LIVE F1, GP Sakhir 2020 in DIRETTA: gara alle 18.10, Russell per il primo successo. Ferrari, serve la rimonta

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Sakhir 2020, sedicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. I titoli iridati 2020 sono già stati assegnati a Lewis Hamilton (piloti) e Mercedes (costruttori), ma la gara odierna si profila estremamente interessante e significativa soprattutto in ottica futura per quanto riguarda la casa di Stoccarda. In assenza di Hamilton, risultato positivo al Covid, Mercedes ha infatti comunque blindato la prima fila in griglia grazie alla pole di Valtteri Bottas e soprattutto al fantastico secondo posto di George Russell, capace di accodarsi in qualifica a soli 26 millesimi dall’esperto compagno di squadra finnico.

Alle spalle delle due Frecce Nere, entrambe equipaggiate con gomme medie oggi in partenza, Max Verstappen si prepara ad una gara tutta all’attacco per provare a conquistare il suo secondo successo dell’anno. L’olandese della Red Bull parte 3° con gomma soft, perciò dovrà sfruttare al massimo questo piccolo vantaggio allo start per guadagnare almeno una posizione in avvio di Gran Premio. Grande bagarre per il 4° posto, con Charles Leclerc che dovrà provare a difendersi strenuamente dagli attacchi di chi lo insegue dopo aver azzeccato un giro praticamente perfetto in qualifica sulla Ferrari. Terza fila con la Racing Point di un minaccioso Sergio Perez e l’AlphaTauri di un sorprendente Kvyat, mentre completano la top10 in griglia Ricciardo, Sainz, Gasly e Stroll. 13° Vettel.

Appuntamento fissato quest’oggi alle ore 18.10 italiane per la partenza del Gran Premio di Sakhir 2020, valevole come penultima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere lo spettacolo della sfida per il successo tra Max Verstappen e le due Mercedes: buon divertimento!

