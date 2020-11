Vuelta a España 2020, Primoz Roglic: “Non era una salita adatta a me, sono contento di essere riuscito a difendermi”

Primoz Roglic ha perso la maglia roja in vetta all’Angliru, era ove terminava la dodicesima tappa della Vuelta a España 2020. Il corridore sloveno, tuttavia, ha ceduto appena dieci secondi a Richard Carapaz, il suo rivale diretto per il successo finale. Martedì, dopo il giorno di riposo, ci sarà una cronometro di trentatré chilometri e là Roglic potrà non solo riprendersi il simbolo del primato, ma anche infliggere distacchi significativi a tutti gli altri uomini di classifica.



A fine tappa Roglic ha commentato la sua prestazione. Queste le sue parole: “Oggi non ho avuto una giornata particolarmente brillante e la salita era troppo dura per uno come me che non ha caratteristiche di scalatore puro. Tuttavia, sono contento del risultato che ho ottenuto. Ora ci sarà una cronometro e devo concentrarmi su quella. Farò del mio meglio per guadagnare il più possibile sui miei rivali“.

Foto: Lapresse