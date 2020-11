Calendario Tour de France 2021: date, percorso, tappe. Si parte il 26 giugno a Brest, sfilza di salite

Il Tour de France 2021 andrà in scena dal 26 giugno al 18 luglio. La Grande Boucle tornerà dunque nella sua consueta finestra di inizio giugno, sperando che la pandemia non costringa l’universo del ciclismo a cambiare il calendario anche il prossimo anno. Si partirà da Brest, già al secondo giorno avremo un arrivo in salita sul Mur de Bretagne per scremare la classifica. Imperdibile la cronometro di 27 km al quinto giorno di gara, prima di un weekend di fuoco sulle Alpi: Col de la Colombiere e arrivo in cima a Le Grand Bornand; Col du Pré, Cormet de Roselend e arrivo in quota al Montée des Tignes.

Nella seconda settimana è in programma una tappa caratterizzata dalla doppia scalata al Mont Ventoux prima dell’arrivo a Malaucene. Grande show sui Pirenei con Col du Puymores, Port d’Envalira, Col de Beixalis prima di arrivo ad Andorra; una tappa con Col de Port, Col de la Core, Col de Portet-d’Aspet lontano dal traguardo; una frazione con Col de Peyresourde, Col de Val Louron-Azet, Col du Portet; il tappone col Col du Tourmalet prima dell’arrivo in quota a Luz Ardinen. Prevista un’altra cronometro di 31 km alla penultima tappa prima della passerella sui Campi Elisi a Parigi. Di seguito il percorso del Tour de France 2021, tutte le tappe, il calendario, le date della Grande Boucle.

Loading...

Loading...

PERCORSO TOUR DE FRANCE 2021: TUTTE LE TAPPE, CALENDARIO E DATE

Prima tappa, 26 giugno: Brest-Landerneau, 187 km

Seconda tappa, 27 giugno: Perros-Guirec – Mur de Bretagne, 182 km

Terza tappa, 28 giugno: Lorient-Pontivy, 182 km

Quarta tappa, 29 giugno: Redon-Fougeres, 152 km

Quinta tappa, 30 giugno: Change-Laval (cronometro individuale), 27 km

Sesta tappa, 1° luglio: Tours-Chatearoux, 144 km

Settima tappa, 2 luglio: Vierzon-Le Creusot, 248 km

Ottava tappa, 3 luglio: Oyonnax-Le Grand Bornand, 151 km

Nona tappa, 4 luglio: Cluses-Tignes, 145 km

Giorno di riposo, 5 luglio

Decima tappa, 6 luglio: Albertville-Valence, 186 km

Undicesima tappa, 7 luglio: Sorgues-Malaucene, 199 km

Dodicesima tappa, 8 luglio: Saint-Paul-Trois-Chateau – Nimes, 161 km

Tredicesima tappa, 9 luglio: Nimes-Carcassonne, 220 km

Quattordicesima tappa, 10 luglio: Carcassonne-Quillan, 184 km

Quindicesima tappa, 11 luglio: Ceret-Andorre La Vieille, 192 km

Giorno di riposo, 12 luglio

Sedicesima tappa, 13 luglio: Pas de la Case-Saint Gaudens, 169 km

Diciassettesima tappa, 14 luglio: Muret-Saint Lary Soulan, 178 km

Diciottesima tappa, 15 luglio: Pau-Luz Ardiden, 130 km

Diciannovesima tappa, 16 luglio: Mourenx-Libourne, 203 km

Ventesima tappa, 17 luglio: Libourne-Saint Emilion (cronometro individuale), 31 km

Ventunesima tappa, 18 luglio: Chatou-Parigi, 112 km

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse