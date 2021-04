CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 A PORTIMAO ALLE 12.30 E 16.00

LA CRONACA DELLE FP2 DI MOTOGP

RISULTATI E CLASSIFICA FP2 MOTOGP

RISULTATI E CLASSIFICA COMBINATA PROVE LIBERE MOTOGP

VALENTINO ROSSI:” COSI’ NON E’ PIU’ DIVERTENTE, SONO TRISTE E LENTO”

VIDEO VALENTINO ROSSI: “DOBBIAMO CAMBIARE, MA NON ABBIAMO IDEE”

LE DICHIARAZIONI DI BAGNAIA: “IN DUCATI MI SENTO COME IM VR46. MI DIVERTO A FARE TIME ATTACK”

MARC MARQUEZ: “MI MANCA RESISTENZA”

FRANCO MORBIDELLI: “NON DEVO ILLUDERMI, SONO DAVANTI PER LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA”

MAVERICK VINALES: “HO GLI STESSI PROBLEMI DI PORTIMAO”

JOAN MIR: “HO AVUTO PROBLEMI DI ELETTRONICA CON LA SUZUKI”

FABIO QUARTARARO: “MI SONO ALLENATO CON RICCIARDO, ABBIAMO UNA BELLA RELAZIONE”

JACK MILLER: “IL BRACCIO STA BENE, MA DEVO LAVORARE PER CAMBIARE LE COSE”

ALEIX ESPARGARO’: “UN VENERDI’ ECCELLENTE”

VALENTINO ROSSI ZAVORRATO DALL’USURA DELLE GOMME, TERZULTIMO NELLE PROVE LIBERE

FRANCESCO BAGNAIA E I MIGLIORAMENTI CON LA DUCATI

MARC MARQUEZ NON STA ANCORA BENE: LO SPAGNOLO DISTANTE DAGLI ALTRI

ALEIX ESPARGARO E UN’APRILIA SEMPRE PIU’ CONVINCENTE

FRANCO MORBIDELLI, VELOCE MA POCO CONSIDERATO DALLA YAMAHA

VIDEO FRANCESCO BAGNAIA: “MI DIVERTO A FARE IL TIME-ATTACK CON QUESTA MOTO”

VIDEO HIGHLIGHTS PROVE LIBERE MOTOGP

CRONACA PROVE LIBERE MOTO3

CRONACA PROVE LIBERE MOTO2

15.11 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronache, classifiche, analisi, approfondimenti, video, dichiarazioni e tantissimo altro. Un saluto sportivo da Federico Militello.

15.10 La classifica finale delle FP2:

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 294.2 1’37.209

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 286.4 1’37.387 0.178 / 0.178

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.1 1’37.646 0.437 / 0.259

4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 285.7 1’37.704 0.495 / 0.058

5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 287.2 1’37.726 0.517 / 0.022

6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 288.7 1’37.775 0.566 / 0.049

7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 294.2 1’37.816 0.607 / 0.041

8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.5 1’37.847 0.638 / 0.031

9 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 294.2 1’37.888 0.679 / 0.041

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.5 1’37.896 0.687 / 0.008

11 6 Stefan BRADL GER Honda HRC Honda 295.0 1’37.939 0.730 / 0.043

12 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 295.0 1’37.965 0.756 / 0.026

13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.2 1’38.040 0.831 / 0.075

14 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 292.6 1’38.115 0.906 / 0.075

15 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 286.4 1’38.274 1.065 / 0.159

16 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 288.7 1’38.295 1.086 / 0.021

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 287.2 1’38.462 1.253 / 0.167

18 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 290.3 1’38.516 1.307 / 0.054

19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.4 1’38.594 1.385 / 0.078

20 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 290.3 1’38.618 1.409 / 0.024

21 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1’38.698 1.489 / 0.080

22 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 288.0 1’38.713 1.504 / 0.015

23 53 Tito RABAT SPA Pramac Racing Ducati 290.3 1’39.023 1.814 / 0.310

15.06 Marc Marquez è ancora ben distante dal pilota che cannibalizzava la MotoGP. Il movimento del braccio destro è ancora innaturale, lo spagnolo tende a mantenere in alto la spalla. Il 16° posto è una logica conseguenza.

15.05 Segnali di ripresa da parte della Ktm, che piazza Oliveira e Binder nei 10. A fasi alterne la Honda, che piazza Nakagami in sesta posizione.

15.04 Il migliore sul passo, udite udite, è stato Aleix Espargarò con l’Aprilia, persino 1-2 decimi meglio rispetto a Morbidelli e Quartararo: lo spagnolo saprà confermarsi nel prosieguo del fine settimana? I passi avanti della scuderia di Noale sono notevoli.

15.02 La Ducati non deve esaltarsi. Bagnaia ha effettuato un giro stratosferico, tuttavia ha faticato e non poco nei long-run con gomme medie, dove ha pagato circa mezzo secondo a giro da Quartararo. C’è ancora tanto lavoro da fare in vista di domenica.

15.00 13° Mir, 15° Marini, 16° Marc Marquez, 17° Petrucci, 18° Bastianini, 19° Savadori, 21° Valentino Rossi a 1″489 (terzultimo).

14.58 Francesco Bagnaia (Ducati) chiude le FP2 al comando in 1’37″209, seguito da Quartararo a 0.178 e da Aleix Espargarò a 0.437. 4° Morbidelli, 5° Vinales, 6° Nakagami, 7° Oliveira, 8° Rins, 9° Zarco, 10° Binder. Questi sono i piloti virtualmente qualificati per la Q2. Di questi Morbidelli è stato l’unico a non utilizzare la gomma soft, il che la dice lunga sulla grande prestazione del romano.

14.56 FRANCESCO BAGNAIA CHIUDE IL VENERDI’ DAVANTI A TUTTI! Nel duello iridato con Quartararo conta tutto!

14.55 QUARTARARO RESTA DIETRO! E’ secondo a 0.178 da Bagnaia!

14.54 BAGNAIAAAAAAAAAAAA!!! CHE GIROOOOOOOOOO!!!! 1’37″209! Vola al comando con 0.437 su Aleix Espargarò! 4° Morbidelli, che non ha montato la soft.

14.53 1’37″695, Quartararo in testa.

14.53 Nakagami resta a pochi millesimi da Morbidelli, pur migliorandosi.

14.52 Risale Miller con la Ducati ed è 6°.

14.52 Bagnaia risale in 12ma posizione, ma non è ancora abbastanza. Può fare meglio.

14.51 OIiveira sale in terza piazza con la Ktm.

14.51 Ora si stanno migliorando quasi tutti con le soft…4 minuti al termine.

14.50 Media-soft per Valentino Rossi e Vinales, doppia soft per Quartararo.

14.49 Doppia soft per Mir e Rins. Media all’anteriore e soft al posteriore per Bagnaian: il centauro italiano deve reagire dopo un turno decisamente difficoltoso per quanto riguarda i long-run.

14.48 Marquez si vede che non si sente ancora sicuro nella guida, tiene il gomito destro molto alto.

14.47 Attenzione perché sin qui il passo migliore lo ha realizzato Aleix Espargarò con l’Aprilia…5 giri poco sotto l’1’38”. Certo, la gara è un’altra cosa, eppure i miglioramenti sono lampanti e nettissimi.

14.46 Soft al posteriore per Nakagami ed Alex Marquez.

14.45 Mir, con gomme medie nuove, sale in decima piazza a quasi 7 decimi da Morbidelli.

14.44 11 minuti al termine, quasi tutti i piloti ai box adesso. Finora nessuno ha tentato l’attacco al tempo con le soft.

14.43 Nella classifica combinata dei tempi Francesco Bagnaia è ancora 10°, dunque non si è migliorato rispetto alle FP1 del mattino.

14.41 Morbidelli al comando, poi Nakagami, Aleix Espargarò, Bradl, Quartararo, Vinales, Rins, Marc Marquez, Zarco, Miller. 15° Bagnaia, 17° Rossi, 19° Marini, 21° Bastianini, 22° Savadori.

14.40 Caduta per Tito Rabat con la Ducati Pramac.

14.40 Morbidelli è davvero solito sul passo dell’1’38” basso. Niente da invidiare a Quartararo, che resta il punto di riferimento.

14.39 Il primo a montare una coppia di gomme soft è Lorenzo Savadori, attualmente ultimo con l’Aprilia.

14.38 Bradl sale in quarta piazza con una Honda rinata.

14.38 Bagnaia con le medie sta faticando. Sul passo gira mezzo secondo più lento di Quartararo.

14.37 Tra poco qualche pilota potrebbe montare le gomme soft e provare il time-attack.

14.36 Gran tempo per Nakagami. Il giapponese della Honda è 2° a 0.083 da Morbidelli.

14.34 Valentino Rossi è 16° a 0.994 dal compagno di squadra Morbidelli. Come già accaduto stamattina, il Dottore parte bene, poi patisce come non mai il degrado delle gomme. Sul passo c’è da lavorare.

14.33 L’Aprilia migliora gara dopo gara. 1’37″948 per Aleix Espargarò, è 2° a 0.244 da Morbidelli. Attenzione perché lo spagnolo sta utilizzando gomme medie usate, dunque il passo è assolutamente ottimo!

14.32 ZAMPATA DI MARC MARQUEZ! E’ 6° a 0.591. Lo spagnolo si sta gestendo, ma quando decide di spingere guadagna subito tante posizioni.

14.31 Mir risale ed è 10°.

14.31 Francesco Bagnaia torna in pista con gomme medie, le stesse che sin qui hanno utilizzato Quartararo e Morbidelli.

14.30 Per il momento la Suzuki resta abbastanza indietro: 12° Mir, 17° Rins.

14.29 Quartararo, Rossi, Bagnaia e Morbidelli ai box. Poca attività in pista.

14.27 Gli altri italiani: 14° Petrucci, 19° Bastianini, 21° Marini, 22° Savadori.

14.25 Morbidelli al comando in 1’37″704, seguono Quartararo a 0.289, Aleix Espargarò a 0.319, Vinales a 0.410. 10° Bagnaia a 0.829, 11° Mir a 0.952, 12° Valentino Rossi a 0.994, 18° Marc Marquez a 1.280.

14.24 SI MIGLIORA UNO SCATENATO MORBIDELLI! 1’37″704. 0.289 su Quartararo. Il romano è un grande pilota, non merita né di correre in un team non ufficiale né di utilizzare una Yamaha del 2019…

14.24 Rossi guida bene nei primi due settori, poi perde tantissimo nella seconda metà di pista.

14.23 Bagnaia è già rientrato ai box.

14.22 MORBIDELLI! 1’37″965, si porta al comando con appena 28 millesimi su Quartararo!

14.21 Ruggisce Quartararo. E’ in testa in 1’37″993.

14.21 Sempre davanti Aleix Espargarò, seguito da Quartararo e Morbidelli. 4° Vinales, 8° Miller, 9° Bagnaia, 10° Mir, 11° Valentino Rossi.

14.20 Bagnaia, con la hard al posteriore, al momento è 10° a mezzo secondo.

14.20 Sorpasso e controsorpasso tra Aleix Espargarò e Marquez alla curva 13.

14.19 Franco Morbidelli sale in terza piazza a 0.160 dall’Aprilia.

14.18 Quartararo 2° a 0.157, 3° a sorpresa Bradl (Honda) a 0.250. Attenzione perché la Honda si trova bene su questa pista.

14.16 1’38″023, ecco il solito Aleix Espargarò con la Aprilia!

14.15 Buon giro per Valentino Rossi, 3° in 1’38″899 alle spalle di Vinales e Nakagami. E’ già più veloce di questa mattina!

14.14 Come di consueto parte fortissimo Quartararo. 1’39″781. Tempi chiaramente ancora molto alti.

14.13 Attenzione ad Aleix Espargarò con l’Aprilia: coppai di medie anche per lo spagnolo, stamattina molto veloce.

14.13 Solo Bagnaia, Rabat (che sostituisce l’infortunato Martin alla Ducati Pramac) e Pol Espargarò (Honda) montano una gomma dura al posteriore.

14.12 Doppia media per Quartararo, Vinales e Morbidelli.

14.11 Le Suzuki di Mir e Rins escono in pista con soft-media.

14.11 Doppia gomma media per Valentino Rossi. Bagnaia monta una media all’anteriore e una hard al posteriore.

14.10 INIZIATE LE FP2!

14.07 Ricordiamo il regolamento. I migliori 10 piloti nel computo dei tempi delle FP1-FP2-FP3 si qualificano direttamente per la Q2. Tutti gli altri dovranno invece disputare la Q1, dove solo i primi due accederanno alla Q2. Tutti gli altri verranno eliminati e scatteranno dal 13° posto in poi sulla griglia di partenza.

14.05 Inoltre è interessante notare come la Yamaha abbia attraversato un lunghissimo digiuno, poiché non è mai stata in grado di primeggiare tra il 1988 e il 2005.

14.02 La Honda detiene anche il record di successi consecutivi, ben 6, arpionati tra il 1994 e il 1999, peraltro con tre centauri differenti (Michael Doohan, Alex Crivillé e Alberto Puig).

14.00 Per quanto riguarda i costruttori, sinora nel Gran Premio di Spagna hanno primeggiato otto diverse Case. Domina la Honda, con 25 vittorie. Segue la Yamaha a quota 14. La MV Agusta ha raccolto 6 successi. Sono invece 3 quelli della Suzuki e 2 quelli della Gilera. Chiudono con 1 singola affermazione la Moto Guzzi, la Kawasaki e la Ducati.

13.57 Va sottolineato come Agostini sia stato in grado di vincere su due piste diverse (Montjuic e Jarama). Nel corso degli anni il lombardo è stato emulato solo dall’australiano Wayne Gardner, impostosi a Jarama nel 1986 e a Jerez de la Frontera nel 1987.

13.54 L’Italia vanta complessivamente 12 affermazioni nel GP iberico. Oltre alle sette del già citato Dottore, si contano anche i successi di Umberto Masetti (1951), Giacomo Agostini (1968 e 1969), Angelo Bergamonti (1970) e Loris Capirossi (2006).

13.53 In tema di vittorie consecutive, il primato è di 3, traguardo raggiunto da tre differenti piloti. Il primo capace di firmare l’hat-trick è stato Kenny Roberts Sr. (1979, 1980 e 1982, in quanto nel 1981 la classe regina non corse in Spagna). Dopodiché l’impresa è riuscita ad Alex Crivillé (1997, 1998, 1999) e Valentino Rossi (2001, 2002, 2003).

13.50 GP SPAGNA – VITTORIE TOP CLASS

7 – ROSSI Valentino (ITA)

4 – DOOHAN Michael (AUS)

3 – ROBERTS Kenny Sr. (USA)

3 – CRIVILLE Alex (SPA)

3 – PEDROSA Dani (SPA)

3 – LORENZO Jorge (SPA)

3 – MARQUEZ Marc (SPA)

13.48 Oltre al Dottore, vi sono solo altri due uomini attualmente in attività ad aver già vinto il GP di Spagna. Parliamo di Marc Marquez, che ha primeggiato in 3 occasioni (2014, 2018, 2019) e di Fabio Quartararo, impostosi nel 2020. Va sottolineato come il francese vanti però due successi sul tracciato di Jerez de la Frontera, in quanto ha trionfato anche nell’estemporaneo GP di Andalucia andato in scena lo scorso anno come secondo atto del double header ospitato da Jerez.

13.45 E dire che il pilota con più successi nel Gran Premio di Spagna è Valentino Rossi, capace di imporsi ben 7 volte (2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2016). Per dare un’idea della superiorità del pesarese, si pensi che nessun altro centauro è ancora stato in grado di superare la quota di 4 affermazioni, raggiunta esclusivamente da Michael Doohan (1991, 1992, 1994, 1996).

13.39 Valentino Rossi non riesce a trovare la quadratura del cerchio. Era partito molto bene, poi è andato in difficoltà con il degrado della gomma. Il distacco nei confronti dei migliori è superiore al secondo.

13.33 Questo pomeriggio dovrà chiarirci i dubbi sui veri valori in campo. La Yamaha si aspettava di poter dominare, ma sinora non è stato così. Certamente Fabio Quartararo ha mostrato grande facilità di guida, tuttavia i rivali hanno risposto presente, non solo sul giro secco ma anche sul passo.

13.31 Questa la classifica dopo le FP1 del mattino:

1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1’38.013

2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.5 1’38.204 0.191 / 0.191

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 288.0 1’38.291 0.278 / 0.087

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 295.0 1’38.301 0.288 / 0.010

5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 284.9 1’38.344 0.331 / 0.043

6 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 295.0 1’38.397 0.384 / 0.053

7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.5 1’38.398 0.385 / 0.001

8 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 293.4 1’38.433 0.420 / 0.035

9 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 285.7 1’38.434 0.421 / 0.001

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.4 1’38.484 0.471 / 0.050

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 288.7 1’38.484 0.471

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 283.4 1’38.492 0.479 / 0.008

13 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.4 1’38.630 0.617 / 0.138

14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.5 1’38.706 0.693 / 0.076

15 6 Stefan BRADL GER Honda HRC Honda 293.4 1’38.764 0.751 / 0.058

16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 291.8 1’38.819 0.806 / 0.055

17 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 297.5 1’38.871 0.858 / 0.052

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 286.4 1’39.054 1.041 / 0.183

19 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 288.7 1’39.110 1.097 / 0.056

20 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 283.4 1’39.299 1.286 / 0.189

21 53 Tito RABAT SPA Pramac Racing Ducati 290.3 1’39.502 1.489 / 0.203

22 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 288.7 1’39.531 1.518 / 0.029

23 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 292.6 1’39.825 1.812 / 0.294

13.30 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 14.10 scatterà la seconda sessione delle prove libere del GP di Spagna di MotoGP.

VALENTINO ROSSI: “CONTINUERO’ IN MOTOGP CON LA MIA VR46? DIFFICILE, MA…”

LA CRONACA DELLE FP1 DI MOTOGP

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 MOTOGP

LA CRONACA DELLE FP1 DI MOTO3

LA CRONACA DELLE FP1 DI MOTO2

10.54 Grazie per averci seguito. L’appuntamento è alle 14.10 per la seconda sessione di prove libere del GP di Spagna di MotoGP a Jerez. A più tardi!

10.53 La classifica della prima sessione di prove libere:

1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1’38.013

2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.5 1’38.204 0.191 / 0.191

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 288.0 1’38.291 0.278 / 0.087

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 295.0 1’38.301 0.288 / 0.010

5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 284.9 1’38.344 0.331 / 0.043

6 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 295.0 1’38.397 0.384 / 0.053

7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.5 1’38.398 0.385 / 0.001

8 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 293.4 1’38.433 0.420 / 0.035

9 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 285.7 1’38.434 0.421 / 0.001

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.4 1’38.484 0.471 / 0.050

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 288.7 1’38.484 0.471

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 283.4 1’38.492 0.479 / 0.008

13 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.4 1’38.630 0.617 / 0.138

14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.5 1’38.706 0.693 / 0.076

15 6 Stefan BRADL GER Honda HRC Honda 293.4 1’38.764 0.751 / 0.058

16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 291.8 1’38.819 0.806 / 0.055

17 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 297.5 1’38.871 0.858 / 0.052

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 286.4 1’39.054 1.041 / 0.183

19 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 288.7 1’39.110 1.097 / 0.056

20 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 283.4 1’39.299 1.286 / 0.189

21 53 Tito RABAT SPA Pramac Racing Ducati 290.3 1’39.502 1.489 / 0.203

22 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 288.7 1’39.531 1.518 / 0.029

23 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 292.6 1’39.825 1.812 / 0.294

10.52 Franco Morbidelli è 12° a 0.479 dalla vetta, ma sulla il ritmo del romano non è male, anche se un paio di decimi più lento rispetto a Vinales e Quartararo. Ricordiamo sempre che il pilota italiano utilizza una Yamaha del 2019…

10.52 Da segnalare come Brad Binder abbia ottenuto il miglior tempo dopo aver montato una gomma media nuova al posteriore nel finale. In precedenza il sudafricano aveva fatto fatica con la hard.

10.51 Dopo un avvio che aveva illuso, Valentino Rossi non è andato oltre la 20ma posizione a ben 1″286 dalla vetta. Quando le gomme degradano, il Dottore non riesce proprio a guidare la Yamaha Petronas come vorrebbe. Anche sul passo paga oltre un secondo rispetto ai migliori.

10.50 10° Mir, 14° Rins: le Suzuki non hanno di certo brillato, ma non è una sorpresa. Sappiamo come la scuderia giapponese sia solita crescere a dismisura nel corso del week-end.

10.49 La Ducati ha faticato molto in avvio, ma è cresciuta alla distanza. E’ progredito molto in particolare Francesco Bagnaia, che nel finale ha sfoderato ottimi tempi con la media usurata al posteriore, arrampicandosi sino alla quarta piazza.

10.48 Prosegue la crescita costante dell’Aprilia. Se Aleix Espargarò non è una sorpresa (ha girato sul passo delle Yamaha), a confermare la bontà del lavoro della scuderia di Noale è anche Savadori, brillante 13°.

10.47 Cosa ci hanno detto questi primi 45 minuti di prove libere? La Yamaha resta favorita, eppure non è così in vantaggio come avrebbe pensato, anzi. L’equilibrio regna sovrano, perché anche Ktm ed Honda sono vicine.

10.45 Gli altri italiani: 12° Morbidelli, 13° Savadori, 18° Petrucci, 19° Bastianini, 20° Valentino Rossi, 22° Marini.

10.42 Le FP1 si chiudono con una classifica molto sorprendente. Brad Binder (KTM) in testa in 1’38″013, seguito da Aleix Espargarò (Aprilia) a 0.191 e da Marc Marquez (Honda) a 0.278. Seguono Bagnaia, Quartararo, Zarco, Oliveira, Pol Espargarò, Vinales e Mir.

10.41 GUIZZO IMPORTANTISSIMO PER FRANCESCO BAGNAIA! E’ 4° a 0.288!

10.40 BINDER IN TESTA CON LA KTM! 1’38″013! 0.191 su Aleix Espargarò! Gomme media nuova al posteriore per il sudafricano.

10.39 ARRIVA MARC MARQUEZ! Il fuoriclasse spagnolo ruggisce ed è 2° a 0.087!

10.39 Balzo in avanti pazzesco di Brad Binder con la KTM. Il sudafricano passa da 16° a 3° con la media al poster9iore, staccato di 0.148 da Espargarò.

10.38 Bagnaia sta progredendo, ora il passo è più lento di soli 3-4 decimi rispetto alle Yamaha.

10.37 Mir è risalito in 11ma posizione a mezzo secondo dalla vetta. Bene Marc Marquez, 7° a 0.475.

10.36 1’38″492 per Morbidelli, che resta quinto. Sul passo gira 1-2 decimi più lento rispetto a Quartararo, Vinales ed Aleix Espargarò. D’altronde con una Yamaha del 2019 è dura per il romano…

10.34 Per il momento nessuno ha montato la gomma soft al posteriore.

10.33 Bagnaia è molto veloce nei primi due settori, poi la Ducati perde troppo nella seconda metà della pista.

10.33 Si migliora Aleix Espargarò: 1’38″204. Ora Quartararo è 2° a 0.149.

10.32 Inizia a risalire Bagnaia. E’ 9° a 0.496 dalla vetta, ha quasi dimezzato il distacco.

10.31 Aleix Espargarò è convincente anche sul passo. L’Aprilia saprà poi confermarsi nel prosieguo del fine settimana?

10.30 Dieci minuti al termine, vedremo se assisteremo a dei tentativi di time-attack.

10.28 Valentino Rossi è scivolato al 17° posto a 1″039 da Aleix Espargarò, che resiste davanti a tutti con l’Aprilia.

10.27 Bagnaia sale in 13ma posizione a 0.777 dalla vetta. Non basta.

10.25 Non è un grande avvio per gli italiani. Zarco si riprende la terza piazza, facendo ben sperare la Ducati.

10.24 Sempre davanti Aleix Espargarò a 15 minuti dal termine. Seguono Quartararo, Vinales, Zarco, Morbidelli, Nakagami, Marc Marquez e Rins. 14° Bagnaia, 15° Petrucci, 16° Valentino Rossi, 17° Savadori, 19° Bastianini, 22° Marini.

10.23 Valentino Rossi ora inizia a fare fatica con il degrado delle gomme. Il suo passo è di un secondo più alto rispetto a Quartararo e Vinales.

10.22 1’39″578 per Mir, è solo 19°. Problemi per la Suzuki, anche Rins non sta brillando ed è 11°.

10.21 Quartararo non si migliora, ma è un martello sul passo dell’1’38″3.

10.20 Valentino Rossi si migliora con gomme usate ed è 14° a 1″039.

10.19 Finalmente si fa vedere la Ducati. Il francese Zarco è 3° con la Pramac a 0.237 da Aleix Espargarò.

10.18 Valentino Rossi, dopo un buon avvio, è scivolato in 14ma piazza a 1″096 dalla vetta.

10.18 22 minuti al termine della prima sessione, tornano in pista quasi tutti i piloti.

10.16 E’ alto il passo mostrato da Bagnaia. C’è tempo per rimediare, di sicuro non è stato l’avvio che la Ducati avrebbe sperato.

10.15 Ancora nessun tempo per il campione del mondo Mir, che ha effettuato appena due giri.

10.14 Uno slow motion di Fabio Quartararo, il leader del Mondiale.

This guy know his way around Jerez! 🔥 Last year’s double-winner @FabioQ20 is straight on the pace this morning! 💪#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/j2RGD3WgTo — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 30, 2021

10.13 Vinales sale in terza piazza a 0.248 da Aleix Espargarò. Morbidelli scivola in quarta piazza.

10.12 Sin qui Yamaha sopra tutti, bene l’Aprilia, in risalita la Honda. Fanno fatica Suzuki (ma verranno fuori alla distanza), Ducati e Ktm.

10.11 Marc Marquez è risalito in settima posizione a 0.685 dalla vetta.

10.10 Ora quasi tutti i piloti sono tornati ai box per le prime verifiche tecniche.

10.09 Escursione nella ghiaia per Pol Espargarò con la Honda.

10.08 Avvio in salita per la Ducati. Per il momento il migliore è Miller, ma solo 10° a ben 0.795 dalla vetta.

10.07 Torna davanti a tutti Aleix Espargarò con l’Aprilia in 1’38″260. 0.084 meglio di Quartararo e 0.280 su Morbidelli.

10.06 Valentino Rossi rientra ai box, l’avvio è stato promettente per il Dottore.

10.05 Quartararo al comando, poi Aleix Espargarò, Morbidelli, Vinales e Bradl. La Yamaha mette subito le cose in chiaro, mettendo tre piloti nella top5. 8° Rins, 9° Valentino Rossi, 11° Petrucci, 12° Bagnaia, 17° Bastianini, 18° Savadori, 20° Marini.

10.04 Si abbassano rapidamente i tempi. 1’38″344 per Quartararo. Al momento Bagnaia è 10°, ma si sta migliorando. 14° Marc Marquez.

10.03 Valentino Rossi è partito davvero bene. Al momento è 5° a 0.543 da Quartararo, che si è preso la vetta.

10.03 Aleix Espargarò si riprende subito il primo posto ed è il primo a scendere sotto l’1’39”. 1’38″991 per lo spagnolo.

10.02 Yamaha subito scatenate, è la loro pista. Morbidelli al comando in 1’39″008.

10.01 1’39″363 per Aleix Espargarò, in vetta con l’Aprilia.

10.00 Il tedesco Bradl è in testa con la Honda. Sono partiti bene Morbidelli e Valentino Rossi, rispettivamente terzo e sesto.

9.58 Solo le KTM di Binder e Oliveira hanno optato per una gomma hard al posteriore.

9.57 Soft-media anche per Valentino Rossi, Quartararo, Rins e Miller.

9.56 Soft all’anteriore e media al posteriore per Morbidelli, Bagnaia e Bastianini.

9.55 INIZIATE LE PROVE LIBERE! 45 minuti la durata delle FP1 a Jerez.

9.52 La classifica del Mondiale MotoGP vede al comando il francese Fabio Quartararo con 61 punti, seguito dall’italiano Francesco Bagnaia a -15.

9.51 Marc Marquez ha annunciato che il suo fisico migliora giorno dopo giorno. Vedremo quanto si sarà avvicinato ai migliori e, soprattutto, se reggerà alla distanza.

9.50 Valentino Rossi non sale sul podio dal GP di Andalucia del 2020, che si svolse proprio a Jerez. Qui il Dottore ha vinto sette volte in carriera, vedremo se riuscirà a ritrovarsi.

9.48 Fabio Quartararo è reduce da due vittorie consecutive e ama come non mai il circuito di Jerez. Qui nel 2020 vinse sia il GP di Spagna sia il GP di Andalucia. Inutile dire che l’obiettivo del francese in questo fine settimana sarà quello di allungare ulteriormente il proprio vantaggio in classifica nel Mondiale.

9.46 Le FP1 inizieranno alle 9.55 e dureranno 45 minuti.

9.45 Inoltre è interessante notare come la Yamaha abbia attraversato un lunghissimo digiuno, poiché non è mai stata in grado di primeggiare tra il 1988 e il 2005.

9.43 La Honda detiene anche il record di successi consecutivi, ben 6, arpionati tra il 1994 e il 1999, peraltro con tre centauri differenti (Michael Doohan, Alex Crivillé e Alberto Puig).

9.42 Per quanto riguarda i costruttori, sinora nel Gran Premio di Spagna hanno primeggiato otto diverse Case. Domina la Honda, con 25 vittorie. Segue la Yamaha a quota 14. La MV Agusta ha raccolto 6 successi. Sono invece 3 quelli della Suzuki e 2 quelli della Gilera. Chiudono con 1 singola affermazione la Moto Guzzi, la Kawasaki e la Ducati.

9.39 Va sottolineato come Agostini sia stato in grado di vincere su due piste diverse (Montjuic e Jarama). Nel corso degli anni il lombardo è stato emulato solo dall’australiano Wayne Gardner, impostosi a Jarama nel 1986 e a Jerez de la Frontera nel 1987.

9.38 L’Italia vanta complessivamente 12 affermazioni nel GP iberico. Oltre alle sette del già citato Dottore, si contano anche i successi di Umberto Masetti (1951), Giacomo Agostini (1968 e 1969), Angelo Bergamonti (1970) e Loris Capirossi (2006).

9.35 In tema di vittorie consecutive, il primato è di 3, traguardo raggiunto da tre differenti piloti. Il primo capace di firmare l’hat-trick è stato Kenny Roberts Sr. (1979, 1980 e 1982, in quanto nel 1981 la classe regina non corse in Spagna). Dopodiché l’impresa è riuscita ad Alex Crivillé (1997, 1998, 1999) e Valentino Rossi (2001, 2002, 2003).

9.34 GP SPAGNA – VITTORIE TOP CLASS

7 – ROSSI Valentino (ITA)

4 – DOOHAN Michael (AUS)

3 – ROBERTS Kenny Sr. (USA)

3 – CRIVILLE Alex (SPA)

3 – PEDROSA Dani (SPA)

3 – LORENZO Jorge (SPA)

3 – MARQUEZ Marc (SPA)

9.33 Oltre al Dottore, vi sono solo altri due uomini attualmente in attività ad aver già vinto il GP di Spagna. Parliamo di Marc Marquez, che ha primeggiato in 3 occasioni (2014, 2018, 2019) e di Fabio Quartararo, impostosi nel 2020. Va sottolineato come il francese vanti però due successi sul tracciato di Jerez de la Frontera, in quanto ha trionfato anche nell’estemporaneo GP di Andalucia andato in scena lo scorso anno come secondo atto del double header ospitato da Jerez.

9.30 Guardando ai vincitori, il pilota con più successi nel Gran Premio di Spagna è Valentino Rossi, capace di imporsi ben 7 volte (2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2016). Per dare un’idea della superiorità del pesarese, si pensi che nessun altro centauro è ancora stato in grado di superare la quota di 4 affermazioni, raggiunta esclusivamente da Michael Doohan (1991, 1992, 1994, 1996).

9.28 EDIZIONI DEL GP DI SPAGNA (TOP CLASS)

33 Jerez de la Frontera

12 Jarama

8 Montjuic

9.25 Nel corso degli anni è, ovviamente, anche cambiato il tracciato. In principio si gareggiava sul famigerato Circuito del Montjuic, ricavato all’interno dell’omonimo parco della città di Barcellona. Quindi sul finire degli anni ’60 è cominciata un’alternanza con Jarama. L’autodromo permanente nei pressi di Madrid è poi diventato teatro esclusivo dell’appuntamento dalla seconda metà degli anni ‘70. Dopodiché, dalla fine degli anni ’80 il Gran Premio di Spagna è sempre stato ospitato da Jerez de la Frontera.

9.24 Va tuttavia rimarcato come la classe regina non sia sempre stata protagonista dell’evento. Difatti si sono disputate diverse edizioni della gara prive di 500cc. La top class ha affrontato il Gran Premio di Spagna tra il 1951 e il 1955, tra il 1968 e il 1973, nonché dal 1978 a oggi (eccezion fatta per il 1981). Pertanto, quella di domenica sarà l’edizione numero 54 della storia per quanto riguarda la 500cc e la MotoGP.

9.23 Il GP di Spagna è stato presente nel calendario iridato in quasi tutte le edizioni della storia. Lo testimonia il fatto che dal 1949 a oggi l’appuntamento non si sia corso solo sette volte, l’ultima delle quali nel lontano 1960. Dunque, il GP non ha mai mancato l’appuntamento negli ultimi 60 anni, evitando la cancellazione anche durante il Covid.

9.16 La prima sessione di prove libere inizierà alle 9.55, la seconda alle 14.10.

9.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle FP1 del GP di Spagna 2021 di MotoGP a Jerez.

DIRETTA LIVE PROVE LIBERE DI MOTO3 – DIRETTA LIVE PROVE LIBERE DI MOTO2

Il programma di oggi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jeres de la Frontera. Inizia il lungo weekend in terra iberica, i piloti avranno a disposizione due sessioni da 45 minuti ciascuna per trovare il giusto feeling con la pista e per iniziare la messa a punto in vista delle qualifiche di sabato e della gara di domenica. Sarà anche importante realizzare un buon tempo sul giro secco in modo da avvicinarsi all’accesso diretto al Q2 delle qualifiche.

Il doppio turno odierno ci farà capire quali sono i valori in campo. Fabio Quartararo si presenta da leader della classifica generale in sella alla sua Yamaha ufficiale e vuole confermare l’ottimo momento, ma il francese dovrà fare i conti con una concorrenza spietata. Il compagno di squadra Maverick Vinales, Francesco Bagnaia che è desideroso di brillare con la Ducati, le arrembanti Suzuki di Joan Mir e Alex Rins, gli altri ducatisti Jack Miller e Johann Zarco, Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas.

Valentino Rossi si presenta all’appuntamento col desiderio di svoltare dopo tre gare estremamente deludenti culminate con la caduta in Portogallo. Il Dottore riabbraccia uno dei circuiti a lui più graditi e ha bisogno di una reazione importante in sella alla sua Yamaha Petronas, deve ritrovare il bandolo della matassa e da questa uscita si aspetta risposte importanti, anche per capire se proseguire la propria carriera il prossimo anno. Attenzione poi a Marc Marquez, che torna sul luogo dell’incidente che lo ha tenuto fuori per quasi un anno.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi niente delle prime due sessioni. Si incomincia alle ore 09.55 con la FP1, poi alle ore 14.10 spazio al turno pomeridiano. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse