Vuelta a España 2020: si rivede Chris Froome! Gregario di lusso per Carapaz, che professionalità sul Cordal!

Lampi del vero Chris Froome alla Vuelta di Spagna! Il vincitore di quattro Tour de France ha faticato terribilmente nelle ultime due stagioni, la caduta subita lo scorso anno al Giro del Delfinato lo ha costretto a un lungo periodo di riabilitazione e la sosta forzata per l’emergenza sanitaria non lo ha certamente aiutato. Negli ultimi appuntamenti il britannico è stato lontano anni luce dal ciclista in grado di regalare grandissime perle nell’ultimo decennio. Il britannico non ha preso parte al Tour de France, poi in terra iberica si era già staccato in maniera importante nella prima tappa e ora è a distanza siderale in classifica generale, ma oggi ha offerto una prestazione degna di nota nella tappa regina.

Il keniano bianco ha mostrato grandissima professionalità e si è messo completamente al servizio del capitano Richard Carapaz. Non è un gesto da poco per un uomo dal suo palmares, oggi capace di indossare i panni del gregario di lusso per l’ecuadoriano: aveva un po’ di benzina nelle gambe e ha dettato il ritmo sulla salita del Cordal, facendo una grandissima selezione nel gruppo dei migliori prima dell’imbocco del decisivo Angliru. Si è trattato di una prestazione di spessore da parte del vincitore del Giro d’Italia 2018, forse il segnale che Chris Froome non è ancora finito nonostante quanto successo lo scorso anno.

La prova odierna merita ulteriore enfasi perché il 35enne lascerà la Ineos Grenadiers al termine di questa stagione e si accaserà alla Israel-Start Up Nation, ma nonostante il cambio di casacca la sua professionalità non è venuta meno. Nel 2021 lo rivedremo ancora in auge, pronto a lottare nuovamente per il podio in una grande corsa a tappe? La strada imboccata sembra quella giusta e non bisogna mai dare per finito un fuoriclasse del suo calibro, dalla Vuelta sono arrivati timidi segnali per il futuro.

