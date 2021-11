Margherita Panziera ha fatto tutto ciò che era in suo potere per mettersi al collo la medaglia d’oro nella gara dei 200 metri degli Europei in vasca corta di scena a Kazan, in Russia. La ventiseienne di Montebelluna ha tenuto sulla corda l’olandese Kira Toussaint, che ha dato lo strappo decisivo a metà della sesta vasca.

Un 2’02”05 che non è andato lontano dal suo record italiano, di 2’01”45, ma che non sarebbe bastato per battere la sua avversaria, che ha chiuso la sua prova in 2’01”26. Margherita però non si cruccia per come è andata: “Io sono molto contenta della gara perché ho nuotato a sei decimi dal record e significa che sto lavorando benissimo“.

Margherita vede il tempo odierno come il primo ottimo risultato della sua stagione, nonostante non sia riuscita a replicare il successo di due anni fa a Glasgow: “Dopo due mesi di lavoro è un gran tempo ed è la prima tappa di una lunghissima stagione e bisogna capire quali sono le priorità e su cosa puntare“.

La nuotatrice azzurra guarda infatti già al prossimo futuro, in vista delle prossime competizioni: “Proverò a migliorarmi ai Mondiali a dicembre. Poi avrò davanti una stagione lunghissima che passerà dai Mondiali di Fukuoka, fino agli Europei di Roma: tempo per trovare la giusta forma ci sarà“.

Foto: LaPresse