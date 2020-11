LIVE Vuelta a España 2020 in DIRETTA: c’è il leggendario Angliru! Roglic e Carapaz: la resa dei conti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della dodicesima frazione della Vuelta a España 2020: la Pola de Laviana-Alto de l’Angliru. Si tratta della frazione regina di quest’edizione del grande giro spagnolo, nonostante misuri solo 108 chilometri, dato l’arrivo posto in vetta al Mostro delle Asturie, un’erta durissima di 13 chilometri con una pendenza media del 10% e punte del 23%.

Oggi è atteso il duello decisivo tra la maglia roja Primoz Roglic e l’ecuadoriano Richard Carapaz. I due, al momento, hanno lo stesso tempo in classifica generale. Carapaz, però, non può permettersi di arrivare con questa situazione alla cronometro che aprirà la terza settimana. Nella prova contro il tempo in questione, infatti, lo sloveno può rifilargli almeno un 1’30”. L’alfiere del Team Ineos, dunque, dovrà attaccare il rivale sull’Angliru e staccarlo per darsi l’opportunità di lottare per il successo finale in una terza settimana meno impegnativa rispetto alle due precedenti.

