LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Ceccon, Razzetti e Quadarella puntano in alto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO, ITALIA SECONDA – IL RIEPILOGO DI GIORNATA: CINQUE MEDAGLIE PER L’ITALIA – ITALIA CAMPIONE D’EUROPA CON RECORD DEL MONDO NELLA 4X50 MISTA MASCHILE – MARTINA CARRARO SUL TETTO D’EUROPA ANCORA UNA VOLTA NEI 100 RANA – IL PROGRAMMA DELLE GARE DEL 5 NOVEMBRE – PRESENTAZIONE DELLE FINALI DEL 5 NOVEMBRE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan. Dopo la pioggia di medaglie per la spedizione italiana dei primi tre giorni di gara, prosegue la manifestazione continentale in Russia, primo appuntamento di un triennio che porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024 che sta confermando la nuova dimensione di potenza europea dell’Italia.

Si parte alle 08:00 italiane (le 10:00 locali) con la sessione dedicata alle batterie: si inizia con i 100 dorso donne che vedono al via Margherita Panziera, Silvia Scalia e le giovani pugliesi Federica Toma ed Erika Gaetani. A seguire le interessanti e affollate batterie dei 200 stile libero uomini. Grande concorrenza interna fra gli azzurri con Stefano Di Cola, Matteo Ciampi, Filippo Megli, Marco De Tullio. Stessa situazione di incertezza in casa Italia nei 100 farfalla dove in gara ci saranno Ilaria Bianchi (che è stata anche campionessa del mondo della specialità), Elena Di Liddo, Silvia Di Pietro e Alessia Polieri.

L’unica gara senza italiani al via, dopo la rinuncia di Martinenghi, saranno i 200 rana uomini. Ci saranno, invece, due italiane al via delle batterie dei 200 misti: Costanza Cocconcelli e Sara Franceschi, a caccia del gradino più alto del podio. Ancora in vasca Michele Lamberti nelle batterie dei 50 farfalla, assieme a Marco Orsi, Matteo Rivolta e Thomas Ceccon che scalda i motori in vista del gran finale.

Nelle finali di questo pomeriggio ci sono Alberto Razzetti e Thomas Ceccon nei 200 misti, Silvia Di Pietro al via nei 100 stile libero, Lorenzo Mora e Matteo Rivolta nei 100 dorso, Francesca Fangio e Martina Carraro nei 200 rana, Alberto Razzetti nei 200 farfalla, Silvia Scalia e Elena Di Liddo nei 50 dorso, Simona Quadfarella e Martina Rita Caramignoli nei 1500 stile libero.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 08.00 italiane. Buon divertimento!

Foto Lapresse