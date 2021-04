DIRETTA F1, GP Portogallo LIVE: Leclerc 4° in classifica, guida Bottas. Alle 16.00 le FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.37: Appuntamento alle ore 16.00 per la FP2. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

13.36 Nel complesso la Ferrari ha convinto anche sul passo, in particolare quando ha montato le gomme dure. Certo, Mercedes e Red Bull restano davanti, ma non così tanto. Attenzione però alla McLaren che è solita crescere nel corso del fine settimana.

13.35: Si è conclusa dunque questa prima sessione di prove libere sul tracciato di Portimao (Portogallo). La Mercedes del finlandese Valtteri Bottas ha ottenuto il miglior tempo con il crono di 1’19″648 a precedere di 0″025 l’olandese della Red Bull Max Verstappen e di 0″198 la Red Bull del messicano Sergio Perez. Bene Charles Leclerc con la Ferrari: il monegasco con le gomme morbide ha fermato i cronometri a 0″236, realizzando il miglior ultimo settore. In quinta posizione un Lewis Hamilton (+0″319) che per tanti motivi non è riuscito a mettere insieme il giro. Stesso discorso per Carlos Sainz con l’altra Ferrari, in nona posizione a 1″032 dalla prima piazza.

13.31: Di seguito l’ordine dei tempi della FP1:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:19.648 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.025 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.198 4

4 Charles LECLERC Ferrari+0.236 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.319 3

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.796 4

7 George RUSSELL Williams+0.881 4

8 Lando NORRIS McLaren+0.987 4

9 Carlos SAINZ Ferrari+1.032 4

10 Esteban OCON Alpine+1.152 5

11 Lance STROLL Aston Martin+1.246 3

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.347 4

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.442 4

14 Fernando ALONSO Alpine+1.655 4

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.733 4

16 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.757 3

17 Callum ILOTT Alfa Romeo Racing+2.158 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.291 3

19 Nicholas LATIFI Williams+2.645 5

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.576 3

13.30: Leclerc si migliora con le soft è quarto a 0″236 dal crono di Bottas. Un bel giro per il monegasco.

13.29: Si migliora Perez che si porta in terza posizione a 0″198 dalla vetta.

13.27: Stava migliorando Leclerc in quest’ultimo tentativo, ma il traffico non lo favorisce: Charles manda letteralmente a quel paese Hamilton.

13.25: Si migliora Hamilton e si porta in terza posizione a 0″319 da Bottas.

13.24: Sainz commette un altro errore nel tentativo successivo, dopo aver ottenuto dei crono interessanti nel primo e nel secondo settore, a livello di Leclerc.

13.23: Leclerc si migliora con le soft ed è 0″533 da Bottas, perdendo in maniera significativa nel primo e nel terzo settore della pista. Sainz 7° non si è migliorato, forse per un errore.

13.20: Verstappen migliora il proprio riscontro, ma resta alle spalle di Bottas a 25 millesimi con le stesse gomme del finlandese.

13.18: Difficile portare in temperature le mescole per tutti. Si farà più di un giro per sfruttarle.

13.17: Gomme morbide per tutti e simulazione del time-attack.

13.16: Nel frattempo in pista Verstappen ora con le gomme soft nuove.

13.15: Migliora anche Gasly con l’AlphaTauri con le gomme a banda rossa: terzo a 0″796 da Bottas.

13.14: RUSSELL! Si abbassano i tempi con il britannico della Williams in terza posizione a 0″881 con le soft, mentre Bottas si migliora ulteriormente con le soft (1’19″648). Gli altri hanno completato i giri con le dure, vedremo che riscontri otterranno.

13.12: Bottas è riuscito a portare in temperatura le gomme soft con il crono di 1’20″088 con 0″230 di vantaggio su Verstappen e 0″566 su Hamilton. Il finlandese però ha ottenuto il suo crono con le morbide rispetto ai tempi con le dure degli altri due piloti.

13.09: Confronto molto serrato tra le due Ferrari: Sainz 4° a 0″538 dal vertice a precedere Leclerc (+0″637) con gomme dure.

13.08: Abbassa il suo riferimento Sainz con la Ferrari, quarto a 0″650 da Bottas che si porta in vetta con la Mercedes, ma con gomme soft. Verstappen ed Hamilton inseguono a 0″097 e a 0″423 con le dure.

13.07: 1’20″310 per Verstappen che con le dure vola ed è davanti con Bottas (+0″188) con gomme soft. Leclerc è quinto ora con gomme dure a 0″742 dal vertice.

13.06: In tanti si lamentano per il poco grip in pista.

13.03: Verstappen abbassa il proprio crono e con le gomme hard si porta davanti con il crono di 1’20″500 a precedere di 6 millesimi Bottas e di 453 Hamilon.

13.02: Ricciardo migliora il proprio tempo e si porta in quarta posizione a 0″698 dal vertice con le gomme soft.

13.01: Sessione da interpretare, visto che i tempi sono ancora molto alti, tenendo conto che l’anno scorso Bottas ottenne il crono di 1’18″410.

12.56: La pista si migliora giro dopo giro e Bottas si porta in vetta con il crono di 1’20″506 a precedere di 0″547 Verstappen e di 0″874 Hamilton. Sainz e Leclerc scalano in nona e decima posizione.

12.41: Leclerc si porta in terza posizione a 0″675 da Bottas con le gomme dure, le stesse di Sainz. Il finlandese invece sta girando con gomme Proto.

12.39: Bottas si riporta in testa con il crono di 1’21″829 a precedere di 0″427 Carlos Sainz e di 0″711 Gasly.

12.38: Hamilton si porta al comando con il crono di 1’22″772 con le dure a precedere di 0″166 Bottas. Leclerc è sesto a 1″049 con le stesse gomme. Crono, oggettivamente, non indicativi per il momento.

12.36: Valtteri Bottas migliora il proprio riferimento con il crono di 1’22″938 a precedere di 0″934 Hamilton e di 1″076 Alonso. Quarto Sainz a 1″643 con gomme dure. Tempi molto alti.

12.35: 1’23″778 è già il primo tempo di Bottas che ha completato il primo giro cronometrato con la Mercedes.

12.34: C’è un detrito in uscita dalla pit-lane, pare essere uscito dalla monoposto di Sainz. Nulla però di grave per la Ferrari.

12.33: Alfa Romeo invece porta in pista Callum Ilott, pilota parte del Ferrari Drivers Academy.

12.32: Subito Bottas in pista seguito da Sergio Perez per fare dei test aerodinamici. Bottas con il nuovo telaio dopo il botto di Imola.

12.31: Comincia la sessione: temperatura dell’aria di 17°C, quella dell’asfalto è di 32°C.

12.30: VIA ALLA FP1!!!

12.29: Il telaio per Bottas sarà completamente nuovo, dopo l’incidente di Imola. Invece, nessun danno per la Power Unit stando ai primi controlli, ma poi sarà la pista lusitana a esprimere il suo giudizio.

12.27: “Nel 2020 sono state utilizzate tutte e tre le mescole, con un’ampia varietà di strategie. Le temperature erano fresche e c’era vento, con pioggia leggera a intermittenza, quindi le condizioni del tracciato cambiavano da sessione a sessione. Il nuovo asfalto ha generato bassi livelli di aderenza, mentre in termini di prestazioni dei pneumatici, warm-up e graining sono stati due fattori chiave“, la chiosa di Isola.

12.24: “In Portogallo debutterà la mescola più dura tra quelle disponibili. C1, C2 e C3 sono state nominate per far fronte alle sfide imposte da questo tracciato sui pneumatici, e che potrebbero essere amplificate dal caldo“, ha aggiunto Isola.

12.21: “La gestione dei pneumatici e far lavorare le tre mescole più dure della gamma all’interno della corretta finestra d’utilizzo sono stati due punti focali della gara a Portimao nel 2020. Quest’anno la situazione potrebbe essere completamente diversa, con un’evoluzione del tracciato e condizioni meteo differenti rispetto allo scorso ottobre“, le parole del responsabile Pirelli Mario Isola.

12.18: Come sempre le vetture scenderanno in pista per la prima volta oggi, per le due ore di prove libere alle 11.30 locali (12.30 CET) e alle 15 (16 CET).

12.15: La squadra del Cavallino prosegue lo sviluppo della SF21: in Portogallo dovrebbe debuttare un nuovo cape che potrebbe essere utile a bilanciare la monoposto con un maggiore carico grazie al fondo a Z che ha debuttato a Imola e che era atteso, invece, a Portimao.

12.12: L’obiettivo era una raccolta dati utile in fabbrica, per ottimizzare una versione ancor più implementata, evoluta e definitiva che dovrebbe esordire tra questo fine settimana e il prossimo Gp di Spagna. Nel team di Maranello c’è ottimismo. Soprattutto per la qualifica di sabato dove la doppia zona Drs aiuterà la SF21, vettura meno efficiente di McLaren o Alpha Tauri. La Federazione ha infatti deciso di aggiungerne una seconda, oltre alla solita zona sul rettilineo principale (più corta però di 120 m), sul rettilineo di ritorno tra curva 4 e 5.

12.09: La Ferrari arriva in Portogallo consapevole delle ottime prestazioni mostrate a Imola e con il rammarico di non aver raccolto quanto la SF21 avrebbe meritato. L’aggiornamento al fondo portato in pista proprio sul circuito del Santerno, ora a Z, ha funzionato subito piuttosto bene e con risultati interessanti tanto da decidere di montarli su entrambe le vetture. Un qualcosa inizialmente di non previsto.

12.06: Sulla RB16B saranno montati i primi aggiornamenti stagionali, fondo e bargeboard principalmente, in risposta al nuovo diffusore, leggermente modificato nelle derive verticali, che Mercedes ha portato ad Imola due settimane fa.

12.03: Secondo i tecnici Brembo, l’Autódromo Internacional do Algarve rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. I piloti utilizzeranno i freni per il 17% della durata complessiva della gara, poco meno di 14 secondi al giro. Delle 15 curve, solo in tre di esse i freni saranno usati per oltre 2 secondi e solo due sono considerate altamente impegnative per i freni. La più dura per l’impianto frenante è la curva 5: le monoposto vi arrivano a 318 km/h e scendono a 84 km/h in soli 122 metri.

12.00: Il layout presenta un mix interessante di curve – così come un lungo rettilineo – e impegna tutte le componenti della monoposto, con importanti carichi laterali e longitudinali sui pneumatici, oltre a frenate brusche.

11.57: È proprio in questo settore che si trovano i continui cambi di pendenza nei quali il pilota deve fare ricorso al proprio istinto e avere massima fiducia nella vettura. La parte conclusiva presenta invece curve da velocità medio-alta, soprattutto l’ultima, che lancia sul rettilineo principale e deve essere sfruttata al meglio. Sono previste due zone DRS: sul rettifilo del traguardo e tra le curve 4 e 5.

11.54: Il circuito di Portimão ha due rettilinei molto importanti nel primo settore, dove si predilige la velocità di punta, mentre nel secondo tratto diventa molto guidato.

11.51: Il tracciato nel 2020 ha ottenuto il consenso unanime dei piloti che lo hanno trovato impegnativo e divertente, con i suoi saliscendi e le tante curve cieche.

11.48: Come già per i Gran Premi disputati a Sakhir e a Imola, i piloti avranno modo di tornare sulla stessa pista a pochi mesi di distanza dall’occasione precedente. Lo scorso anno, infatti, il Gran Premio del Portogallo si corse il 25 ottobre.

11.45: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Portogallo. Sul tracciato lusitano un day-1 importante per le squadre e i piloti in cerca della miglior messa a punto su una pista non facile che richiede tanto sia in termini di guidabilità che di accelerazione.

MICK SCHUMACHER: “MIO PADRE E’ PARTE DELLA STORIA DELLA FERRARI”

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prime due sessioni di prove libere valevoli per il Gran Premio del Portogallo 2021, terzo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Dopo un weekend di riposo, i piloti tornano in pista quest’oggi sul meraviglioso circuito di Portimao per i primi 120 minuti di prove in vista di qualifiche e gara.

Fari puntati sul terzo capitolo del duello iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, con il britannico attualmente in vetta al campionato con un solo punto di margine sull’olandese. Mercedes e Red Bull in lotta per il podio anche con i secondi piloti Valtteri Bottas e Sergio Perez, entrambi reduci da un pessimo Gran Premio a Imola sul bagnato, mentre Ferrari e McLaren proveranno ad inserirsi nella bagarre per la top3 come in Italia nel caso in cui si presentasse l’occasione.

Charles Leclerc e Carlos Sainz vanno a caccia di conferme dopo gli incoraggianti riscontri raccolti sul circuito imolese alla guida della SF1000, ma non sarà facile avere la meglio su un Lando Norris in stato di grazia ed in generale sugli altri team del midfield come AlphaTauri, Alpine e Aston Martin. La scuderia di Maranello ha comunque come obiettivo principale quello di battere la McLaren nella corsa per il terzo posto nel Mondiale costruttori.

Si comincia alle ore 12.30 italiane con il semaforo verde della prima sessione, mentre le FP2 scatteranno nel pomeriggio alle 16.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del percorso di avvicinamento alla terza qualifica della stagione di F1: buon divertimento!

