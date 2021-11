Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d’argento sui 1500 metri agli Europei 2021 di nuoto in vasca corta. L’azzurro non è riuscito a firmare il poker continentale sulla distanza dopo quelli del 2012, 2015, 2019, arrendendosi al cospetto del tedesco Florian Wellbrock. Il carpigiano ha fatto gara di testa alla pari col teutonico per il primo chilometro, poi ha dovuto alzare bandiera bianca sull’ennesimo cambio di ritmo del suo avversario più accreditato.

Il 27enne, che in estate ha conquistato due medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (argento sugli 800 stile libero e bronzo nella 10 km in acque libere), mette le mani sul quinto alloro agli Europei in vasca corta e ora il mirino è puntato sui Mondiali, in programma tra un mese ad Abu Dhabi, dove cercherà il riscatto.

Gregorio Paltrinieri ha analizzato la sua prestazione attraverso i canali federali: “Nuotare 14’13’’ il 4 novembre è veramente notevole per me, considerando che mi sono allenato fino a e che vengo da una stagione nella quale non mi sono mai veramente fermato. Il fatto che il mio tempo non serva per l’oro, rende l’idea di quale sia il livello nei 1500 soprattutto in Europa: i miei avversari sono tutti del vecchio continente. Adesso vediamo chi ci sarà ai Mondiali di Doha, ma sono convinto che prima o poi il mio record del mondo cadrà: è nella logica delle cose. Da questa gara non ho proprio nulla da rimproverarmi, anzi sono molto soddisfatto – ammette il vincitore di tutto – Adesso ho gli 800 e vediamo cosa viene. Io mi sento bene e so che non posso essere al top in questo periodo”.

Foto: Lapresse