DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: tantissimi attacchi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.47 Non riesce ad andar via la fuga.

12.45 Il primo punto per la Maglia a pois va a Victor Campenaerts (Team Qhubeka NextHash).

12.44 Prima salita di giornata: Côte de Trébéolin (900 metri al 5,1%).

12.43 Nelle prime posizioni del gruppo c’è anche il nostro Davide Ballerini.

12.41 Impressionante la partenza odierna, frazione molto tecnica ed esplosiva.

12.39 Subito una caduta nel plotone: a terra anche un corridore della Trek-Segafredo.

12.37 Grande velocità in gruppo.

12.35 Subito scatti impressionanti in salita: accelerazione mostruosa di Victor Campenaerts (Team Qhubeka NextHash).

12.33 PARTE UFFICIALMENTE LA PRIMA TAPPA!

12.30 L’Alpecin-Fenix indossa una maglia particolare per ricordare Poulidor, nonno di Mathieu van der Poel.

🇳🇱 🎙 @mathieuvdpoel "C'est un bel hommage à mon grand-père de courir avec ce maillot.

Il y a de nombreuses possibilités pour différents types de coureurs aujourd'hui. J'ai une chance, mais je ne suis pas le seul."#TDF2021 pic.twitter.com/uyfmG5emHj — Tour de France™ (@LeTour) June 26, 2021

12.29 C’è anche un po’ di vento sulla corsa, sarà una partenza molto dura ma anche spettacolare. Probabile che ci siano molti scatti.

12.27 Immagini dal via:

12.24 Tutto pronto: 5 chilometri e si parte.

12.22 Tantissimo il pubblico sulle strade della Bretagna.

12.19 Occhio alla prima parte di gara odierna. Si partirà subito in salita con il GPM di quarta categoria della Côte de Trébéolin (900 metri al 5,1%), seguita poco dopo da un altro di quarta categoria, ossia la Côte de Rosnoen (3 km al 4%).

12.17 11 chilometri prima del via ufficiale.

12.15 Partenza ufficiosa! Ora ovviamente lungo tratto di trasferimento.

12.14 Corridori che sono già schierati nella zona di partenza, completati i riti al foglio firma.

12.11 Cielo molto coperto al via, potrebbero esserci precipitazioni durante la corsa.

12.09 Il meteo non è dei migliori, ma per fortuna non piove. Temperature molto basse.

12.06 Ci sarà un lungo tratto di trasferimento prima del via ufficiale che sarà dato alle 12.30.

12.04 Una frazione iniziale molto tecnica che promette subito spettacolo. Partenza da Brest, arrivo a Landerneau, per 197,8 chilometri.

12.02 Scatta la Grande Boucle subito con una frazione molto interessante.

12.00 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della prima tappa del Tour de France 2021.

La guida completa del Tour de France – Percorso e presentazione tappa di oggi

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della tappa di oggi del Tour de France 2021. Si tratta della prima frazione Da Brest a Landerneau di 197,8 km. Un percorso mosso, che si presta a qualche sorpresa, anche se con ogni probabilità saranno i velocisti resistenti a giocarsi la prima maglia gialla.

Si partirà subito in salita con il GPM di quarta categoria della Côte de Trébéolin (900 metri al 5,1%), seguita poco dopo da un altro di quarta categoria, ossia la Côte de Rosnoen (3 km al 4%). Dopo 35 km di calma piatta ci sarà il terza categoria della Côte de Locronan (900 metri al 9,3%). Una cinquantina di chilometri in rettilineo condurranno al quarta categoria della Côte de Stang Ar Garront (2 km al 3,4%).

Passato il traguardo volante di Brasparts al chilometro 135, si inizierà a salire verso il GPM di quarta categoria della Côte de Saint-Rivoal (2,5 km al 3,9%). Un lungo saliscendi condurrà all’ascesa finale della Côte de la Fosse aux Loups, un terza categoria lungo 3 chilometro al 5,7% con punte del 14%.

Sulla carta si tratta di una tappa ideale per le caratteristiche del belga Wout Van Aert e dell’olandese Mathieu Van der Poel: andrà in scena l’ormai leggendario duello tra i due grandi rivali? Attenzione però anche al campione italiano Sonny Colbrelli, in forma straordinaria nelle ultime settimane. Chi punta diretto alla prima maglia gialla è anche il francese Julian Alaphilippe: non è escluso che possa tentare anche un colpo di mano.

La tappa di oggi del Tour de France 2021 inizierà alle 12.10 e potrete seguirla integralmente grazie agli aggiornamenti di OA Sport. Buon divertimento con la nostra Diretta Live!

Foto: Lapresse