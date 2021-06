Wilco Keldeman, in questi primi due giorni di Tour de France 2021, è andato forte come mai prima in vita sua tra le strade della Grande Boucle. Il neerlandese, infatti, ha sempre faticato, in passato, al grande giro francese, schiacciato dalla pressione di un evento così importante. Ma il Cigno di Amersfoort, negli ultimi anni, tuttavia, è maturato molto ed ora è pronto per competere per un posto di rango nella graduatoria finale della manifestazione più prestigiosa del pianeta ciclismo.

Kelderman è arrivato in top-10 nelle ultime nove corse a tappe da egli concluse e l’anno scorso, se non fosse stato tradito dalla sua ex squadra, la Sunweb, sullo Stelvio, probabilmente avrebbe conquistato il Giro d’Italia. In questi primi di due dì di Grande Boucle, Wilco ha ottenuto un quinto e un quarto posto. Tra gli uomini di classifica, solo i due fenomeni sloveni Tadej Pogacar e Primoz Roglic sono riusciti a fare meglio.



Queste le dichiarazioni rilasciate da Kelderman, dopo la tappa, a Nos: “Van der Poel oggi ha fatto una grande azione. E’ riuscito a prodursi in due scatti sul Mur de Bretagne ed è stato premiato. Da parte mia, ho attaccato e quando ho visto che si era creato un buco dietro di me, ho dato tutto fino all’arrivo. Mi dispiace solo di non essere riuscito ad arrivare davanti a Pogacar e Roglic. Ad ogni modo, sento di avere delle grandi gambe. Ora dovrò difendermi nei prossimi due giorni e, poi, dare tutto nella crono“.

Foto: Lapresse