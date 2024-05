ATP Madrid, Jannik Sinner dà forfait: non giocherà contro Auger-Aliassime

Alla fine Jannik Sinner ha optato per il forfait. Il numero 2 del mondo ha scelto di non disputare il match dei quarti di finale del Masters1000 di Madrid contro Felix Auger-Aliassime, dando così il lasciapassare al canadese per entrare tra i migliori quattro del torneo della Caja Magica, come annunciato dai profili social del torneo stesso.

Il tennista altoatesino aveva evidenziato già dal match contro Pavel Kotov, valido per il terzo turno del torneo spagnolo, un problema all’anca che si stava trascinando sin dal Masters1000 di Montecarlo, concluso in semifinale contro Stefanos Tsitsipas. Nonostante tutto aveva deciso di scendere in campo anche contro Karen Khachanov agli ottavi, ottenendo un successo in tre set, e si pensava che un giorno di riposo potesse portargli nuova linfa per il match contro Auger-Aliassime.

Invece, dopo aver fatto passare la notte, Sinner non ha svolto sul campo 4 l’allenamento odierno in preparazione per la sfida di domani, inizialmente previsto alle 12.30 e poi spostato alle 16.00 Si pensava che la sua assenza fosse dovuta alle condizioni metereologiche negative della giornata, invece pochi minuti fa è arrivata la notizia del suo forfait.

Si è reputato dunque non continuare la propria avventura a Madrid per non pregiudicare i prossimi tornei. Sinner ha dichiarato più di una volta come i suoi obiettivi per la stagione sulla terra rossa fossero il torneo di casa di Roma ed il Roland Garros, con un occhio verso le Olimpiadi di Parigi.

SINNER SI RITIRA DA MADRID, L’ANNUNCIO DEGLI ORGANIZZATORI