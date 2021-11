Nuoto, Europei vasca corta: Ilaria Bianchi medaglia di bronzo sui 200 farfalla, sesta Alessia Polieri

Tre gare, tre medaglie per l’Italia agli Europei in vasca corta di Kazan, in Russia. Ilaria Bianchi consegue la settima medaglia continentale della sua carriera nella piscina da 25 metri, con il terzo posto ottenuto nei 200 metri farfalla.

Una medaglia cercata, voluta da parte sua, e presa con le unghie e con i denti. Poiché la sua partenza non è stata la solita, bruciante, non riuscendo quindi ad impostare la gara di testa che avrebbe voluto. Bracciata dopo bracciata riesce ad emergere ed a metà gara è seconda dietro la Pudar.

Ma nei secondi cento metri cambia tutto. Costretta a rimontare all’inizio, la Bianchi deve soccombere alla rimonta di due avversarie da dietro: prima la russa Svetlana Chimrova, che mette il turbo nel finale e va a vincere in 2.04.97, e poi la danese Helena Bach, che negli ultimi metri va vicinissima a battere la Chimrova venendo battuta per cinque centesimi.

Ilaria però ha dosato meglio le energie rispetto ad altre avversarie: come ad esempio Lana Pudar, che dopo un avvio musolare con i primi 100 metri conclusi in testa, perde progressivamente il ritmo scivolando fino al quinto posto; la Bianchi si è dunque dovuta difendere nel finale dal ritorno di Szuzsanna Jakabos in corsia 2, ma il suo 2.05.43 è stato sufficiente per il gradino più basso del podio.

Sesto posto per l’altra ragazza di Castel San Pietro Terme, Alessia Polieri: staccatasi dai blocchi con il miglior tempo di reazione, la fresca ventisettenne non ha mantenuto la stessa andatura scivolando al sesto posto in 2.07.95, tenendosi dietro la finlandese Laura Lahtinen (2.08.86) e la turca Nida Eliz Uestundag (2.09.44).

Foto: LaPresse