischi eccessivi. Sainz ha mostrato di poter restare con i primi, avere due auto davanti è fondamentale”.

14.40 Gomme intermedie per Verstappen! Il campione del mondo in carica ha dichiarato ai ‘Sky Sport F1’: “La pioggia è sempre una vera opportunità, ma le Ferrari vanno veloci. Credo che partiremo con le intermedie”.

14.38 Start perfetto ieri per Leclerc che ha tutte le carte in regola per girare per primo in curva 1. Attenzione all’imbuto del ‘Tamburello’, storicamente zona in cui è facile vedere dei contatti.

14.35 Il pubblico non manca sugli spalti sin da stamattina. La ‘marea Rossa’ ha raggiunto l’impianto imolese che per nel 2020 e nel 2021 ha dovuto rinunciare ai tifosi in seguito all’emergenza sanitaria.

14.33 Primo posto sullo schieramento di partenza per Max Verstappen (Red Bull) davanti a Charles Leclerc (Ferrari). I due si ritroveranno nella medesima situazione della Sprint Race, prova vinta dall’olandese.

14.30 Si sta completando la procedura di schieramento. Il passaggio alle intermedie dovrebbe avvenire nei primi giri, il primo settore si sta asciugando velocemente.

14.26 Tutte le auto stanno passando regolarmente in pit lane. Da segnalare la partenza dai box del cinese Zhou, contro le barriere ieri nel primo passaggio della Sprint Race.

14.23 Auto in pista, tutti stanno montando le gomme da bagnato per schierarsi. Montare l’intermedia potrebbe essere un rischio!

14.20 La classifica del Mondiale dopo la Sprint Race di ieri:

1 Charles Leclerc MON FERRARI 78

2 Carlos Sainz ESP FERRARI 38

3 George Russell GBR MERCEDES 37

4 Sergio Perez MEX RED BULL RACING RBPT 36

5 Max Verstappen NED RED BULL RACING RBPT 33

6 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 28

7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 20

8 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 20

9 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 14

10 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 13

11 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 11

12 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI RBPT 6

13 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI RBPT 4

14 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 2

15 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 1

16 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 1

17 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

18 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 0

19 Nico Hulkenberg GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 0

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

14.17 A differenza di Jeddah (Arabia Saudita) e dell’ultima tappa in quel di Melbourne (Australia) vi è solo una zona DRS ad Imola. L’ala mobile può essere azionata solo nel rettilineo principale a partire dalla linea che precede il ‘kink’ di curva 19.

14.15 Le auto sono pronte per schierarsi. Sarà fondamentale capire quale mescola usare per il via. L’intermedia dovrebbe essere la scelta per tutti.

14.13 La Sprint Race di ieri potrebbe aver deciso a grandi linee l’ordine d’arrivo della gara che ci apprestiamo a commentare. Ad Imola è complesso superare, la strategia sarà fondamentale.

14.10 La pista imolese ha una metratura di 4.909 metri, intervallati da 19 incredibili pieghe. Dallo scorso anno la ‘Variante Alta’ è stata intitolata a Fausto Gresini.

14.06 Il tracciato di Imola è uno dei più noti al mondo. L’impianto dedicato ad Enzo e Dino Ferrari è stato più volte modificato negli anni e per un lungo tempo non ha più accolto il ‘Circus’. Il novembre del 2020 ha segnato il ritorno di una corsa che vedremo almeno fino al 2024.

14.03 Per il terzo anno consecutivo la massima formula disputerà due prove in Italia. L’Emilia Romagna accoglie il primo round europeo dell’anno, un nuovo capitolo del duello tra Charles Leclerc e Max Verstappen.

14.00 Cresce la tensione per il GP di Imola. Non piove più sul tracciato italiano, la pista potrebbe asciugarsi

13.04 Continua a piovere a Imola. Ecco come si presenta la pista:

Il pleut toujours à Imola, et d'après @ErikvHaren, cela devrait continuer ainsi jusqu'au départ !

12.18 L’intensità della pioggia dovrebbe poi calare nel primo pomeriggio. Staremo a vedere.

12.15 In questo momento sta diluviando, sarà senz’altro una gara bagnata.

12.13 Buongiorno amici di OA Sport. Il GP di Imola 2022 di F1 inizierà alle 15.00.

17.20 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete ordine d’arrivo, griglia di partenza, cronaca, dichiarazioni, video, analisi e tanto altro. Un saluto sportivo.

17.15 Domani, con ogni probabilità, le gomme soft non verranno usate: spazio dunque a medie e hard (con cui la Ferrari solitamente è più a suo agio). C’è poi l’incognita pioggia che potrebbe ribaltare tutto.

17.13 La classifica costruttori aggiornata:

1. Ferrari 116

2. Red Bull 69

3. Mercedes 65

4. McLaren 31

5. Alpine 22

6. Alfa Romeo 15

7. Haas 13

8. AlphaTauri 10

9. Williams 1

10. Aston Martin 0

17.12 La classifica del Mondiale piloti dopo la Sprint Race:

1. Charles Leclerc (Ferrari) 78

2. Carlos Sainz (Ferrari) 38

3. George Russell (Mercedes) 37

4. Sergio Perez (Red Bull) 36

5. Max Verstappen (Red Bull) 33

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 28

7. Esteban Ocon (Alpine) 20

7. Lando Norris (McLaren) 20

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 14

10. Kevin Magnussen (Haas) 13

11. Daniel Ricciardo (McLaren) 11

12. Pierre Gasly (AlphaTauri) 6

13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 4

14. Fernando Alonso (Alpine) 2

15. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 1

15. Alex Albon (Williams) 1

17.11 Domani potrebbe piovere, le percentuali sono del 40% secondo l’Aeronautica Militare.

17.10 Sinora non è mai accaduto che il vincitore della Sprint Race si ripetesse anche nella gara del giorno successivo. Vedremo se Max Verstappen riuscirà a sfatare il tabù.

17.08 Carlos Sainz ha ottenuto il massimo possibile, il 4° posto: ottima rimonta dalla decima posizione.

17.07 Leclerc aveva brillantemente superato Verstappen in partenza, ma non è mai riuscito a scappare, raggiungendo un vantaggio massimo di 1″6. Nel finale l’olandese era nettamente più veloce ed ha piazzato un sorpasso pulito al penultimo giro. La Ferrari ha accusato inaspettati problemi di degrado con le gomme soft.

17.06 L’ordine d’arrivo di oggi sarà anche la griglia di partenza della gara di domani. Zhou, che si è ritirato, partirà ultimo.

17.05 L’ordine d’arrivo della Sprint Race:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing

2 Charles LECLERC Ferrari+2.975 – –

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+4.721 – –

4 Carlos SAINZ Ferrari+17.578 – –

5 Lando NORRIS McLaren+24.561 – –

6 Daniel RICCIARDO McLaren+27.740 – –

7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+28.133 – –

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+30.712 – –

9 Fernando ALONSO Alpine+32.278 – –

10 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+33.773 – –

11 George RUSSELL Mercedes+36.284 – –

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+38.298 – –

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+40.177 – –

14 Lewis HAMILTON Mercedes+41.459 – –

15 Lance STROLL Aston Martin+42.910 – –

16 Esteban OCON Alpine+43.517 – –

17 Pierre GASLY AlphaTauri+43.794 1

18 Alexander ALBON Williams+48.871 1

19 Nicholas LATIFI Williams+52.017 – –

Max Verstappen ha vinto la Sprint Race davanti a Leclerc, Perez e Sainz. Guardiamo il lato positivo: Leclerc ha perso appena un punto dall’olandese in classifica.

21° giro/21 E’ volato via Verstappen, 1″6 su Leclerc, che sembra proprio aver finito le gomme. Il mondo si è ribaltato rispetto all’Australia.

20° giro/21 Scappa via Verstappen, Red Bull più veloce oggi.

20° giro/21 Verstappen supera Leclerc. Lo affianca e con una staccata all’esterno lo passa in fondo al rettilineo.

19° giro/21 Verstappen è molto più veloce in questa fase, lo si percepisce ad occhio.

19° giro/21 Sainz passa Norris ed è quarto.

19° giro/21 Leclerc sgomma in frenata alla variante, Verstappen è incollato come un’ombra.

18° giro/21 Le gomme soft della Ferrari di Leclerc sono più deteriorate rispetto a quelle di Verstappen.

18° giro/21 Sarà un finale in volata. Per ora Verstappen non ha ancora azzardato un sorpasso. Sainz a 1″5 da Norris per il quarto posto.

17° giro/21 Verstappen è in scia a Leclerc, che accusa graining alle gomme posteriori. E’ durissima ora…

17° giro/21 Leclerc si difende, ma l’olandese è incollato. Sainz a 2″8 da Norris.

17° giro/21 Verstappen ha preso Leclerc, si trova a 9 decimi e può utilizzare il DRS.

16° giro/21 Verstappen sembra avere qualcosa in più in questa fase, si porta a un secondo da Leclerc.

15° giro/21 Sainz potrebbe andare a prendere Norris, è nettamente più veloce.

15° giro/21 1’19″012 per Perez, giro veloce. Nella Sprint Race non viene attribuito il punto di bonus.

14° giro/21 Attenzione, non si arrende Verstappen e torna a 1″3 da Leclerc.

14° giro/21 SAINZ PASSA ANCHE RICCIARDO! E’ 5°, obiettivo top5 centrato. Vediamo se andrà a prendere anche Norris, ma è difficile: il britannico dista 5″5.

13° giro/21 Sainz ancora molto vicino a Ricciardo per la top5.

12° giro/21 Allunga Leclerc, 1″6 su Verstappen.

12° giro/21 Anche Sainz passa Magnussen ed è sesto.

11° giro/21 Leclerc guida con 1″3 su Verstappen, girano sullo stesso passo in sostanza.

11° giro/21 Perez sorpassa Norris ed è 3°. Ricciardo sopravanza Magnussen ed è 5°. Sainz resta settimo, imbottigliato nel traffico.

10° giro/21 La classifica aggiornata:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.287 – –

3 Lando NORRIS McLaren+6.167 – –

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+7.025 – –

5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+10.953 – –

6 Daniel RICCIARDO McLaren+11.425 – –

7 Carlos SAINZ Ferrari+11.819 – –

8 Fernando ALONSO Alpine+14.241 – –

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+15.183 – –

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+16.342 – –

11 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+16.537 – –

12 George RUSSELL Mercedes+17.153 – –

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+17.694 – –

14 Lewis HAMILTON Mercedes+18.332 – –

15 Lance STROLL Aston Martin+20.398 – –

16 Esteban OCON Alpine+20.927 – –

17 Alexander ALBON Williams+21.786 – –

18 Pierre GASLY AlphaTauri+23.561 1

19 Nicholas LATIFI Williams+24.813 – –

9° giro/21 Bottas sorpassa Vettel ed è 9°. Sainz è già in scia a Ricciardo.

9° giro/21 Non molla Verstappen e si riporta ad un secondo da Leclerc.

8° giro/21 Leclerc allunga a 1″4, 3 decimi guadagnati su Verstappen.

8° giro/21 Perez svernicia Magnussen sul rettilineo ed è 4°. Ora Sainz ha davanti a sé Ricciardo e Magnussen: la top5 è possibile.

7° giro/21 Leclerc per ora non riesce a scappare via, Verstappen resta a 1″1. 3° Norris a 4″2.

7° giro/21 Bellissimo sorpasso di Carlos Sainz nei confronti di Alonso: staccata precisa all’esterno, è settimo.

6° giro/21 Sale ad un secondo il vantaggio di Leclerc su Verstappen. Sainz per ora non riesce a liberarsi di Alonso. Dal prossimo giro si potrà utilizzare il DRS.

5° giro/21 Arriva un avvertimento per Magnussen per aver effettuato delle onde per difendersi da Perez: al prossimo sarà squalificato.

5° giro/21 Leclerc riesce a tenere la posizione. Sainz aggressivo nei confronti di Alonso.

4° giro/21 Attenzione, la Safety Car sta per rientrare ai box. Leclerc deve gestire l’assalto di Verstappen.

4° giro/21 Brutta partenza per Lewis Hamilton, 15°: non è abituato a sgomitare a centro gruppo.

3° giro/21 Leclerc ha avuto un tempo di reazione in partenza di 4″87 contro i 5″38 di Verstappen.

3° giro/21 Viene portata via l’Alfa Romeo di Zhou.

LAP 1/21 Guanyu Zhou is OUT of the race He makes contact with Pierre Gasly #ImolaGP #F1

3° giro/21 Ora però sarà durissima per Leclerc gestire la ripartenza, perché la Red Bull ha una velocità di punta più elevata in rettilineo rispetto alla Ferrari. Aspettiamoci un attacco da parte di Verstappen.

3° giro/21 Partenza eccezionale di Leclerc, mentre Verstappen ha pattinato ed ha rischiato di venire sopravanzato anche da Norris.

2° giro/21 Zhou, essendosi ritirato, domani partirà ultimo.

2° giro/21 La classifica dopo la partenza:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.218 – –

3 Lando NORRIS McLaren+3.034 – –

4 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.857 – –

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+5.760 – –

6 Daniel RICCIARDO McLaren+8.086 – –

7 Fernando ALONSO Alpine+9.427 – –

8 Carlos SAINZ Ferrari+10.609 – –

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+12.188 – –

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+17.547 – –

11 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+18.809 – –

12 George RUSSELL Mercedes+19.696 – –

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+25.478 – –

14 Lance STROLL Aston Martin+26.476 – –

15 Lewis HAMILTON Mercedes+28.927 – –

16 Esteban OCON Alpine+30.780 – –

17 Nicholas LATIFI Williams+33.528 – –

18 Alexander ALBON Williams+34.641 – –

19 Pierre GASLY AlphaTauri+34.674 1

2° giro/21 Foratura all’anteriore destra per Gasly dopo il contatto con Zhou.

1° giro/21 Incidente per Zhou con l’Alfa Romeo, immediata Safety Car! Il cinese si è scontrato con Gasly.

1° giro/21 LECLERC PARTE BENISSIMO E PASSA VERSTAPPEN! Ferrari al comando! Sainz è già ottavo, boato del pubblico!

SEMAFORO VERDE! Iniziata la Sprint Race del GP di Imola 2022 di F1!

16.32 I piloti vanno a schierarsi sulla griglia di partenza. Ci siamo…

16.31 Alonso ha avuto un piccolo problema nel rilasciare la frizione.

16.30 Giro di ricognizione!

16.29 Gomme soft per tutti, tranne per le Haas di Schumacher e Magnussen che utilizzano le medie.

16.27 Carlos Sainz invece qualcosa dovrà rischiare per risalire dalla decima posizione: l’obiettivo è la top5, ma non è semplice considerando che i giri a disposizione saranno appena 21 ed il circuito di Imola non offre così tante chance di sorpasso.

16.26 A nostro avviso Charles Leclerc non deve prendersi eccessivi rischi oggi.

16.25 La Sprint Race, inoltre, assegnerà 8 punti al vincitore, 7 al secondo, 6 al terzo e così via sino all’ottavo classificato.

16.23 Il risultato della Sprint Race delineerà la griglia di partenza della gara di domani. Chi si ritira, partirà in fondo allo schieramento.

16.21 Sulla carta non sarebbero necessarie soste ai box durante la Sprint Race, a meno che non piova…

16.20 Il cielo è plumbeo. C’è il 40% di possibilità che possa piovere, ma forse anche di più scrutando l’orizzonte.

16.17 Difficoltà in mattinata per Valtteri Bottas. Un problema ha rallentato nella sessione di ieri il finnico di Alfa Romeo, fermo lungo il tracciato all’ingresso della discesa che porta alla ‘Rivazza’. L’ex alfiere della Mercedes insegue un nuovo risultato nella Top30 in vista dell’appuntamento di domani.

16.14 Come l’anno scorso la linea della partenza è posizionata in mezzo al rettilineo di Imola e non in corrispondenza del semaforo che si trova in uscita dalla pit lane. Con una buona partenza la Rossa ha tutte le carte in regola per impensierire la Red Bull.

16.11 Non è previsto il pit stop per la Sprint Race, ma attenzione alla pioggia che potrebbe tornare ad Imola. Cresce l’attesa per una competizione da non perdere.

16.08 Attenzione alle due McLaren che hanno avuto dei problemi durante le prove libere. Lando Norris e Daniel Ricciardo hanno agguantato la Top10, un risultato inatteso se valutiamo i primi due round della stagione.

16.05 Tutte le auto sono entrate in pista per allinearsi sulla griglia di partenza. Tantissimo pubblico in quel di Imola che dal 2020 è tornato nei piani della massima formula.

16.03 La griglia di partenza della Sprint Race che, lo ricordiamo, durerà 21 giri.

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Kevin Magnussen (Haas)

5. Fernando Alonso (Alpine)

6. Daniel Ricciardo (McLaren)

7. Sergio Perez (Red Bull)

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9. Sebastian Vettel (Aston Martin)

10. Carlos Sainz (Ferrari)

11. George Russell (Mercedes)

12. Mick Schumacher (Haas)

13. Lewis Hamilton (Mercedes)

14. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17. Pierre Gasly (AlphaTauri)

18. Nicholas Latifi (Williams)

19. Esteban Ocon (Alpine)

20. Alexander Albon (Williams)

16.00 Mancano 30 minuti al via, le vetture iniziano a portarsi sullo schieramento per la procedura che precede il via della corsa.

15.57 A differenza di Melbourne (Australia) sarà solo 1 la zona DRS presente ad Imola. L’ala mobile potrà essere azionata regolarmente sul rettilineo principale dalla staccata della ‘Rivazza’ al ‘Tamburello’.

15.54 La corsa che vivremo sarà oltremodo importante per il proseguo del fine settimana. Imola non è una pista in cui notoriamente è semplice superare, rimontare in una gara regolare non è per nulla scontato.

15.51 Imola è la quarta sede differente ad accogliere la Sprint Race che si è tenuta nella storia a Silverstone (Gran Bretagna), Monza (Italia) ed Interlagos (Brasile).

15.48 Sono tanti i punti a disposizione per questo fine settimana. Ricordiamo infatti che,

oltre ai punti per la Sprint Race, resta invariato il format per il Gran Premio di domani (25-18-15-12-10-8-6-4-3-2-1, + il bonus per il giro veloce).

15.45 In caso di ritiro durante la Sprint si viene classificati ultimi e si parte ventesimi nel GP. Nel caso di più di un ritiro, chi ha percorso più giri viene formalmente classificato davanti a chi ne ha percorsi meno.

15.42 La gara che ci apprestiamo a vivere rimpiazza di fatto le canoniche qualifiche, ma vi è una piccola differenza rispetto alla passata stagione. Verstappen, primo oggi, è infatti l’autore della pole-position, una sottile differenza rispetto al 2021 quando l’autore questo titolo veniva assegnato a colui che primeggiava nella Sprint Race.

15.39 Da quest’anno la zona punti della Sprint Race è stata allargata ai primi otto contro la Top3 del 2021. Chi passerà per primo sul traguardo al sabato otterrà 8 punti, il secondo 7, il terzo 6 e così via fino all’ottavo, che ne raccoglierà 1. Non viene assegnato alcun punto per il giro veloce nella Sprint.

15.36 Il format è il medesimo della passata stagione. La prova odierna, prevista sui 100km ( 30 minuti circa) determinerà la griglia per il quarto appuntamento del 2022, un sistema che ritroveremo per altre due volte nel corso del campionato più lungo della storia della massima formula.

15.33 Si inizia a fare sul serio all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola dopo le movimentate qualifiche di ieri. Manca sempre meno alla prima Sprint Race del 2022, competizione che determinerà lo schieramento per la gara di domani che scatterà alle 15.00.

15.30 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della Sprint Race del Gran Premio dell’Emilia Romagna, quarta tappa del Mondiale F1 2022. Tra 60 minuti il via della corsa.

13.40 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 16.30 per la Sprint Race. Un saluto sportivo.

13.37 La Sprint Race assegnerà 8 punti al vincitore, 7 al secondo, 6 al terzo e così via fino all’ottavo. Per Leclerc, che in classifica ha un ampio vantaggio, l’importante sarà limitare i danni, senza prendersi eccessivi rischi.

13.36 La griglia di partenza della Sprint Race delle 16.30 che, lo ricordiamo, durerà 21 giri.

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Kevin Magnussen (Haas)

5. Fernando Alonso (Alpine)

6. Daniel Ricciardo (McLaren)

7. Sergio Perez (Red Bull)

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9. Sebastian Vettel (Aston Martin)

10. Carlos Sainz (Ferrari)

11. George Russell (Mercedes)

12. Mick Schumacher (Haas)

13. Lewis Hamilton (Mercedes)

14. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17. Pierre Gasly (AlphaTauri)

18. Nicholas Latifi (Williams)

19. Esteban Ocon (Alpine)

20. Alexander Albon (Williams)

13.34 La Ferrari non si è dannata più di tanto in queste FP3. Nella prima parte Leclerc e Sainz hanno girato con tanta benzina a bordo, nella seconda hanno simulato la Sprint Race con tempi interessanti, anche se Perez è stato costantemente più veloce. Vedremo dalle 16.30 quali saranno i veri valori in campo.

13.33 Il primo posto di Russell va interpretato con prudenza. Di sicuro la Mercedes non ha colmato il gap da Ferrari e Red Bull, anzi, tuttavia oggi si sono intravisti sull’asciutto dei decisi passi avanti rispetto alla crisi totale di ieri sul bagnato.

13.31 La classifica finale delle FP2. Non hanno girato Ricciardo e Bottas per problemi tecnici:

1 George RUSSELL Mercedes1:19.457 7

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.081 4

3 Charles LECLERC Ferrari+0.283 5

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.535 6

5 Fernando ALONSO Alpine+0.717 4

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.801 6

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.914 5

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.924 5

9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.982 5

10 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.041 4

11 Alexander ALBON Williams+1.134 4

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.283 4

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.520 4

14 Lance STROLL Aston Martin+1.692 7

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.698 7

16 Esteban OCON Alpine+1.722 4

17 Nicholas LATIFI Williams+1.806 4

18 Lando NORRIS McLaren+4.364 2

13.30 E’ terminata la seconda sessione di prove libere.

13.29 Russell chiuderà davanti a tutti, ma la Mercedes aveva molta meno benzina rispetto a Red Bull e Ferrari.

13.27 Red Bull che sembra avere qualcosa in più in queste FP3 sul passo, ma bisogna sempre diffidare delle prove libere.

13.26 Al 12° giro con le soft, i tempi di Leclerc iniziano ad essere più alti rispetto a quelli di Sainz che sta utilizzando le medie. La Sprint Race durerà 21 giri, 1/3 rispetto ai 63 previsti per la gara di domani: che gomme utilizzare?

13.24 Sainz invece gira sul passo dell’1’20″5 con le medie, anch’egli molto costante.

13.22 Perez, con le medie, è più veloce di 2-3 decimi rispetto a Leclerc in questa fase. Gomme soft per il monegasco.

13.21 Altro 1’19″9 per Leclerc, sembra un computer.

13.20 Si alzano i tempi di Leclerc. Ora è anche una partita a scacchi per non scoprire troppo le carte.

13.19 Né Ricciardo né Bottas scenderanno in pista a causa dei problemi tecnici accusati rispettivamente da McLaren ed Alfa Romeo.

13.18 Leclerc è stabile sul passo dell’1’19″9, Perez inizia in 1’18″5 e si porta in seconda posizione a 138 millesimi da Russell.

13.17 Sainz è 6° a 9 decimi da Russell. Sta girando circa 1″1 al giro più lento rispetto a Leclerc. Lo spagnolo sta utilizzando gomme medie, il monegasco invece le soft.

13.16 Perez cambia gomme e torna in pista con gomme medie.

13.16 1’19″9 per Leclerc al secondo passaggio.

13.13 Leclerc è 2° a 0.283 da Russell. Ora la Ferrari ha ridotto il carico di benzina e sta provando il passo per la Sprint Race delle 16.30.

13.12 La classifica parziale:

1 George RUSSELL Mercedes1:19.457 6

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.333 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.535 5

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.914 4

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.131 5

6 Alexander ALBON Williams+1.134 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.141 5

8 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.204 3

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.698 5

10 Nicholas LATIFI Williams+1.806 3

11 Lance STROLL Aston Martin+1.884 5

12 Carlos SAINZ Ferrari+2.274 5

13 Charles LECLERC Ferrari+2.319 4

14 Fernando ALONSO Alpine+2.652 3

15 Esteban OCON Alpine+3.287 3

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.330 4

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.546 3

18 Lando NORRIS McLaren+4.364 1

13.10 Anche Sainz torna sul tracciato, ma con mescole medie. Prosegue la differenziazione del lavoro in casa Ferrari.

13.09 Leclerc torna in pista con gomme soft nuove.

13.08 E’ quasi scontato che i piloti, pioggia permettendo, utilizzeranno le gomme soft nella Sprint Race.

13.07 Sempre fermi ai box Leclerc e Sainz.

13.05 E’ una sessione sin qui molto interlocutoria, come testimonia il fatto che Russell sia in testa con la Mercedes. Le squadre stanno facendo lavori diversi, solo nella Sprint Race delle 16.30 si farà davvero sul serio.

13.03 Rientrano ai box Leclerc e Sainz.

13.02 Verstappen cambia gomme e torna in pista con le medie.

13.01 Leclerc ha effettuato 18 giri con le medie, Sainz 13 con le soft.

13.00 La classifica a metà FP3:

1 George RUSSELL Mercedes1:19.457 5

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.333 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.535 4

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.091 2

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.131 3

6 Alexander ALBON Williams+1.134 2

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.141 3

8 Carlos SAINZ Ferrari+2.274 3

9 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.289 3

10 Charles LECLERC Ferrari+2.319 2

11 Lance STROLL Aston Martin+2.348 5

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.574 4

13 Fernando ALONSO Alpine+2.652 2

14 Nicholas LATIFI Williams+2.732 3

15 Esteban OCON Alpine+3.287 2

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.330 3

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.546 3

18 Lando NORRIS McLaren+4.364 1

12.58 RUSSELL AL COMANDO! 1’19″457. E’ una buona Mercedes, seppur con poco carburante. Le Frecce d’Argento sono in modalità Sprint Race.

12.57 La Ferrari si sta nascondendo, continuando a girare su tempi alti e tanta benzina a bordo.

12.55 La Red Bull si sta rivelando davvero consistente sull’asciutto in ottica della Sprint Race di oggi pomeriggio. Non sarà facile per Leclerc spuntarla nei confronti di Verstappen.

12.54 La Mercedes sembra in ripresa, almeno sul passo. Russell è 2° a 0.141 da Perez, 3° Hamilton a 0.177.

12.53 Piove sul bagnato per la McLaren: problema ai freni per Lando Norris. Ricciardo non è neanche sceso in pista, così come l’Alfa Romeo di Bottas.

12.52 La classifica parziale:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:19.815 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.208 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.733 2

4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.773 2

5 Alexander ALBON Williams+0.776 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.783 2

7 George RUSSELL Mercedes+1.394 4

8 Carlos SAINZ Ferrari+1.916 2

9 Charles LECLERC Ferrari+1.961 2

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.445 4

11 Nicholas LATIFI Williams+2.462 1

12 Fernando ALONSO Alpine+2.506 2

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.905 2

14 Esteban OCON Alpine+2.929 1

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.972 3

16 Lance STROLL Aston Martin+3.057 4

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.188 3

18 Lando NORRIS McLaren+4.006 1

12.51 Le Ferrari stanno girando due secondi al giro più lente rispetto a Perez. E’ quasi certo che il gap sia legato al maggiore quantitativo di benzina.

12.50 Perez molto costante sul passo dell’1’19″8.

12.49 E’ chiaro che, con le qualifiche già svolte ieri, nessuno andrà a caccia del tempo sul giro secco. L’attenzione dei piloti è rivolta al passo per Sprint Race e gara.

12.48 Si rivede Hamilton. L’inglese è secondo a 208 millesimi da Perez.

12.47 Sainz sale in ottava posizione a 1″9 da Perez. Non c’è da preoccuparsi, Ferrari e Red Bull stanno facendo lavori differenti.

12.45 Leclerc sta girando su tempi molto alti in questa fase. Ferrari tanto carica di benzina?

12.44 La classifica molto parziale:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:19.815 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.733 2

3 Alexander ALBON Williams+0.776 1

4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.086 2

5 Pierre GASLY AlphaTauri+1.232 2

6 Lewis HAMILTON Mercedes+1.876 2

7 Charles LECLERC Ferrari+1.961 2

8 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.905 2

9 Lando NORRIS McLaren+4.006 1

12.42 Finalmente ecco Carlos Sainz con gomme soft. Dunque i piloti della Ferrari provano mescole differenti.

12.41 Sempre ai box Sainz, diventa preoccupante per la Ferrari.

12.40 I tempi si stanno abbassando. 1’20″198 per Perez, Verstappen a mezzo secondo, 6° Leclerc a 1″578.

12.39 Fernando Alonso è l’unico pilota in pista con gomme hard.

12.39 Leclerc, con gomme medie, paga 2 secondi da Perez nel suo primo giro.

12.38 1’20″447 per Perez, in testa con 6 decimi su Verstappen. Chiaramente ora i team provano il passo in vista della Sprint Race e della gara di domani.

12.38 Problema tecnico alla McLaren di Ricciardo, la sua macchina è sui cavalletti.

12.37 Rientrano in pista le Red Bull con gomme soft, medie invece per Leclerc. Ancora fermo ai box Sainz.

12.36 1’21″880 per Hamilton, sono tempi ancora molto alti.

12.35 Sainz ancora fermo ai box. Anche Leclerc e Verstappen rientrano subito in pit-lane dopo un giro di installazione.

12.33 Gomme medie per Leclerc, soft per Verstappen.

12.32 Oggi non dovrebbe piovere a Imola per FP2 e Sprint Race. Domani invece il rischio è del 40% per la gara.

12.30 VIA ALLA FP2!!!

12.27 Ci si prepara a questa sessione FP2 molto importante per prova gli assetti su pista asciutta.

12.25 Bisognerà tener conto poi di un fattore relativamente alle gomme. L’asfalto risale al 2011 quindi la superficie è piuttosto abrasiva. Ecco perché qui il salto di mescola tra medium e soft, adottato per l’Australia un paio di settimane fa, non è praticabile: la superficie più matura di Imola genera più grip e quindi più calore nei pneumatici e per questo è necessaria una mescola morbida più robusta.

12.22 Per quanto riguarda le gomme, le forze laterale e longitudinale sui pneumatici sono simili tra loro e questa è una pista scorrevole in cui i piloti devono trovare un buon ritmo. È particolarmente importante riuscire ad avere una buona trazione in uscita dall’ultima curva Rivazza per affrontare bene il lungo rettilineo di partenza prima della forte frenata che precede la prima curva che offre un’ottima opportunità di sorpasso.

12.19 Vittoria che quindi manca da molto tempo. Scopriamo i precedenti a Imola dei due attuali piloti della Rossa:

I PRECEDENTI DEI PILOTI FERRARI A IMOLA

CHARLES LECLERC

2020 (FERRARI) – 5°

2021 (FERRARI) – 4°

CARLOS SAINZ Jr.

2020 (MC LAREN) – 7°

2021 (FERRARI) – 5°

12.15 Scopriamo i numeri della Ferrari a Imola:

VITTORIE: 8

6 Michael Schumacher (1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006)

1 Didier Pironi (1982)

1 Patrick Tambay (1983)

12.12: Sono invece tre i piloti in attività ad aver già vinto su questo tracciato. Si tratta di Fernando Alonso (2005), Lewis Hamilton (2020) e Max Verstappen (2021).

12.09 Il pilota più vincente in assoluto a Imola è Michael Schumacher, il quale è stato capace di imporsi ben 7 volte. Il tedesco ha primeggiato nel 1994, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 e 2006. Per dare un’idea della superiorità del teutonico, si pensi che nessun altro uomo ha superato la quota delle 3 affermazioni. Dunque, Schumi ha vinto più del doppio delle occasioni rispetto agli inseguitori più vicini!

12.06 Attenzione, però, anche alle sorprese. Citofonare a Kevin Magnussen in tal senso. Il danese è reduce da un venerdì fatato e partirà dalla seconda fila. Un’occasione d’oro da sfruttare per lui e per la Haas. Inoltre, quando le condizioni sono pessime, mai dimenticare i “grandi vecchi” Fernando Alonso e Sebastian Vettel.

12.03 Le Frecce d’Argento hanno vissuto un venerdì orribile e sembrano la pallida copia delle vetture capaci di dominare l’era turbo-ibrida pre effetto suolo.

12.00 Se Verstappen e Leclerc sono pronti a un braccio di ferro pieno di punti interrogativi (oltre agli acquazzoni occhio a incidenti e safety car), le Mercedes sono alla ricerca di loro stesse.

11.57 Quantomeno il fatto di avere a disposizione un gradino intermedio in vista del GP di domenica potrebbe consentirgli di recuperare terreno e limitare i danni. Però, rimontare non sarà certo banale. Imola non perdona. Chi sbaglia paga e ogni sorpasso va costruito con pazienza e fegato.

11.54 Quindi sarà fondamentale farsi trovare pronti e non commettere errori, come quello di cui è stato protagonista Carlos Sainz in qualifica. Lo spagnolo è andato a sbattere alla Rivazza e dovrà scattare da centro griglia.

11.51 Almeno sulla carta, perché a giudicare da quanto accaduto ieri, l’incertezza regnerà sovrana. Venerdì in tema di pneumatici si è usato di tutto, dalle full wet alle slick.

11.48 Oggi assisteremo al secondo round, più pregnante, perché appunto conferirà punti per la graduatoria assoluta. Imola è un tracciato dove superare è storicamente difficilissimo, quindi passare per primi al Tamburello significherà avere mezza vittoria in tasca.

11.45 Il primo time attack aveva detto bene al ferrarista, più rapido di 20 millesimi, ma l’alfiere della Red Bull ha potuto completare un secondo giro lanciato prima della terza delle quattro interruzioni.

11.42 Le tormentate qualifiche di ieri, durante le quali sono state esposte la bellezza di quattro bandiere rosse, hanno lasciato l’amaro in bocca per l’assenza di un vero e proprio duello per la pole position.

11.39 Nelle qualifiche di ieri Max Verstappen e Charles Leclerc partiranno nuovamente davanti a tutti. Stavolta sarà l’olandese a scattare dalla pole position, mentre il monegasco si lancerà dalla seconda casella.

11.36 Le seconde guide di Red Bull e Ferrari hanno infatti deluso ieri in qualifica, con Sergio Perez 7° e Carlos Sainz costretto a rimontare dalla decima piazza per racimolare il maggior numero di punti possibile e ottenere una buona posizione sulla griglia di partenza del GP romagnolo.

11.33 Il circuito del Santerno sarà teatro quest’oggi degli ultimi 60 minuti di prova in preparazione della gara sprint prevista oggi pomeriggio e soprattutto della corsa vera e propria di domani. Max Verstappen e Charles Leclerc scatteranno in prima fila al via della manche odierna e saranno quindi i protagonisti più attesi del sabato imolese.

11.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Imola, quarto round del Mondiale 2022 di F1.

18.55 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete griglia di partenza, cronaca, analisi, dichiarazioni, video e tantissimo altro. Un saluto sportivo.

18.52 L’appuntamento è per domani alle 12.30 con le FP2, poi la Sprint Race alle 16.30 (proprio quando potrebbe arrivare la pioggia…).

18.50 E’ chiaro che, se dovesse piovere come oggi, Verstappen sarà l’uomo da battere. Leclerc e la Ferrari sperano nell’asciutto. Non tanto perché la macchina sia lenta sul bagnato, tutt’altro; tuttavia, in quelle condizioni così aleatorie, i rischi sono maggiori, come dimostra l’incidente di Sainz.

18.49 Domani sarà un momento molto importante, perché la Sprint Race assegnerà 8 punti al primo, 7 al secondo, 6 al terzo, 5 al quarto e così via fino all’8°, che porterà a casa un punticino. Carlos Sainz dovrà rimontare dalla decima posizione.

18.47 Charles Leclerc: “Sono deluso. Avevo alzato il piede nel secondo tentativo per risparmiare le gomme e tenerle per il giro successivo, poi è arrivata la bandiera rossa ed è finita lì. Mi dispiace molto“.

18.45 Attenzione perché potrebbe piovere anche domani nella Sprint Race, mentre domenica si annuncia una gara asciutta.

18.43 La pioggia, come temevamo, non ha per nulla favorito la Ferrari. Sainz è andato sbattere nella Q2 e partirà 10°. Leclerc ha limitato i danni e partirà secondo. Quando hai la macchina migliore, è sempre meglio correre sull’asciutto…

18.42 Prima pole stagionale per Verstappen, la 14ma in carriera.

18.41 La classifica finale delle Q3:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:27.999 6

2 Charles LECLERC Ferrari+0.779 7

3 Lando NORRIS McLaren– 8

4 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.165 7

5 Fernando ALONSO Alpine+1.203 7

6 Daniel RICCIARDO McLaren+1.743 7

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.809 7

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.440 6

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+3.063 8

10 Carlos SAINZ Ferrari- – 3

18.40 Subito fuori Norris alle Acque Minerali. Bandiera rossa, finisce così una qualifica imprevedibile con 38″ di anticipo.

18.39 Gomme intermedie per tutti, ma la sensazione è che piova di più rispetto a pochi minuti fa.

18.38 Verstappen è il primo a scendere in pista, seguito da Leclerc.

18.37 I piloti dovranno lanciarsi e avranno un solo tentativo a disposizione.

18.36 Ricordiamo che la Sprint Race di domani assegnerà 8 punti al vincitore, 7 al secondo, 6 al terzo e così via fino all’ottavo classificato.

18.34 La Q3 riprenderà alle 18.38. Ricordiamo che mancano 2’58” al termine.

18.30 A Leclerc resta il tempo per effettuare almeno un tentativo, ma la Ferrari fa troppa fatica a scaldare le gomme: forse è meglio non prendersi rischi…

18.29 Verstappen dovrebbe aver rallentato nell’ultimo settore quando si è ritrovato le bandiere gialle. Ad ogni modo, per il momento non è investigato.

18.28 La classifica a 2’58” dal termine:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:27.999 5

2 Charles LECLERC Ferrari+0.779 6

3 Lando NORRIS McLaren+1.132 7

4 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.165 6

5 Fernando ALONSO Alpine+1.203 6

6 Daniel RICCIARDO McLaren+1.743 6

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.809 6

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo– 6

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+3.063 7

10 Carlos SAINZ Ferrari- – 3

18.26 Ci sarà tanto da discutere per i seguenti due motivi:

Verstappen ha ottenuto il miglior tempo quando era stata esposta la bandiera gialla nel terzo settore. E’ proprio transitato quando Bottas aveva già parcheggiato l’Alfa Romeo a bordo pista. I commissari hanno impiegato qualche secondo di troppo per esporre la bandiera rossa, di fatto consentendo a Verstappen di concludere il giro…

18.25 Mancano 2’58” al termine.

18.24 BANDIERA ROSSA! Verstappen ha ottenuto il tempo poco prima che venisse esposta la bandiera rossa.

18.24 Verstappen si porta al comando in 1’27″999, rifila 0.779 a Leclerc.

18.23 Bandiera gialla, Bottas fermo a bordopista nel terzo settore.

18.22 Leclerc è al comando! 1’28″778! Verstappen secondo a soli 20 millesimi! Mancano 4’30” al termine, la pista si migliorerà.

18.21 Alonso rischia il testacoda, riesce a tenere la Alpine di un soffio.

18.19 Gomme nuove per i due grandi rivali Leclerc e Verstappen.

18.18 Leclerc e Verstappen sono gli ultimi ad uscire in pista. Ancora gomme intermedie per tutti.

18.18 Si riparte.

18.16 Sappiamo che la Ferrari fatica a far entrare subito le gomme in temperatura. Leclerc deve scendere subito in pista, aumentare gradualmente il ritmo e poi tentare l’assalto al tempo proprio nel finale della Q3. Non è una situazione semplice.

18.14 Si ripartirà fra 4 minuti.

18.14 Mancano 8’51” al termine della Q3, nessun pilota ha ancora ottenuto un tempo cronometrato.

18.13 Magnussen riesce a ripartire, dunque non sarà una sosta lunga.

18.12 BANDIERA ROSSA! Kevin Magnussen va a sbattere contro le barriere alle Acque Minerali!

18.10 Gomme intermedie nuove per le Red Bull e Leclerc.

18.09 Iniziata la Q3. Gomme intermedie per i piloti. Ora l’intensità della pioggia si è ridotta molto, dunque la pista potrebbe andare migliorando. Ma abbiamo visto che il meteo è imprevedibile.

18.06 La Ferrari si aggrappa nuovamente a Charles Leclerc. Non sarà facile mettere il muso davanti ad un Max Verstappen più determinato che mai.

18.03 Carlos Sainz a SkySport: “Non so cosa sia successo, stavo spingendo, ma non ero veramente al limite. Ho perso la macchina, devo capire cosa è successo. Devo chiedere scusa alla squadra, siamo ancora a venerdì, ma di sicuro non è ideale iniziare così il week-end“.

18.03 La Q3 durerà 12 minuti.

18.01 Termina ufficialmente la Q2:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:18.793 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.197 3

3 Lando NORRIS McLaren+0.501 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.503 3

5 Charles LECLERC Ferrari+0.791 3

6 Fernando ALONSO Alpine+0.802 3

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.109 4

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.164 4

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.238 4

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.399 3

11 George RUSSELL Mercedes+1.964 5

12 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.123 4

13 Lewis HAMILTON Mercedes+2.345 4

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.641 3

15 Lance STROLL Aston Martin+9.326 4

18.00 La Ferrari deve sperare che la Q3 si disputi con le intermedie e non con le full wet. Con queste ultime Verstappen potrebbe avere qualcosa in più.

17.59 Charles Leclerc rientra in pista per provare le gomme intermedie.

17.58 Quando i piloti sono scesi in pista all’inizio della Q2, sapevano che da lì a qualche minuto avrebbe ricominciato a piovere. Serviva ottenere subito un tempo importante al primo tentativo. Era un frangente di grande pressione, che Sainz ha gestito male.

17.57 Eliminati i seguenti piloti dall’11° al 15° posto: Russell, Schumacher, Hamilton, Zhou e Stroll.

17.54 Sainz era secondo, non avrebbe avuto problemi a passare il taglio (cosa che accadrà nonostante l’incidente). Davvero non serviva prendersi un rischio simile. Non solo ha compromesso la Sprint Race, ma anche buona parte della gara di domenica.

17.52 La classifica della Q2 che, di fatto, non cambierà più:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:18.793 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.197 3

3 Lando NORRIS McLaren+0.501 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.503 3

5 Charles LECLERC Ferrari+0.791 3

6 Fernando ALONSO Alpine+0.802 3

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.109 4

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.164 4

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.238 4

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.399 3

11 George RUSSELL Mercedes+1.964 5

12 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.123 4

13 Lewis HAMILTON Mercedes+2.345 4

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.641 3

15 Lance STROLL Aston Martin+9.326 4

17.51 La sessione è ripresa per modo di dire. Piove tanto e tutti i piloti restano ai box, non possono migliorare i tempi ottenuti con l’asciutto.

17.50 Il video dell’incidente di Sainz:

17.49 La Ferrari di Sainz distrutta contro le barriere:

RED FLAG Sainz goes into the barriers and is out of qualifying Carlos is out of the car and appears to be ok #ImolaGP #F1

17.48 Si ripartirà alle 17.50.

17.46 Intanto torna a piovere, dunque di fatto non si potranno migliorare i tempi ottenuti sinora. Dunque Sainz accederà alla Q3, ma chiaramente non potrà disputarla e domani partirà 10° nella Sprint Race. Fuori le Mercedes di Russell e Hamilton!

17.45 La classifica della Q2 a 10’42” dal termine:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:18.793 3

2 Carlos SAINZ Ferrari– 3

3 Lando NORRIS McLaren+0.501 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.503 3

5 Charles LECLERC Ferrari+0.791 3

6 Fernando ALONSO Alpine+0.802 3

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.109 4

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.164 4

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.238 4

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.399 3

11 George RUSSELL Mercedes+1.964 5

12 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.123 4

13 Lewis HAMILTON Mercedes+2.345 4

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.641 3

15 Lance STROLL Aston Martin+9.326 4

17.44 Lo spagnolo aveva già commesso due gravi errori in Australia, sia in qualifica sia in gara. E’ il terzo consecutivo, davvero un periodo nero.

17.43 Sainz, fresco di rinnovo del contratto fino al 2024, è andato in testacoda, finendo poi contro le barriere. Ora rientra ai box in scooter.

17.42 BANDIERA ROSSA dopo l’incidente di Sainz.

17.41 DISASTRO PER CARLOS SAINZ! Finisce contro il muro in uscita dalla Rivazza e distrugge la Ferrari. Non ci voleva, ha compromesso il fine settimana.

17.40 Verstappen si porta in testa con 197 millesimi su Sainz. Leclerc è 4° a 8 decimi.

17.39 1’18″990 per Sainz, ora aspettiamo gli avversari.

17.38 In effetti la pioggia era attesa per tutta la giornata. Era una sorpresa che fosse cessata prima delle qualifiche.

17.37 Iniziata la Q2, subito in pista le Ferrari. Serve fare il tempo subito con le slick, perché sta per tornare la pioggia! COLPO DI SCENA!

17.36 La Q2 durerà 15 minuti e verranno eliminati altri 5 piloti. La sensazione è che non sarà semplice per la Mercedes accedere alla Q3, serve che Russell e Hamilton peschino un jolly.

17.35 Ferrari che si conferma favorita per la pole, tuttavia Max Verstappen è molto più vicino sull’asciutto e promette battaglia per la pole.

17.34 Bene sin qui Alfa Romeo e Haas, le due macchine motorizzate Ferrari.

17.33 Eliminati dunque nell’ordine (dal 16° al 20° posto) i seguenti piloti: Tsunoda, Gasly, Latifi, Ocon ed Albon. Ocon ha accusato problemi tecnici alla sua Alpine e non ha girato nella parte finale della Q1.

17.32 La classifica finale della Q1:

1 Charles LECLERC Ferrari1:18.796 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.499 2

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.509 2

4 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.934 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.977 2

6 Daniel RICCIARDO McLaren+1.184 3

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.351 3

8 Lando NORRIS McLaren+1.372 3

9 Fernando ALONSO Alpine+1.402 2

10 Lance STROLL Aston Martin+1.546 3

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.568 3

12 George RUSSELL Mercedes+1.587 4

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.623 2

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.626 3

15 Lewis HAMILTON Mercedes+1.674 3

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.678 3

17 Pierre GASLY AlphaTauri+1.936 3

18 Nicholas LATIFI Williams+3.175 4

19 Esteban OCON Alpine+3.542 3

20 Alexander ALBON Williams- – 2

17.30 Hamilton si salva di un soffio! Chiude 15° e per soli 4 millesimi accede alla Q2. Fortunato qui il britannico.

17.29 Hamilton risale ed è 14°.

17.29 Leclerc al comando in 1’18″796, mezzo secondo meglio di Verstappen.

17.29 Verstappen mette paura alla Ferrari e si porta davanti a tutti, facendo meglio di Sainz di appena 10 millesimi.

17.28 Sainz prende la vetta in 1’19″305, fa meglio di 0.240 nei confronti di Leclerc.

17.27 Schumacher e Bottas scavalcano Hamilton, che ora è 16°: virtualmente eliminato. Verstappen è 4° a 8 decimi da Leclerc.

17.26 Pit-stop per Hamilton, che monta gomme soft nuove. Al momento è 14°, rischia tantissimo.

17.26 Russell e Hamilton stanno rischiando una clamorosa eliminazione con la Mercedes.

17.25 Si migliorano le Ferrari. 1’19″545 per Leclerc, 2° Sainz a soli 15 millesimi. 3° Norris a 6 decimi.

17.24 Hamilton respira e sale in decima posizione.

17.23 La classifica parziale. Verstappen si infila tra le due Ferrari.

1 Carlos SAINZ Ferrari1:20.319 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.030 2

3 Charles LECLERC Ferrari+0.271 2

4 Lando NORRIS McLaren+0.913 3

5 Fernando ALONSO Alpine+1.044 2

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.539 2

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.817 3

8 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.906 2

9 Daniel RICCIARDO McLaren+2.017 3

10 Esteban OCON Alpine+2.019 2

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.091 3

12 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.201 3

13 Lance STROLL Aston Martin+2.237 2

14 Pierre GASLY AlphaTauri+2.240 3

15 George RUSSELL Mercedes+2.413 3

16 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.751 2

17 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.776 2

18 Lewis HAMILTON Mercedes+2.865 2

19 Nicholas LATIFI Williams+4.882 3

20 Alexander ALBON Williams- – 2

17.21 Sainz si porta al comando in 1’20″319. 2° Leclerc a 0.271. 3° Norris a 9 decimi, poi Alonso e Verstappen rispettivamente a 1″044 e 1″168.

17.20 Primo giro non ideale per Leclerc, che paga 1″1 da Stroll. Anche Sainz commette un errore nel terzo settore.

17.19 Si lanciano i due piloti della Ferrari. E’ facile prevedere che tutti i piloti resteranno in pista sino alla fine della Q1, perché la pista andrà gradualmente migliorando. Inoltre si deve prendere confidenza con le mescole slick.

17.18 Ora tutti i piloti sono in pista con gomme da asciutto.

17.17 Subito in pista Sainz e Leclerc con gomme soft.

17.17 Si riparte, 12 minuti al termine della Q1.

17.15 Le qualifiche odierne valgono molto: far bene oggi mette in ottima posizione sia per la Sprint Race sia, di conseguenza, per la gara di domenica.

17.14 Si ricomincia alle 17.17. Non ci siamo sbagliati di molto.

17.12 Ecco la Williams andata a fuoco:

RED FLAG Debris scatters across the track as Alex Albon's rear brakes overheat. He's limped back to the pits and the fire is out. #ImolaGP #F1

17.11 La pista ad ogni modo è asciutta. Non vi sono dubbi che sia necessario montare gomme slick.

17.09 Sarà una sosta abbastanza lunga per pulire la pista. Ipotizziamo una decina di minuti.

17.08 Mancano 12’06” al termine della Q1.

17.07 Solo dieci piloti hanno fatto registrare un tempo, non quelli della Ferrari:

1 Lance STROLL Aston Martin1:23.419 1

2 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.174 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.096 1

4 Fernando ALONSO Alpine+2.219 1

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+3.125 1

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.306 1

7 Lewis HAMILTON Mercedes+3.795 1

8 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+4.326 1

9 George RUSSELL Mercedes+4.677 2

10 Esteban OCON Alpine+4.942 1

17.06 BANDIERA ROSSA!

17.06 SCENA INCREDIBILE! Va a fuoco il posteriore della Williams di Albon, poi avviene l’esplosione della gomma destra, che si era surriscaldata a dismisura a causa delle fiamme!

17.05 Sì, la pista è completamente asciutta. 1’23″419 per Stroll, che rifila 2 secondi a Verstappen che sta girando con le intermedie.

17.04 La Ferrari rompe gli indugi: gomme soft da asciutto per Leclerc e Sainz.

17.03 1’27″214 per Hamilton con le intermedie, 2° Bottas a 0.254 con le soft da asciutto.

17.03 Anche Ocon ed Alonso con gomme soft da asciutto. Per il momento le Ferrari restano a guardare e attendono ai box.

17.02 Verstappen e Perez in pista con le intermedie da bagnato.

17.02 Gomme soft slick anche per le Aston Martin di Vettel e Stroll.

17.01 I primi ad optare subito per le mescole slick (soft) sono Bottas e Zhou con l’Alfa Romeo.

17.00 Come previsto, inizialmente i piloti montano gomme intermedie per saggiare l’asfalto. Subito in pista Hamilton.

17.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le qualifiche del GP di Imola 2022 di F1. Ora la Q1 che durerà 18 minuti.

14.37 Appuntamento alle 17.00 per le qualifiche, che serviranno per stabilire la griglia di partenza per la Sprint Race di domani. La Ferrari si augura a questo punto che piova, ma non troppo, di modo da poter utilizzare le gomme intermedie. Grazie per averci seguito, appuntamento a più tardi. Un saluto sportivo.

14.35 Per la Mercedes è notte fonda: 10° Russell, addirittura 18° Hamilton a 7 secondi. La pioggia non sembra aver giovato alla scuderia di Stoccarda.

14.34 Nella prima sessione di FP1, con gomme full wet, Red Bull e Ferrari erano apparse molto vicine. Con le intermedie, invece, le Rosse hanno fatto il vuoto. Leclerc ha cercato più volte il limite, come testimoniano i tre testacoda in cui è incappato.

14.33 E’ terminata la prima sessione di prove libere. La classifica finale:

1 Charles LECLERC Ferrari1:29.402 4

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.877 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.465 4

4 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.037 3

5 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.586 3

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.610 3

7 Fernando ALONSO Alpine+3.758 2

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+3.963 4

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+4.209 3

10 George RUSSELL Mercedes+4.860 4

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+5.213 6

12 Pierre GASLY AlphaTauri+5.702 3

13 Esteban OCON Alpine+6.018 2

14 Lando NORRIS McLaren+6.100 3

15 Daniel RICCIARDO McLaren+6.223 3

16 Lance STROLL Aston Martin+6.631 5

17 Alexander ALBON Williams+7.059 4

18 Lewis HAMILTON Mercedes+7.062 4

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+8.048 4

20 Nicholas LATIFI Williams+10.296

14.32 Bottas finisce lungo alle Acque Minerali e tocca in maniera lieve le barriere.

14.30 Non si migliorano Leclerc e Sainz.

14.29 Ora entra in pista anche Verstappen per questi ultimi scampoli di FP1.

14.28 Rientrano in pista le Ferrari, non le Red Bull.

14.27 Si riparte dopo la bandiera rossa, mancano appena 3 minuti al termine della sessione.

14.26 La classifica aggiornata:

1 Charles LECLERC Ferrari1:29.402 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.877 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.465 3

4 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.037 2

5 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.586 2

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.610 3

7 Fernando ALONSO Alpine+3.758 2

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+3.963 3

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+4.209 2

10 George RUSSELL Mercedes+4.860 3

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+5.213 5

12 Pierre GASLY AlphaTauri+5.702 2

13 Esteban OCON Alpine+6.018 2

14 Lando NORRIS McLaren+6.100 3

15 Daniel RICCIARDO McLaren+6.223 2

16 Lance STROLL Aston Martin+6.631 4

17 Lewis HAMILTON Mercedes+7.062 3

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+8.048 3

19 Alexander ALBON Williams+8.792 3

20 Nicholas LATIFI Williams+10.296 3

14.24 BANDIERA ROSSA! Lando Norris finisce nella ghiaia alle Acque Minerali. Riesce comunque a ripartire.

14.23 Continua a progredire Verstappen, tuttavia il gap da Leclerc resta enorme: 1″465.

14.22 Si migliora Verstappen, ma resta comunque a 2 secondi da Leclerc.

14.21 Benissimo sin qui le Haas: 4° Magnussen, 5° Schumacher. Ricordiamo che sono motorizzate dalla Ferrari.

14.20 ECCOLA LA RISPOSTA! Leclerc stampa un super 1’29″402, 2° Sainz a 0.877. 3° Verstappen a 2″728. Le Ferrari stanno impressionando con gomme intermedie.

14.19 INDEMONIATO SAINZ! 1’30″279, si migliora ancora. Ma Leclerc sta rispondendo.

14.19 Hamilton è fermo da tempo ai box, ha effettuato appena 11 giri. E’ rientrato invece in pista Russell con le intermedie.

14.18 La classifica aggiornata:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:30.803 3

2 Charles LECLERC Ferrari+1.253 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.327 3

4 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.636 2

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+3.720 3

6 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.777 2

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+4.673 3

8 Lando NORRIS McLaren+4.699 2

9 Daniel RICCIARDO McLaren+4.822 2

10 Lance STROLL Aston Martin+5.230 4

11 Lewis HAMILTON Mercedes+5.661 2

12 Pierre GASLY AlphaTauri+5.855 2

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+6.213 2

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+6.447 4

15 Fernando ALONSO Alpine+6.481 2

16 Esteban OCON Alpine+6.506 2

17 George RUSSELL Mercedes+7.205 3

18 Alexander ALBON Williams+7.391 2

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+8.052 2

20 Nicholas LATIFI Williams+10.714 2

14.18 Si migliora Leclerc, ma resta a 1″253 da uno scatenato Sainz. 3° Verstappen a 1″327.

14.16 TEMPONE DI SAINZ! 1’30″803, rifila 1″709 a Leclerc. La Ferrari con le intermedie sta incantando. E siamo sicuri che andrebbe molto bene anche sull’asciutto. Con le full wet invece la Red Bull era molto vicina.

14.15 Leclerc sta rischiando tanto. Finisce lungo in frenata e taglia una curva.

14.14 Leclerc si stava migliorando tanto, poi ha rallentato.

14.14 Verstappen è terzo a 1″335 da Leclerc.

14.13 Vediamo la risposta della Red Bull. Verstappen in pista con gomme intermedie.

14.12 Leclerc non si perde d’animo dopo il terzo testacoda ed è in testa con 0.094 su Sainz. 3° Vettel a 2″889 a parità di gomme.

14.12 Sainz sembra davvero a suo agio con le intermedie e si migliora ancora. 1’32″606. Ha 2″8 su Perez, che però non ha ancora utilizzato le intermedie.

14.11 ALTRO TESTACODA PER LECLERC! E’ già il terzo, iniziano ad essere troppi. Il monegasco non è mai stato un grande specialista del bagnato.

14.10 Bene Sainz con le intermedie. 1’33″716, si porta al comando con 1″760 su Perez.

14.09 Magnussen finisce nella ghiaia.

14.08 Rientra in pista Leclerc con gomme intermedie. Sempre ai box le Red Bull.

14.07 Norris, con le intermedie, è secondo a soli 26 millesimi da Perez. E’ evidente come queste mescole ora siano più performanti rispetto alle full wet, perché sta piovendo molto meno rispetto ad inizio sessione.

14.07 Sainz rientra in pista con gomme da bagnato intermedie. Ancora ai box Leclerc.

14.05 Sin qui la più attiva in pista è stata l’Alfa Romeo. 15 giri per Zhou, 14 per Bottas.

14.04 Un’immagine della Ferrari di Charles Leclerc:

Charles takes back P1 from Verstappen He moves into the top spot with a 1:35.629 ⏱#ImolaGP #F1

14.02 Gomme intermedie anche per la McLaren di Norris.

14.02 Le gomme intermedie funzionano. Vettel sale in quarta posizione a 0.655 da Perez.

14.01 Le Ferrari e le Red Bull sono ai box in questo momento.

13.59 Vettel e Stroll sono i primi ad azzardare le gomme intermedie da bagnato con la Aston Martin.

13.58 La Mercedes ha già apportato delle modifiche al fondo della monoposto di Lewis Hamilton.

13.57 E’ chiaro che con il bagnato il pilota conta ancora di più che in condizioni normali. Chi sa osare, può fare la differenza. L’errore però è dietro l’angolo…

13.56 La classifica aggiornata:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:35.476 2

2 Charles LECLERC Ferrari+0.153 2

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.277 2

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.682 2

5 Pierre GASLY AlphaTauri+1.182 1

6 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.210 1

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.731 1

8 Fernando ALONSO Alpine+1.808 1

9 Daniel RICCIARDO McLaren+2.451 1

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.541 2

11 Lando NORRIS McLaren+2.652 1

12 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.875 1

13 Esteban OCON Alpine+2.957 1

14 Lewis HAMILTON Mercedes+3.146 1

15 George RUSSELL Mercedes+3.628 1

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+3.933 1

17 Lance STROLL Aston Martin+4.964 3

18 Sebastian VETTEL Aston Martin+6.365 2

19 Alexander ALBON Williams+7.370 1

13.55 Anche sul bagnato è sempre Ferrari-Red Bull, le gerarchie non sono cambiate.

13.54 Sergio Perez scavalca le Ferrari e si porta al primo posto in 1’35″476, 0.153 meglio di Leclerc.

13.53 Sin qui 9 giri effettuati da Leclerc e Sainz, 8 da Verstappen.

13.52 ALTRO TESTACODA PER LECLERC, questa volta alle Acque Minerali. Attenzione, è già il secondo.

13.51 Per ora Hamilton non sta brillando sotto la pioggia: è 13° a 3 secondi. Alle sue spalle il compagno di squadra Russell a 3″475.

13.51 Max Verstappen rientra in pista dopo una breve sosta ai box.

13.50 Sainz sale in seconda posizione a 0.124 da Leclerc.

13.50 Continua a piovere, ma con minore intensità.

13.50 Il testacoda iniziale di Leclerc:

Charles says hello to the Tifosi in his first lap He also finds himself in a spin too in the final corners #ImolaGP #F1

13.49 Leclerc ci smentisce subito e sale in vetta in 1’35″629, mezzo secondo di vantaggio su Verstappen.

13.48 Per la Ferrari la pioggia non è ideale, a nostro avviso. Quando hai la macchina migliore, è sempre meglio gareggiare sull’asciutto.

13.47 Risponde la Ferrari, Sainz si porta alle spalle di Verstappen a 326 millesimi.

13.46 E’ super Red Bull sotto la pioggia. Verstappen si migliora in maniera notevole e scende a 1’36″158. 2° il compagno di squadra Perez a 1″520.

13.45 La classifica dopo un quarto di FP1.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:37.247 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.504 1

3 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.759 1

4 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.770 1

5 Carlos SAINZ Ferrari+1.302 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.885 1

7 Lando NORRIS McLaren+2.052 1

8 Fernando ALONSO Alpine+2.213 1

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.217 1

10 Esteban OCON Alpine+3.092 1

11 Lance STROLL Aston Martin+3.193 1

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.314 1

13 George RUSSELL Mercedes+3.735 1

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.792 1

15 Lewis HAMILTON Mercedes+4.484 1

16 Alexander ALBON Williams+5.599 1

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+9.245 1

13.44 Si migliora Leclerc ed è 2° a 0.504. 3° Bottas a 0.770, 4° Sainz a 1″3.

13.43 Verstappen si migliora in maniera sensibile: 1’37″247. 2° Gasly a 1″885, 3° Leclerc a 1″988. Di sicuro l’olandese si sta dimostrando subito a proprio agio.

13.42 INIZIA A SPINGERE LA FERRARI! Leclec in testa con 0.360 su Verstappen.

13.42 Verstappen non ha problemi di feeling. Al primo tentativo va subito al comando in 1’39″595, 4 decimi su Magnussen. Per il momento Leclerc a 2″8, Sainz a 4″6, Hamilton a 3″8.

13.41 Magnussen al comando con due decimi su Bottas.

13.41 Escursione nella ghiaia per Latifi con la Williams.

13.40 Gomme full wet per tutti i piloti.

13.39 In pista anche le Red Bull e le Mercedes.

13.38 Charles Leclerc va in testacoda nel suo giro di ingresso in pista. Deve fare attenzione.

13.38 1’43″277 per Bottas, al comando con 0.129 su Magnussen.

13.36 Boato a Imola: ecco le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz!

13.34 I primi a scendere in pista sono Bottas (Alfa Romeo) e Schumacher (Haas), ovviamente con gomme da bagnato.

13.33 Le condizioni della pista non invogliano i piloti a lasciare i box.

13.32 Per ora nessuno scende in pista.

13.30 SEMAFORO VERDE! Iniziate le prove libere a Imola!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del weekend del GP di Imola, quarto round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista del Santerno assisteremo a un day-1 già molto importante per la particolare caratterizzazione del weekend all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Quest’oggi, infatti, assisteremo a un solo turno di prove libere e poi alle qualifiche per la Sprint Qualifying di domani. Torna infatti la corsa del sabato che definirà nello stesso tempo la griglia di partenza della gara domenicale. Per questo, i team non avranno tanto tempo a disposizione per testare il loro materiale e servirà quindi grande capacità di adattamento.

In più, si prevede pioggia a Imola e questa sarà un’altra variabile importante visto che non si è mai dovuto affrontare situazione nel corso del campionato. Le squadre hanno potuto sfruttare solo qualche ora nei test pre-season a Barcellona, ma i riferimenti non sono molti. Pertanto, i punti interrogativi non mancano.

La Ferrari spera di dar seguito a quanto visto nei primi tre round, essendo la monoposto che finora è stata più semplice da mettere a punto. Davanti al pubblico di casa le motivazioni per far bene non mancheranno e il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz, fresco di rinnovo, vorranno fare bene.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata del weekend del GP di Imola, quarto round del Mondiale 2022 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 alle 13.30, mentre le qualifiche di questo venerdì sono in programma dalle 17.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse