Un bronzo di grande valore. La staffetta 4×50 mista femminile ha centrato il suo obiettivo: il podio negli Europei 2021 di vasca corta a Kazan (Russia), con il nuovo primato italiano annesso.

Silvia Scalia in 26″59, Arianna Castiglioni in 29″36, Elena Di Liddo in 24″97 e Silvia Di Pietro in 23″54 hanno confezionato il nuovo record nazionale di 1’44″46, precedendo l’Olanda nella sfida per il podio e dovendosi inchinare alla Russia (1’44″19) e alla Svezia (1’44″32), trascinata quest’ultima da una grande frazione finale di Sarah Sjoestroem da 22″94.

“Siamo state bravissime tutte. Non era assolutamente scontata la medaglia. Russia e Svezia non sono neanche troppo lontane“, le parole di Scalia. “Un record italiano è sempre una grandissima cosa. Peccato perché forse poteva arrivare qualcosa in più, ma siamo soddisfattissime“, ha aggiunto Di Liddo.

“Ci voleva proprio una gioia del genere. Mi trasmette una grande carica per i 50“, la reazione di Castiglioni, uscita delusa dalla piscina nella Finale dei 100 rana. La chiusura di Di Pietro: “Un altro podio europeo per me e per l’Italia. Siamo una bellissima squadra: molto unita e competitiva. Sono felice per tutte noi“.

Foto: LaPresse