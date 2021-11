Una nuova avversaria per Simona Quadarella? Decisamente sì. La russa Anastasia Kirpichnikova ha lanciato la sua candidatura forte e chiara nel corso degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan (Russia).

La classe 2000 russa, infatti, ha mostrato prima segnali di grande vitalità nel corso degli 800 stile libero, vinti con il crono di 8’04″65, polverizzando il primato nazionale e ripetendosi in maniera ancora più convincente oggi nelle batterie dei 1500 sl.

La padrona di casa, infatti, ha fermato i cronometri sul tempo di 15’26″08 che rappresenta non solo il nuovo record nazionale, ma anche la quarta prestazione mondiale mai nuotata a 8″ dal record della tedesca Sarah Kohler (15’18″01). E’ lecito mostrare dunque preoccupazione per l’ascesa di quest’atleta?

Sicuramente Quadarella, argento continentale in questa sede, avrà un’altra rivale da mettersi alle spalle in vista dei prossimi appuntamenti. Non ci si potrà, certamente, rilassare. La romana, comunque, ha fatto vedere buone cose in una condizione di forma lontana dal 100% e per di più in una piscina (25 metri) da sempre poco adatta alle sue caratteristiche. Kirpichnikova ha compiuto un grande salto di qualità, ma fasciarsi la testa prima di essersela rotta è un errore.

Foto: LaPresse