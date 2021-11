Nuoto, Europei vasca corta 2021: Alberto Razzetti e Thomas Ceccon in scioltezza nella Finale dei 200 misti

Ottimi segnali. Le semifinali dei 200 misti degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta sono da accogliere con il sorriso in casa Italia. Nell’Aquatic Palace di Kazan (Russia) Alberto Razzetti e Thomas Ceccon hanno timbrato il cartellino e senza spingere al 100%.

Il ligure ha ottenuto il secondo tempo dell’overall in 1’53″39, mettendo in mostra una prestazione molto solida soprattutto nella rana. Un riferimento che lo vede avvicinare di molto il primato italiano di Ceccon (1’53″26) e migliorare il proprio personale (1’53″86).

Considerando poi come abbia controllato nell’ultima frazione a stile libero, c’è da scommettere che “Razzo” sia uno degli osservati speciali in vista della gara di domani, oltre al greco Andreas Vazaios autore del miglior crono del penultimo atto in 1’53″08 e primatista europeo di questa distanza.

Bene anche Ceccon. Il veneto, con apparente facilità, ha toccato la piastra in 1’54″73 controllando il proprio sforzo dall’inizio alla fine e dando la sensazione di averne ancora in vista dell’atto conclusivo di domani. Per lui quindi un sesto posto complessivo, ma con margini. Pertanto, ci sono speranze in vista di domani per entrambi i nostri portacolori nell’alternarsi degli stili.

