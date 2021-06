Tour de France 2021, il borsino dei favoriti della seconda tappa: Alaphilippe cerca il bis sul Mur de Bretagne. Attenzione a Roglic

E’ in programma oggi la seconda tappa del Tour de France 2021, la Perros-Guirec – Mûr-de-Bretagne di 182 chilometri. Il traguardo è posto in vetta a un’erta di 2 chilometri al 6,9%. E’ la quarta volta, negli ultimi dieci anni, che la Grande Boucle affronta l’ascesa in questione. La località bretone, infatti, è stata sede d’arrivo già nel 2011, nel 2015 e nel 2018. A imporsi, sul Mur de Bretagne, in passato, sono stati, nell’ordine, Cadel Evans, Alexis Vuillermoz e Daniel Martin.

Il grande favorito per il successo di tappa, dopo il netto trionfo di ieri, non può che essere l’iridato Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). Il transalpino, però, dovrà guardarsi le spalle, innanzitutto, da un Primoz Roglic (Jumbo-Visma) che nella frazione inaugurale di questa Grande Boucle è apparso assai brillante. Lo sloveno vuole ripercorrere le orme di Cadel Evans, il quale conquistò il Mur de Bretagne nel 2011 e, successivamente, anche la classifica generale di quell’edizione del grande giro francese.

Va fatta particolare attenzione anche a Pierre Latour (Total Direct Energie), il quale, su questo traguardo, fu secondo tre anni fa e ieri è apparso assai brillante. Ovviamente, nonostante le prove un filo sottotono di ieri, non vanno sottovalutati nemmeno due fenomeni del rango di Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Vale la pena tenere in considerazione, inoltre, un David Gaudu (Groupama-FDJ) che pare godere di un ottimo stato di forma.

Chi, invece, ieri non ha per nulla impressionato è stato Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Il traguardo odierno sarebbe perfetto per il campione del Belgio, ma il tre volte iridato del ciclocross appare ancora un filo imballato e potrebbe mettersi a disposizione del suo capitano Primoz Roglic.

I FAVORITI DELLA SECONDA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2021

***** Julian Alaphilippe

**** Primoz Roglic

*** Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, David Gaudu, Pierre Latour

** Michael Matthews, Wout Van Aert, Jack Haig, Wilco Kelderman, Sergio Higuita

* Rigoberto Uran, Bauke Mollema, Geraint Thomas, Esteban Chaves, Pello Bilbao, Jonas Vingegaard, Alexey Lutsenko, Kasper Asgreen, Jakob Fuglsang, Richard Carapaz, Alex Aranburu, Tiesj Benoot, Vincenzo Nibali, Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Michael Woods

