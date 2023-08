F1, il team radio di Toto Wolff a Hamilton: “Mi dispiace Lewis, la macchina era inguidabile”

Toto Wolff ha parlato via radio con Lewis Hamilton dopo la bandiera a scacchi del Gran Premio d’Imola, quarta tappa del Mondiale F1 2022. Il team principal della Mercedes si scusa con il sette volte campione del mondo, in difficoltà nell’impianto italiano che dal 2020 è tornato nei piani della massima formula.

Il manager austriaco ha commentato in un team radio: “Lewis, mi dispiace per quello che hai dovuto guidare. Lo so che la macchina è inguidabile e non è quello che ci meritiamo. Andremo avanti, ma è stata una gara terribile”. Non è mancata la risposta del britannico che ha affermato: “Non ti preoccupare Toto, continuiamo a lavorare”.

Il momento di difficoltà del sette volte campione del mondo è evidente. Il #44 del gruppo non è riuscito a tenere il passo con gli altri ed ha perso il proprio duello contro il teammate George Russell che nonostante tutto ha saputo chiudere al quarto posto conclusivo alle spalle della McLaren del connazionale Lando Norris.

13mo posto, invece, per il 37enne nativo di Stevenage che ha rischiato di subire un clamoroso doppiaggio da parte dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), rivale dello scorso anno che ha completato per primo l’evento italiano davanti al compagno di squadra Sergio Perez.

???? | The moment when Toto talks to Lewis after the race. #TotoWolff #LewisHamilton pic.twitter.com/IbJ3z70dLV — Toto Wolff News (@totowolffnews) April 24, 2022

Foto: LPS