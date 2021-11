LIVE Nuoto, Europei vasca corta in DIRETTA: bene Ceccon nei misti. Alle 16.30 le finali con Paltrinieri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.54: Per il momento è tutto, appuntamento a questo pomeriggio attorno alle 16.10 per la diretta live della terza sessione di finali e semifinali dell’Europeo di Kazan. Grazie per averci seguito, a più tardi

9.52: Nelle finali di questo pomeriggio ci sono Ilaria Bianchi e Alessia Polieri nei 200 farfalla donne, Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi nei 100 rana, Costanza Cocconcelli nei 100 misti, Lorenzo Zazzeri e Marco Orsi nei 50 stile libero, Margherita Panziera nei 200 dorso e Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza nei 1500 stile libero, oltre al quartetto azzurro della 4×50 mista donne.

9.48: Nel pomeriggio avremo in semifinale Di Pietro e Cocconcelli nei 100 stile, Razzetti e Ceccon nei 200 misti, Fangio e Carraro nei 200 rana, Rivolta e Mora nei 100 dorso, Scalia e Di Liddo nei 50 dorso, Razzetti e Carini nei 200 farfalla, mentre domani avremo Quadarella e Caramignoli in gara nei 1500 stile libero

9.45: Ancora un en plein di finali per l’Italia nella mattinata del nuoto con la sola sorpresa dell’eliminazione, per concorrenza interna, di Michele Lamberti nei 100 dorso.

9.42: Queste le finaliste dei 1500 stile libero femminili: Kirpichnikova, Quadarella, Caramignoli, Tuncel, ertan, Martinez Guillen, Mihalyvari Farkas, Khailova

9.41: Kirpichnikova non rallenta nel finale e vince con 15’26″08, secondo posto per Quadarella con 15’49″39. Non ci sarà partita nemmeno in finale anche se il distacco si preannuncia minore

9.37: Impressionante il ritmo di Kirpichnikova che non migliorerà il record europeo ma sbriciolerà il personale e si appresta a infliggere un distacco abissale a Quadarella

9.35: Ai 900 metri Kirpichnikova, Quadarella a circa 15″, Mihalyvari Farkas a 24″

9.32: Kirpichnikova su ritmi da record europeo ai 600 metri: 6’08″53, poi Quadarella a oltre 10″ e Mihalyvari Farkas a 17″

9.27: Dopo 300 metri Kirpichnikova con 3’02″40 ha già un vantaggio di 5″19 su Quadarella, terza Otero Fernandez

9.22: Martina Rita Caramingoli vince la prima batteria dei 1500 stile libero e si qualifica per la finale con il tempo di 15’50″79, secondo posto per la turca Tuncel con 15’51″44, terzo per la turca Ertan con 15’51″65. Tra poco è il momento di Quadarella e Kirpichnikova nella seconda batteria

9.19: Ai 1200 Caramignoli è nettamente al comando con 12’37″20, poi Tuncel ed Ertan

9.16: Accelera Caramignoli ai 900, è prima in 9’28″16, poi Tuncel ed Ertan

9.13: Ai 600 Caramignoli si stacca dalla coppia turca di testa: Tuncel, Ertan, Caramignoli

9.10: Ai 300 metri Ertan, Caramignoli, Tuncel

9.09: Partita la prima batteria dei 1500 stile libero donne. Momento in qualche modo storico per l’Europeo visto che per la prima volta si svolge questa gara in questo tipo di manifestazione

9.06: In semifinale vanno Pavlov, K. Chmielewski, Zhikharev, Milak, Lunak, M. Chmielewski, Carini, Toscan, Hoogerwerf, Razzetti, Gemov, Turan

9.05: Il russo Pavlov vince la seconda batteria e soprattutto la concorrenza interna con 1’51″99. Ritmo da riscaldamento, giustamente, per Carini che è terzo in 1’56″09 e Razzetti che è quinto in 1’57″45

9.04: Chmielewski vince la prima batteria in 1’53″39 davanti a Zhikharev e Milak. Ci sono Razzetti e Carini nella seconda batteria

9.02: C’è il campione olimpico Milak nella prima delle due batterie dei 200 farfalla uomini che non elimineranno alcun atleta, visto che al via sono in 16, tutti già qualificati per le semifinali

9.00. Queste le qualificate alle semifinali dei 50 dorso donne: Pigree, Toussaint, De Waard, Jensen, Scalia, Di Liddo, Kubova Baumrtova, Pilhatsch, Jallow, Tchorz, Shkurdai, Rosvall, Loeyning, Peda, Upanne, Junevik

8.59: E’ Elena Di Liddo la seconda semifinalista azzurra dei 50 dorso: chiude terza l’ultima batteria in 26″46. Vince l’olandese Toussaint in 26″17

8.57: La danese Jensen con 26″39 vince la terza batteria dei 50 dorso davanti a Kubova Baumrtova con 26″47 e Roswall in 27″03. Ora Di Pietro nell’ultima batteria per cercare di prendersi un posto in semifinale

8.55: Silvia Scalia è seconda nella seconda batteria dei 50 dorso con il tempo di 26″43 alle spalle della francese Pigeree con 26″13. Lontane dalle prime posizioni le due giovani azzurre: Toma è settima con 27″59, Gaetani ottava con 27″82

8.53: L’ungherese Szabo-Feltothy vince la prima batteria dei 50 dorso donne in 28″85

8.51: Ci sono tre italiani nei primi sette ma il terzo, Michele Lamberti, è purtroppo eliminato. Fuori anche il campione olimpico Rylov. In semifinale vanno Kolesnikov, Mora, Samusenko, Rivolta, Kawecki, Glinta, Lie,m Braunschweig, Franta, Christou, lelle, Zaitsev, Skierka, Staselovich, Hoekfelt, Brannkarr

8.50. Lamberti eliminato nelle batterie dei 100 rana dall’alta qualità interna. Lorenzo Mora, infatti chiude con 50″42 (a un decimo dal personale) la sua batteria, secondo alle spalle di Kolesnikov che vince con un 49″26 fuori portata per tutti

8.48: Bella prova di Matteo Rivolta che tiene la scia del russo Rylov e fa meglio di Lamberti con il secondo tempo della penultima batteria: 50″67. Il russo vince in 50″55, ora Lorenzo Mora deve fare meglio del 50″86 di Lamberti per entrare in semifinale

8.46: Forma straordinaria per Michele Lamberti che domina la seconda batteria con il tempo di 50″86 che è anche il personale migliorato di 8 decimi. Secondo Glinta, terzo Franta. Solo sesto Sabbioni, non in condizione ottimale, con il tempo di 51″98. Ora Rivolta

8.44: L’israeliano Maraana vince la prima batteria dei 100 dorso uomini con il tempo di 53″24. Ora Sabbioni e Lamberti nella seconda batteria

8.41: Queste le qualificate per le semifinali dei 200 rana: Chikunova, Temnikova, Fangio, Teterevkova, Horska, Vall Montero, Fast, Ruuska, Trnikova, Mamie, Rybak-Andersen, Kreundl, Carraro, Colleou, Gunes, Zhmuska

8.40: Dominio della russa Chikunova, in grande forma, nell’ultima batteria, vinta in 2’19″26. davanti a Horska e Vall Montero. Ci sono due azzurre in semifinale, Fangio con il terzo tempo, Carraro con il 13mo

8.36: Ottima l’impressione destata da Francesca Fangio che chiude al secondo posto la terza batteria con il tempo di 2’21″67, alle spalle della campionessa in carica Temnikova, prima in 2’21″31. Carraro nona quando mancano le dieci atlete dell’ultima batteria

8.32: Terzo posto per Martina Carraro nella seconda batteria, il 2’23″52 che per ora è il quinto tempo complessivo dovrebbe bastare per la semifinale. Vince la lituana Tetervkova con 2’21″81. Ora Francesca Fangio nella penultima batteria

8.27: la svedese Fast vince la prima batteria dei 200 rana donne con il tempo di 2’22″76. C’è Martina Carraro nella seconda

8.24: Al via la prima di quattro batterie dei 200 rana donne

8.23: Questi i qualificati per le semifinali dei 200 misti: Pasynkov, Vazaios, Borodin, Coll Marti, Ceccon, Razzetti, Kos, Reitshammer, Ben Shitrit, Spanoudakis, Aydin, Mattenet, Kermans, Halas, Mikelsons, Dominguez Calonge, Wareing

8.22: Anche Razzetti se la prende comoda e strappa senza dannarsi troppo l’anima (tra poco avrà anche la batteria dei 200 farfalla) l’accesso in semifinale nei 200 misti chiudendo quinto nella terza batteria con 1’56″60. Vince il greco Vazaios con 1’55″77

8.18: La seconda batteria va all’ungherese Kos che chiude in 1’56″73. Quarto posto per Pier Andrea Matteazzi che conclude quarto in 1’57″43: qualificazione a forte rischio, mentre Ceccon è sicuramente in semifinale. Tocca a Razzetti nella terza e ultima batteria

8.15: Se la prende comoda Ceccon che chiude al terzo posto con 1’56″48 la prima batteria. Vince il russo Pasynkov in 1’55″72. Ora Matteazzi in vasca

8.13: C’è Thomas Ceccon nella prima di tre batterie dei 200 misti

8.13. Queste le qualificate per le semifinali dei 100 stile donne: Seemanova, Steenbergen, Sjoestroem, Di Pietro, Fiedkiewicz, Munoz del Campo, Surkova, Cocconcelli, Wasick, Busch, Segel, Ebbesen, Stanislavljevic, Junevik, Nasretdinova, Padar

8.12: La svedese Sjoestroem vince in scioltezza l’ultima batteria con 52″69, davanti a Fiedkiewicz e Munoz del Campo. Due azzurre in semifinale, Di Pietro con il quarto tempo, Cocconcelli con l’ottavo

8.10: La quarta batteria va alla olandese Steenbergen con 52″62, davanti a Surkova e Wasick. L’azzurra Tarantino è quarta con 53″60, qualificazione solo sfiornata per lei. In semifinale andranno Di Pietro e Cocconcelli ma per Tarantino questo è record personale migliorato di oltre un secondo

8.07: Non è parttita Federica Toma che si concentrerà sul dorso. La ceca Seemanova rispetta il pronostico e vince in 52″45 ma alle sue spalle ci sono le due azzurre, seconda Di Pietro in 53″20, terza Cocconcelli in 53″56, personale sbriciolato di quasi un secondo. Semifinali vicine, Tarantino permettendo, per le italiane

8.05: Ancora Israele nella seconda batteria. Vince Golovati in 54″99. Ora Toma, Di Pietro e Cocconcelli nella terza batteria

8.02: L’israeliana Shteyman vince la prima batteria dei 100 stile donne in 56″81

8.00: Tra poco al via la prima di cinque batterie dei 100 stile libero donne. Nella terza ben tre azzurre al via: Di Pietro, Cocconcelli e Toma

7.56: La mattinata di gare si chiuderà con le batterie dei 1500 stile libero che vedono al via Simona Quadarella e Martina Rita Caramignoli

7.54: Si proseguirà con i 50 dorso donne con Federica Toma, Silvia Scalia, Erika Gaetani e Elena Di Liddo a caccia della semifinale e con Alberto Razzetti e Giacomo Carini al via nelle batterie dei 200 farfalla

7.52: Torna poi in vasca il grande protagonista della giornata di ieri, Michele Lamberti nelle batterie dei 100 dorso assieme a Simone Sabbioni, Lorenzo Mora e Matteo Rivolta

7.50: A seguire Thomas Ceccon, Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi daranno la caccia alla semifinali dei 200 misti, subito dopo inizia l’avventura che può regalare grandi soddisfazioni di Francesca Fangio e Martina Carraro nelle batterie dei 200 rana.

7.47: Si parte con una delle gare dove le azzurre difficilmente riusciranno ad essere protagoniste, i 100 stile libero donne con al via Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli, Federica Toma e Chiara Tarantino, tutte con l’obiettivo di centrare la semifinale

7.45: La terza giornata inizia con le batterie di sette gare, mentre nel pomeriggio saranno ancora sette i titoli che verranno assegnati

7.43: L’Italia, al momento, è seconda nel medagliere alle spalle dei padroni di casa con due ori, sei argenti e un bronzo dopo soli due giorni di gare

7.42: Sono già nove le medaglie conquistate dall’Italnuoto agli Europei di Kazan e nella giornata di oggi la squadra azzurra potrebbe avvicinare ulteriormente il bottino conquistato a Glasgow (venti podi) perchè sono tanti gli azzurri in corsa per le medaglie nel pomeriggio

7.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della terza giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan. Dopo la pioggia di medaglie per la spedizione italiana dei primi due giorni di gara (nove podi, con due ori, sei argenti e un bronzo), prosegue la manifestazione continentale in Russia, primo appuntamento di un triennio che porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Si parte alle 08:00 italiane (le 10:00 locali) con la sessione dedicata alle batterie: si parte con i 100 stile libero donne con al via Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli, Federica Toma e Chiara Tarantino. Thomas Ceccon, Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi daranno la caccia alla semifinali dei 200 misti. A seguire inizia l’avventura di Francesca Fangio e Martina Carraro nelle batterie dei 200 rana.

Torna in vasca Michele Lamberti nelle batterie dei 100 dorso assieme a Simone Sabbioni, Lorenzo Mora e Matteo Rivolta. Federica Toma, Silvia Scalia, Erika Gaetani e Elena Di Liddo cercano la qualificazione alla semifinale dei 50 dorso. Ci sono Alberto Razzetti e Giacomo Carini al via nelle batterie dei 200 farfalla, che non vedono al via il bronzo olimpico Federico Burdisso e tornano in vasca Martina Rita Caramignoli e Simona Quadarella per le batterie dei 1500 stile libero.

Nelle finali di questo pomeriggio ci sono Ilaria Bianchi e Alessia Polieri nei 200 farfalla donne, Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi nei 100 rana, Costanza Cocconcelli nei 100 misti, Lorenzo Zazzeri e Marco Orsi nei 50 stile libero, Margherita Panziera nei 200 dorso e Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza nei 1500 stile libero, oltre al quartetto azzurro della 4×50 mista donne.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 08.00 italiane. Buon divertimento!

