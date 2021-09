LIVE F1, GP Olanda 2021 in DIRETTA: Ferrari davanti a tutti! Leclerc precede Sainz: classifica tempi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

RISULTATI E CLASSIFICA FP2

LA CRONACA DELLE FP2

LA CRONACA DELLE FP1

RISULTATI E CLASSIFICA FP1

16.15 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

16.14 Non deve ingannare l’11° posto in FP2 di Lewis Hamilton, che ha potuto completare appena 3 giri a causa di un problema tecnico sulla sua Mercedes.

16.12 Promossa anche l’Alpine nelle simulazioni di qualifica, mentre i long-run hanno evidenziato la superiorità di Mercedes e Red Bull con McLaren e Ferrari in lizza per il ruolo di terza forza in campo.

16.10 Venerdì che si conclude dunque con una clamorosa doppietta Ferrari, decisamente competitiva sul tortuoso tracciato di Zandvoort soprattutto sul giro secco in attesa di capire il reale potenziale di Mercedes e Red Bull.

16.08 Di seguito la classifica finale delle FP2 a Zandvoort:

1 Charles LECLERC Ferrari1:10.902 6

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.154 7

3 Esteban OCON Alpine+0.172 5

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.230 7

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.362 5

6 Fernando ALONSO Alpine+0.378 5

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.560 6

8 Lando NORRIS McLaren+0.586 5

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.776 6

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.811 3

11 Lewis HAMILTON Mercedes+1.009 1

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.044 4

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.194 5

14 Lance STROLL Aston Martin+1.234 5

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.255 6

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.304 7

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.705 5

18 Nicholas LATIFI Williams+1.708 5

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.933

16.06 BANDIERA A SCACCHI!! Bottas vola con gomma gialla in 1’14″5, mentre Norris conferma il buon passo McLaren in 1’15″5 con gomma rossa dopo 8 giri.

16.04 Buona risposta Mercedes con l’1’14″9 di Bottas in apertura di long-run con gomme medie nuove. Aumenta il ritmo Leclerc in 1’15″6 dopo 6 giri su pneumatici a mescola media.

16.02 Sainz rallenta e si prende spazio da Tsunoda, in modo da completare almeno un paio di giri con pista libera. Buona progressione di Leclerc, che scende in 1’15″9 con gomma media.

16.01 Cominciano a convergere i tempi sul giro di Sainz e Leclerc. Purtroppo le Ferrari non riescono a scendere sotto l’1’16” in questa fase del long-run.

15.59 Impressionante Verstappen!! 1’14″9 l’ultimo passaggio dell’olandese, che rifila costantemente mezzo secondo al giro alla Mercedes di Bottas a parità di mescola (soft).

15.58 Programma di lavoro differenziato in casa Ferrari: 1’15″7 il tempo d’attacco di Sainz con le soft, 1’16″7 di Leclerc con le medie.

15.56 Ultimo passaggio in 1’15″5 per Verstappen, 1’15″7 per Bottas e 1’15″1 per un Alonso in grande spolvero con l’Alpine. Tutti questi piloti montano gomma soft.

15.54 Ottimo avvio di long-run per Verstappen, stabilmente sull’1’15” basso con gomme soft. I tempi di Bottas invece si alzano sull’1’15″7 a parità di mescola dopo pochi giri.

15.51 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Charles LECLERC Ferrari1:10.902 5

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.154 4

3 Esteban OCON Alpine+0.172 6

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.230 5

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.362 5

6 Fernando ALONSO Alpine+0.378 4

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.560 4

8 Lando NORRIS McLaren+0.586 5

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.776 5

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.811 2

11 Lewis HAMILTON Mercedes+1.009 1

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.044 5

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.194 5

14 Lance STROLL Aston Martin+1.234 4

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.255 4

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.304 3

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.705 3

18 Nicholas LATIFI Williams+1.708 6

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.933

15.49 Programmi di lavoro differenziati tra i vari team. Ferrari sta ancora provando la qualifica con gomme soft, ma Leclerc e Sainz non riescono a migliorarsi al secondo tentativo.

15.47 Ultimo passaggio in 1’15″3 per Ocon con gomma media, 1’15″7 per Bottas con le soft.

15.46 Archiviata la simulazione di qualifica, per la maggior parte dei piloti è già cominciata la simulazione passo gara.

15.44 Uno-due Ferrari!!! Leclerc al comando in 1’10″902 davanti a Sainz, che paga 154 millesimi dal compagno di squadra.

15.43 Verstappen si migliora di poco e balza in terza posizione a 190 millesimi dal crono di Ocon. Si lanciano anche le Ferrari!!

15.42 Tutti in pista con gomme soft per una vera e propria simulazione di qualifica!

15.40 Si riparte! 25 minuti al termine delle FP2 e ancora molto lavoro da fare per tutti i team. Si profila un finale di sessione estremamente intenso, quindi attenzione al traffico…

15.39 Per la seconda volta nel turno, Verstappen ha dovuto alzare il piede durante un time-attack molto rapido causa bandiera rossa.

15.37 Di seguito la classifica aggiornata provvisoria delle FP2 a 28 minuti dalla bandiera a scacchi:

1 Esteban OCON Alpine1:11.074 3

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.058 4

3 Fernando ALONSO Alpine+0.495 3

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.574 3

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.619 3

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.626 3

7 Charles LECLERC Ferrari+0.687 3

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.837 1

9 Lance STROLL Aston Martin+1.062 3

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.120 1

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.243 3

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.380 4

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.533 3

14 Nicholas LATIFI Williams+1.536 2

15 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.666 2

16 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team– 3

17 George RUSSELL Williams+1.781 5

18 Lando NORRIS McLaren+1.825 3

19 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.159

15.35 BANDIERA ROSSA!! Mazepin va in testacoda e si insabbia tra curva 11 e curva 12 con la Haas.

15.33 Gasly sfrutta la gomma soft per portare l’AlphaTauri al terzo posto in 1’11″6, pagando però mezzo secondo dall’Alpine di Ocon.

15.32 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Esteban OCON Alpine1:11.074 4

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.279 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.619 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.626 3

5 Charles LECLERC Ferrari+0.687 3

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.837 3

7 Lance STROLL Aston Martin+1.062 2

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.120 2

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.243 3

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.380 2

11 Nicholas LATIFI Williams+1.536 3

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.666 3

13 Pierre GASLY AlphaTauri+1.757 3

14 George RUSSELL Williams+1.781 3

15 Lando NORRIS McLaren+1.825 2

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.246 2

17 Fernando ALONSO Alpine+2.359 2

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.466 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.557

15.30 Prestazione Mercedes subito ridimensionata! Ocon va infatti al comando con l’Alpine in 1’11″074 e rifila quasi 3 decimi a Bottas con gomme soft.

15.29 Bottas si migliora ma non impressiona con la mescola più morbida, stampando comunque un buon 1’11″353.

15.27 Cominciano le simulazioni di qualifica con gomma rossa! I primi ad effettuarla sono Bottas, Ocon e Latifi.

15.26 Niente da fare per Bottas, che si migliora nel T1 ma poi rallenta e torna ai box. 4° Leclerc, che si avvicina a 234 millesimi dalla vetta!

15.24 Leclerc e Sainz non sono riusciti a migliorarsi nel primo time-attack dopo la bandiera rossa, mentre adesso si lancia Bottas sempre con gomma gialla.

15.22 Verstappen balza in seconda posizione a soli 29 millesimi dal miglior tempo di Bottas! Passo avanti anche per l’Alpine di Ocon, 3° davanti a Hamilton e alle Ferrari.

15.20 Proseguono di fatto i run interrotti in precedenza dalla bandiera rossa. Grande attesa per il primo time-attack di Verstappen con gomma gialla.

15.18 Si riparte! Scende in pista finalmente anche l’Aston Martin di Sebastian Vettel, dopo i problemi accusati in FP1.

15.16 La sessione ripartirà ufficialmente tra due minuti, quando mancheranno 47 minuti al termine del turno.

15.15 Verstappen non è riuscito a completare ancora un giro lanciato pulito, ma nel momento della bandiera rossa era in linea sui tempi delle Mercedes prima di dover alzare il piede e rientrare ai box.

15.14 Di seguito la classifica provvisoria delle FP2:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:11.664 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes– 1

3 Charles LECLERC Ferrari+0.433 1

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.440 1

5 Esteban OCON Alpine+0.841 1

6 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.001 1

7 Lance STROLL Aston Martin+1.588 1

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.885 1

9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.993 1

10 Lando NORRIS McLaren+2.454 1

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.592 1

12 Pierre GASLY AlphaTauri+2.822 1

13 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.978 1

14 Fernando ALONSO Alpine+3.048 1

15 Nicholas LATIFI Williams+3.451 1

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+4.646 1

17 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+8.565 1

18 Daniel RICCIARDO McLaren+17.695 1

19 George RUSSELL Williams+25.417 1

15.12 Sessione interrotta con la bandiera rossa, in attesa di portare fuori dal tracciato la Mercedes di Hamilton.

15.11 ATTENZIONE!!! COLPO DI SCENA! Problemi sulla Mercedes di Lewis Hamilton, costretto a fermare la macchina a bordo pista!

15.10 Uno-due Mercedes dopo il primo tentativo con Bottas davanti a Hamilton in 1’11″664. A seguire le Ferrari di Leclerc e Sainz.

15.08 In corso di svolgimento per tutti il primo giro lanciato delle FP2, siamo in attesa dei primi riscontri cronometrici al traguardo.

15.07 Tutti in pista con gomma gialla ad eccezione delle McLaren, delle Williams, di Alonso e di Gasly, che optano per la mescola più dura in questa fase.

15.06 Condizioni atmosferiche ottimali a Zandvoort per queste FP2 e rischio pioggia completamente azzerato.

Who’s ready for some more Zandvoort action? FP2 is coming your way soon! #DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/W0q1tGKCxD — Formula 1 (@F1) September 3, 2021

15.05 SEMAFORO VERDE!! Cominciano gli ultimi 60 minuti di attività in pista del venerdì di Zandvoort!

15.00 La sessione comincerà con 5 minuti di ritardo, quindi alle 15.05.

14.57 Grande attesa dunque per un turno pomeridiano in cui i team, oltre ad effettuare una nuova simulazione di qualifica, cominceranno a concentrarsi anche sui long-run con elevato carico di carburante in ottica gara.

14.53 Ottimo avvio di fine settimana a Zandvoort per la Ferrari, con il terzo tempo di Carlos Sainz ed il quarto di Charles Leclerc a meno di un decimo e mezzo dalla miglior prestazione assoluta di Hamilton in FP1.

14.49 Il potenziale dell’olandese è quindi molto simile a quello evidenziato in mattinata da Hamilton, perciò si profila una sfida molto tirata sul filo dei centesimi per tutto il weekend tra i due grandi protagonisti del Mondiale 2021.

14.45 Verstappen, rispetto a quasi tutti gli altri piloti della griglia, ha però effettuato due time-attack consecutivi (il secondo è stato il più veloce) senza ricaricare dunque la batteria tra un tentativo e l’altro con un giro lento.

14.41 In FP1 il britannico della Mercedes, leader del campionato, è stato il più rapido nella simulazione di qualifica con gomme soft precedendo proprio il suo grande rivale Verstappen per meno di un decimo.

14.37 Di seguito la classifica delle prove libere 1 per il GP d’Olanda 2021 di F1:

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:11.500 17

2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:11.597 +0.097s 18

3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:11.601 +0.101s 19

4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:11.623 +0.123s 18

5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:11.738 +0.238s 18

6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:12.158 +0.658s 18

7 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:12.231 +0.731s 17

8 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:12.359 +0.859s 18

9 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:12.431 +0.931s 18

10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:12.515 +1.015s 19

11 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:12.679 +1.179s 18

12 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:12.907 +1.407s 16

13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:13.053 +1.553s 20

14 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:13.081 +1.581s 18

15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:13.181 +1.681s 15

16 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:13.328 +1.828s 18

17 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:13.516 +2.016s 14

18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:13.847 +2.347s 17

19 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:15.984 +4.484s 6

20 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 3

14.33 I piloti hanno avuto poco tempo sinora a disposizione per prendere confidenza con il nuovo tracciato di Zandvoort, anche se negli ultimi cinque minuti di FP1 c’è già stato modo di effettuare un’interessante simulazione di qualifica con gomme soft.

14.29 Si torna in pista alle ore 15 per una FP2 estremamente importante, anche alla luce di una prima sessione interrotta per oltre mezz’ora (su 60 minuti totali a disposizione) a causa di un problema tecnico alla power-unit dell’Aston Martin di Vettel.

14.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2021, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.

LA CRONACA DELLE FP1

RISULTATI E CLASSIFICA FP1

PROGRAMMA E ORARI QUALIFICHE SABATO 4 SETTEMBRE

12.47: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 15.00 per la FP2.

12.45: Procedure di recupero, come detto, laboriose per via di una criticità anomala. Per questo da parte dei commissari di pista non c’era piena coscienza di quanto accaduto. Si è registrata anche una perdita di liquido.

12.43: Un guasto tecnico alla MGU-K della Aston Martin numero 5, che ha costretto Sebastian Vettel a fermarsi. Il tedesco, si è poi preso personalmente cura della sua AMR21, spegnendo con un estintore un pericoloso principio di incendio. Andiamo velocemente ad analizzare la “situazione tecnica” del quattro volte iridato, che potrebbe ora incappare in penalizzazioni in griglia.

12.41: Desta sensazione Perez indietro con la Red Bull a 1″828 dal vertice. Problemi tecnici per il messicano? Lo vedremo…

12.40: Una sessione indubbiamente condizionata dallo stop in pista dell’Aston Martin di Vettel. Un problema alla parte ibrida del motore della monoposto di Seb e lunga la procedura di recupero della macchina del tedesco.

12.38: Un fattore del time-attack, soprattutto, sarà il traffico. Possibili bandiere gialle per uscite di pista potrebbero danneggiare anche i giri altrui per non incorrere in penalità. Servirà quindi anche un pizzico di fortuna.

12.37: Segnali di vitalità anche per la Ferrari. Montando le gomme soft, Sainz e Leclerc hanno ottenuto il terzo e quarto tempo mettendo in mostra una SF21 più performante di quella vista a Spa. Ci si augura che questo sia solo l’inizio.

12.35: Si riparte dal confronto tra Hamilton e Verstappen che occupano le prime due posizioni di questa FP1: davanti il britannico della Mercedes con 0″097 di margine su Max. Un bell’antipasto di quel che sarà.

12.33: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:11.500 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.097 2

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.101 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.123 3

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.238 3

6 Fernando ALONSO Alpine+0.658 3

7 Esteban OCON Alpine+0.731 2

8 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.859 2

9 Lance STROLL Aston Martin+0.931 2

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.015 3

11 Lando NORRIS McLaren+1.179 2

12 Nicholas LATIFI Williams+1.407 3

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.553 2

14 Daniel RICCIARDO McLaren+1.581 2

15 George RUSSELL Williams+1.681 2

16 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.828 2

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.016 2

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.347 2

19 Sebastian VETTEL Aston Martin+4.484 2

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2

12.31: Bene le Ferrari che si portano in terza e quarta posizione: Sainz 3° a 0″101 e Leclerc 4° a 0″123 da Hamilton.

12.30: BANDIERA A SCACCHI!!!

12.29: Arrivano le Mercedes: Hamilton davanti con il crono di 1’11″500 a precedere di 0″238 Bottas. Verstappen è terzo a 0″339, mentre Sainz è 4° a 0″450. Leclerc è sesto a 0″788, preceduto anche da Alonso 5° a 0″658.

12.28: Sainz e Leclerc si portano davanti con i crono di 1’11″950 a precedere di 0″338 Leclerc.

12.27: Piloti in pista con le gomme soft.

12.26: SEMAFORO VERDE!!! Si torna in azione per 5′.

12.25: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Lando NORRIS McLaren1:12.679 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.076 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.100 2

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.183 1

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.224 3

6 Fernando ALONSO Alpine+0.231 2

7 Lance STROLL Aston Martin+0.270 1

8 Daniel RICCIARDO McLaren+0.532 1

9 Charles LECLERC Ferrari+0.565 3

10 Carlos SAINZ Ferrari+0.677 2

11 Esteban OCON Alpine+0.808 1

12 George RUSSELL Williams+0.897 1

13 Nicholas LATIFI Williams+1.431 3

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.588 1

15 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.708 1

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.722 2

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.791 1

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.828 2

19 Sebastian VETTEL Aston Martin+3.305 2

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2

12.23: In attesa che si possa girare a Zandvoort.

12.21: Finalmente caricata la monoposto di Vettel, si riprende?

Seb’s car is now off the track 👍 We should be starting again soon #DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/OHoyTAsj7s — Formula 1 (@F1) September 3, 2021

12.20: 10′ al termine della sessione e vedremo se si riuscirà a girare.

12.19: Si sta intervenendo sulla macchina in maniera sicura, visto che il problema è di natura ibrida.

12.17: Persiste la bandiera rossa e non si gira. Operazioni di pulitura in pista molto lunghe e sicuramente poco contenti i piloti che avrebbero avuto bisogno di più giri per conoscere la pista. Non bene soprattutto per Tsunoda che, giratosi a inizio turno, ha completato poche tornate.

12.15: 15′ al termine di questa FP1 e non ci sono comunicazioni a riguardo sulla ripresa della sessione.

12.13: Siamo solo nella prima sessione di prove libere e gli spalti sono pieni di tifosi di Verstappen.

What a sight! 🇳🇱 We’re halfway through #FP1. Here’s how we’re sitting. P6 // Fernando 1:12.910

P11 // Esteban 1:13.487#DutchGP pic.twitter.com/nfRxdYnzmC — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) September 3, 2021

12.11: La vettura di Vettel è bloccata, sono stati chiamati i meccanici Aston Martin per intervenire sulla monoposto. I tempi si allungano.

12.09: Situazione complicata e non si gira per l’olio in pista.

Seb’s back in the pit lane But his car is still out on track #DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/t6xpSGUSuE — Formula 1 (@F1) September 3, 2021

12.07: Non si gira perché molto probabilmente la pista è sporca d’olio lasciato dalla monoposto di Vettel.

12.05: Lunghe, e lente operazioni di recupero per l’Aston Martin di Vettel che potrebbe essere una variabile importante durante la corsa.

12.02: Il cronometro continua a scorrere con 28′ rimasti in questa sessione. I commissari stanno pulendo la pista prima di dare il via libera ai piloti.

12.00: 18.7° C in aria ora e si è in attesa di riprendere a girare.

11.58: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Lando NORRIS McLaren1:12.679 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.076 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.100 2

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.183 1

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.224 2

6 Fernando ALONSO Alpine+0.231 2

7 Lance STROLL Aston Martin+0.270 1

8 Daniel RICCIARDO McLaren+0.532 1

9 Charles LECLERC Ferrari+0.565 2

10 Carlos SAINZ Ferrari+0.677 2

11 Esteban OCON Alpine+0.808 1

12 George RUSSELL Williams+0.897 1

13 Nicholas LATIFI Williams+1.431 2

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.588 1

15 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.708 1

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.722 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.791 1

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.828 1

19 Sebastian VETTEL Aston Martin– 2

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2

11.55: Tutti ai box in attesa di poter girare.

11.53: Lando Norris dunque comanda con le gomme medie in 1’12″679 a precedere di 0″076 Verstappen e di 0″100 su Bottas. Hamilton è quarto a 0″183. Giusto precisare che gli ultimi tre piloti citati sono con le dure. Leclerc e Sainz sono nono e decimo con le hard a 0″565 e 0″677 da Norris.

11.51: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Lando NORRIS McLaren1:12.679 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.076 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.100 2

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.183 1

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.224 2

6 Fernando ALONSO Alpine+0.231 2

7 Lance STROLL Aston Martin+0.270 1

8 Daniel RICCIARDO McLaren+0.532 1

9 Charles LECLERC Ferrari+0.565 2

10 Carlos SAINZ Ferrari+0.677 2

11 Esteban OCON Alpine+0.808 1

12 George RUSSELL Williams+0.897 1

13 Nicholas LATIFI Williams+1.431 2

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.588 1

15 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.708 1

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.722 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.791 1

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.828 1

19 Sebastian VETTEL Aston Martin– 2

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2

11.50: BANDIERA ROSSA! Sessione sospesa per permettere il recupero della monoposto di Seb.

11.49: Problema al motore (parte ibrida) sull’Aston Martin di Vettel. Il tedesco scende dall’abitacolo per agire con l’estintore e aiutare i commissari.

11.48: Cambia la classifica con Norris al comando (1’12″679) a precedere di 76 millesimi Verstappen, di 0″100 Bottas e di 0″183 Hamilton. Leclerc nono a 0″565 e Sainz decimo a 0″677.

11.46: Valtteri Bottas si porta in seconda posizione a 0″024 da Verstappen, mentre Alonso è terzo a 0″155 con le medie, mentre i primi due sono con le hard. Leclerc ottavo a 0″489 con le due davanti a Hamilton (+0″503) e a Sainz (+0601).

11.45: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:12.850 1

2 Lance STROLL Aston Martin+0.099 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.171 2

4 Lando NORRIS McLaren+0.203 1

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.337 2

6 Daniel RICCIARDO McLaren+0.362 1

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.408 1

8 Fernando ALONSO Alpine+0.475 2

9 Charles LECLERC Ferrari+0.707 1

10 Carlos SAINZ Ferrari+0.798 1

11 Esteban OCON Alpine+0.798 1

12 George RUSSELL Williams+1.027 1

13 Nicholas LATIFI Williams+1.260 1

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.551 1

15 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.620 1

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.719 1

17 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.078 1

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.650 1

19 Sebastian VETTEL Aston Martin+8.242 2

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2

11.43: I tempi evolvono con grande rapidità: Verstappen guida con il crono di 1’12″850 con le dure a precedere di 0″171 con le dure e di 0″203 con le medie. Leclerc è settimo a 0″707 con le dure davanti a Hamilton (+0″748). Sainz 10° a 0″798.

11.40: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:13.021 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.024 1

3 Lando NORRIS McLaren+0.032 1

4 Daniel RICCIARDO McLaren+0.191 1

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.581 1

6 Fernando ALONSO Alpine+0.710 2

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.752 1

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.841 1

9 Lance STROLL Aston Martin+1.071 1

10 Charles LECLERC Ferrari+1.112 1

11 Esteban OCON Alpine+1.212 1

12 Nicholas LATIFI Williams+1.404 1

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.837 1

14 George RUSSELL Williams+2.065 1

15 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.093 1

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.125 1

17 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.232 1

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.479 1

19 Sebastian VETTEL Aston Martin+8.071 1

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2

11.38: Max Verstappen batte un colpo con la Red Bull in 1’13″045 a precedere con gomme dure di 0″693 su Ricciardo e di 0″806 su Norris. Quarta e quinta le due Ferrari di Sainz e di Leclerc a 1″565 e a 1″631 da Verstappen.

11.36: Sainz si porta in vetta con la Ferrari con gomme hard in 1’14″610 a precedere di 66 millesimi Leclerc. Comandano le due Ferrari.

11.33: Iniziano ad arrivare i primi tempi: Gasly guida con l’AlphaTauri con il crono di 1’15″301 a precedere di 0″290 Alonso e di 0″430 Ricciardo che stanno girando con le medie. Leclerc 10° a 2″618 con le dure davanti a Hamilton (+2″743). Carlos Sainz 15° (+5″027(.

11.31: Tutti in pista per scoprire la pista di Zandvoort

11.30: VIA ALLA FP1!!!

11.27: I piloti si preparano nei propri abitacoli. Grande curiosità per tutti su questa pista con mancanza di riferimenti.

11.24: In conferenza stampa si è detto come il tifo per Max possa essere un fattore. Hamilton si aspetta qualche fischio e si augura di convertire il tutto in energia positiva.

11.21: Atmosfera molto benna a Zandvoort e si spera che lo spettacolo sia adeguato. Tanti tifosi di Verstappen, come era abbastanza prevedibile.

11.18: Ferrari è convinta di fare meglio di Spa, si spera di avere delle conferme a riguardo già dalla FP1 che prenderà il via dalle 11.30.

11.15: Sarà dunque un’ora di prove molto importante per stabilire l’assetto della monoposto e trovare la quadra nel più breve tempo possibile.

11.12: C’è da chiedersi quanto e come queste curve andranno incidere sull’assetto delle monoposto, sottoponendo gli pneumatici a uno stress ulteriore.

11.09: Si tratta di un’inclinazione che è oltre il doppio di quella di Indianapolis (che è di circa 9 gradi).

11.06: I piloti dovranno prestare attenzione alle curve 3 e 14 (dedicate rispettivamente al precedente direttore del circuito John Hugenholtz e al pilota olandese Arie Luyendyk) per un banking assai accentuato di 19 gradi.

11.03: “La mia unica esperienza qui risale al 2015, in F3. Mi ricordo che è una pista veloce, stretta, che non perdona gli errori e sulla quale le barriere sono sempre molto vicine. Uno come me, che adora i circuiti cittadini, non può che apprezzare una pista con tali caratteristiche”, le parole di Charles Leclerc.

11.00: Stando alle dichiarazioni di Charles Leclerc e Carlos Sainz c’è questa convinzione, ma alla fine sarà il cronometro a esprimere un giudizio definitivo.

10.57: E la Ferrari? La Rossa a Spa ha vissuto un weekend molto complicato e la SF21 si è rivelata molto carente in tutte le aree. Su questa pista le cose andranno meglio?

10.54: La messa a punto, pertanto, sarà influenzata da ciò senza considerare la difficoltà nei sorpassi. Le qualifiche, quindi, rischiano di essere ancor più determinanti.

10.51: Un circuito dalla lunghezza di 4.259 metri, i cui tratti peculiari saranno curva-3 e curva-14 con banking di circa 19 gradi, più del doppio rispetto a quanto presente a Indianapolis.

10.48: Un ritorno dovuto al grande momento vissuto da Max Verstappen. L’orange, secondo in campionato ad appena 3 punti da leader Lewis Hamilton, vorrà sfruttare il fine-settimana di casa per effettuare il sorpasso nella graduatoria generale ai danni di Lewis e far capire che il titolo di quest’anno spetterà alla Red Bull.

10.45: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Olanda, round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito di Zandvoort il Circus torna a girare a distanza di 36 anni dall’ultima volta.

Come seguire le prove libere in tv – La presentazione delle prove libere – La presentazione del weekend del GP Olanda

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Olanda, round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito di Zandvoort il Circus torna a girare a distanza di 36 anni dall’ultima volta.

Un ritorno dovuto al grande momento vissuto da Max Verstappen. L’orange, secondo in campionato ad appena 3 punti da leader Lewis Hamilton, vorrà sfruttare il fine-settimana di casa per effettuare il sorpasso nella graduatoria generale ai danni di Lewis e far capire che il titolo di quest’anno spetterà alla Red Bull.

Un circuito dalla lunghezza di 4.259 metri, i cui tratti peculiari saranno curva-3 e curva-14 con banking di circa 19 gradi, più del doppio rispetto a quanto presente a Indianapolis. La messa a punto, pertanto, sarà influenzata da ciò senza considerare la difficoltà nei sorpassi. Le qualifiche, quindi, rischiano di essere ancor più determinanti.

E la Ferrari? La Rossa a Spa ha vissuto un weekend molto complicato e la SF21 si è rivelata molto carente in tutte le aree. Su questa pista le cose andranno meglio? Stando alle dichiarazioni di Charles Leclerc e Carlos Sainz c’è questa convinzione, ma alla fine sarà il cronometro a esprimere un giudizio definitivo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Olanda, round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Alle 11.30 è prevista la FP1, mentre la FP2 inizierà alle 15.00. Buon divertimento!

IL PROGRAMMA SKY SPORT GP OLANDA F1 2021

VENERDI’ 3 SETTEMBRE

Ore 10.00: prove libere F3

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: prove libere 1 F1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 13.50: qualifiche F3

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15.00: prove libere 2 F1

Ore 16.00: Paddock Live

Ore 17.20: prove libere Porsche Super Cup

Ore 18.30: Paddock Live Show

Ore 19.00: conferenza stampa Team Principal

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita delle qualifiche e della gara. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere.

Foto: LaPresse