Nuoto, Europei vasca corta 2021: Simona Quadarella e Martina Caramignoli in Finale nei 1500 sl, Kirpichnikova domina

Tutto come da copione. Le batterie dei 1500 stile libero femminili degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta non hanno cambiato le aspettative. Nell’Aquatic Palace di Kazan (Russia), infatti, Simona Quadarella e Martina Rita Caramognoli hanno ottenuto il pass per l’atto conclusivo.

I valori sono stati una sorta di copia e incolla degli 800 sl dal momento che la russa Anastasiya Kirpichnikova, oro ieri nella specialità menzionata, ha letteralmente dominato la scena, facendo segnare il miglior tempo di 15’26″08. Un incedere autorevole il suo che non ha dato modo alle avversarie di pensare di avvicinarsi fin dai primi 50 metri di gara.

Da questo punto di vista, Quadarella non in grandi condizioni in questa rassegna continentale ha pensato bene di impostare una velocità di crociera tale che le permettesse di portare al termine il tutto senza patemi e il 15’49″39 (secondo tempo delle heat) ne è una chiara testimonianza. Un ritmo non entusiasmante per Simona (31″8/9 ogni 50 metri) ha evidenziato infatti una forma approssimativa. Tuttavia la romana domani sarà tra le migliori otto insieme a Caramignoli che ha vinto la prima batteria di questa mattina con il tempo di 15’50″79 e si augura di salire sul podio.

Non sarà semplice dal momento che l’accoppiata turca formata da Merve Tuncel (15’51″44) e da Deniz Ertan (15’51″65) è da temere, considerando quanto fatto dalle due atlete a livello giovanile e parlando di una classe 2005 e una 2004. Nella Finale prevista domani alle 18.45 italiane ne vedremo delle belle.

