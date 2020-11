Vuelta a España 2020: l’Italia si aggrappa a Mattia Cattaneo per un piazzamento nella top20

La Vuelta a España 2020 è stata sin qui decisamente povera di emozioni per i colori azzurri. Nonostante i soli 5 corridori italiani al via, ci si sarebbe potuti aspettare qualcosa in più ma, chi per un motivo chi per un altro, nessuno è riuscito a mettersi in luce. I due velocisti partiti da Irun, Jakub Mareczko e Matteo Moschetti, hanno lasciato la corsa in terra iberica. Il ciclista della Trek Segafredo è arrivato fuori tempo massimo sul traguardo di Villanueva de Valdegovia mentre il portacolori della CCC si è ritirato nel corso della tappa con arrivo all’Alto de la Farrapona.

L’ex campione italiano Davide Formolo sarebbe dovuto essere l’azzurro con le migliori possibilità di fare classifica. Il ciclista della della UAE Team Emirates attualmente occupa il 30° posto in classifica e nella tappa di oggi ha dimostrato chiaramente che il suo compito sarà quello di sostenere la rincorsa alle parti alte della graduatoria di David De La Cruz. Il 28enne nativo della Valpolicella potrebbe cercare nelle prossime frazioni la fuga buona e piazzare l’acuto vincente.

Loading...

Loading...

Ad Andrea Bagioli, invece, era richiesto di provarci sui traguardi a lui consoni e di fare esperienza. Il 21enne valdostano ha raccolto un buonissimo terzo posto nella frazione con l’arrivo sullo strappo a Suances alle spalle di Primoz Roglic e Felix Grossschartner. L’unica speranza di ottenere un piazzamento nella top-20 per quanto concerne gli azzurri è riposto nelle possibilità di Mattia Cattaneo. Il 30enne nativo di Alzano Lombardo attualmente è 18° in classifica generale con 15’35” da Carapaz. Non avendo un capitano da supportare nelle tappe di montagna e vista la sua posizione in classifica potrebbe provare nelle prossime tappe anche un attacco da lontano sia per il successo parziale che per risalire nella generale.

Nonostante il limitatissimo contingente italiano nella Vuelta a España 2020 i risultati sin qui sono stati praticamente nulli. Va da sé che siamo solo a metà della corsa spagnola e quindi non è da escludere che uno dei tre azzurri rimasti in gara non possa regalarci qualche emozione nelle tappe che verranno.

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse