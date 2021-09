F1 oggi, GP Olanda 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 3 settembre, prende il via il weekend del GP d’Olanda, round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito di Zandvoort il Circus delle quattro-ruote torna a girare a distanza di 36 anni dall’ultima volta. I piloti si presentano dopo le polemiche della prova in Belgio, nella quale a imporsi è stato l’olandese Max Verstappen.

Il padrone di casa, dunque, cercherà di sfruttare l’appuntamento di casa per fare la differenza e recuperare i tre punti di ritardo in classifica generale che lo separano da Lewis Hamilton. Si prospetta pertanto l’ennesimo capitolo di questo confronto su una pista che andrà conosciuta al meglio in ottica assetto.

La Ferrari, da questo punto di vista, spera di avere una confidenza maggiore rispetto a Spa-Francorchamps. Se lo augurano il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz, in grande sofferenza sul tracciato delle Ardenne.

Di seguito il programma di oggi e come seguire il tutto in tv:

GP OLANDA F1 2021 – PROGRAMMA

VENERDI’ 3 SETTEMBRE

Ore 11.30-12.30 Prove libere 1

Ore 15.00-16.00 Prove libere 2

GP OLANDA F1 2021 – PROGRAMMA IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio d’Olanda sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita delle qualifiche e della gara. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere.

STREAMING – Il Gran Premio d’Olanda potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now. Inoltre sarà visibile la differita della gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

IL PROGRAMMA SKY SPORT GP OLANDA F1 2021

VENERDI’ 3 SETTEMBRE

Ore 10.00: prove libere F3

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: prove libere 1 F1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 13.50: qualifiche F3

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15.00: prove libere 2 F1

Ore 16.00: Paddock Live

Ore 17.20: prove libere Porsche Super Cup

Ore 18.30: Paddock Live Show

Ore 19.00: conferenza stampa Team Principal

IL PROGRAMMA TV8 GP OLANDA F1 2021

Nessuna trasmissione delle prove libere

Foto: LaPresse