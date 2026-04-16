Tadej Pogacar non farà l’Amstel Gold Race: il motivo e le prossime gare in programma

Tadej Pogacar non prenderà parte alla Amstel Gold Race, la ribattezzata Corsa della Birra che andrà in scena domenica 19 aprile. La decisione era già stata presa a inizio stagione: l’evento nei Paesi Bassi non era previsto nella programmazione del Campione del Mondo, che aveva pianificato un piccolo riposo in seguito alle fatiche profuse sui duri tratti in pavé della Parigi-Roubaix, in modo da farsi trovare pronto per la Liegi-Bastogne-Liegi.

Il fuoriclasse sloveno non sarà dunque della partita, una settimana dopo aver chiuso l’Inferno del Nord al secondo posto perdendo la volata al Velodromo contro il belga Wout van Aert e non essere così riuscito a tenere vivo il sogno di vincere le cinque Monumento nella stessa stagione (impresa mai riuscita nella storia del ciclismo). Il 27enne, che in questa annata agonistica ha alzato le braccia al cielo alle Strade Bianche, alla Milano-Sanremo e al Giro delle Fiandre, vinse la Amstel Gold Race nel 2023, mentre dodici mesi fa venne beffato allo sprint dal danese Mattias Skjelmose.

Il quattro volte vincitore del Tour de France tornerà dunque in gara domenica 26 aprile per disputare la Liegi-Bastogne-Liegi: sarà il favorito indiscusso sulle cotes in Belgio, dove potrà fare valere le sue proverbiali doti da scalatore e dove nessuno sembra potergli levare il quarto sigillo in carriera dopo quelli del 2021, 2024, 2025. Il programma prevede poi il Giro di Romandia dal 28 aprile al 3 maggio, a seguire un periodo di recupero verso il Giro di Svizzera e il Tour de France.

PROSSIME GARE TADEJ POGACAR

26 aprile Liegi-Bastogne-Liegi

28 aprile-3 maggio Giro di Romandia

17-21 giugno Giro di Svizzera

4-26 luglio Tour de France