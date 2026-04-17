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Freccia del Brabante femminile 2026: Gery vince di forza allo sprint, podio per Silvia Persico
Si risolve in volata l’edizione 2026 della Freccia del Brabante femminile. La giovane francese Celia Gery della FDJ United – SUEZ conquista l’undicesima edizione della corsa in linea con partenza da Lennik e arrivo ad Overijse dopo 125,7 chilometri. L’Italia può festeggiare il gradino più basso del podio con Silvia Persico.
Nel finale, dopo che il gruppo ha recuperato l’azione delle battistrada, la giovane francese, alla prima vittoria da professionista, lancia la sua inesorabile progressione e resiste al tentativo di prepotente ritorno operato dall’olandese Mischa Bredewold del Team SD Worx – Protime. L’atleta della UAE Team ADQ si gioca le proprie carte, ma non riesce ad entrare in corsa per il bottino pieno. Positivo anche l’ottavo posto conquistato da Letizia Paternoster della Liv AlUla Jayco.
A novantotto chilometri dalla fine attaccano in dieci: la canadese Alexandra Volstad della EF Education-Oatly, l’olandese Nicole Steigenga della AG Insurance – Soudal Team, l’austriaca Carina Schrempf della Fenix-Premier Tech, la neerlandese Loes Adegeest della Lidl-Trek, l’australiana Talia Appleton della Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team, la neozelandese Ella Wyllie della Liv AlUla Jayco, la svizzera Steffi Häberlin della Team SD Worx – Protime, la ceca Daniela Hezinová della Team Picnic PostNL, l’italiano Silvia Persico della UAE Team ADQ e la neerlandese Anneke Dijkstra della VolkerWessels Cycling Team. Le battistrada toccano il vantaggio massimo di 45” prima di essere recuperate a sessantasette chilometri dalla conclusione.
Loes Adegeest della Lidl-Trek non ci sta e tenta l’immediato rilancio, raggiunta poco dalla connazionale Eline Jansen della VolkerWessels Cycling Team. Il duo accumula un vantaggio superiore al minuto prima che Britt Knaven della Citymesh – Customm Pro Cycling Team esca dal gruppo per provare ad accorciare le distanze; il tentativo dell’atleta belga si esaurisce però a trentacinque chilometri dalla fine.
A poco meno di trenta chilometri Franziska Koch della FDJ United – SUEZ screma il gruppo delle big con una devastante accelerazione. Pochi metri più tardi Anna van der Breggen del Team SD Worx – Protime allunga sulle compagne di azione e raggiunge le due battistrada ai meno ventitré dall’arrivo.
Silvia Persico della UAE Team ADQ si sgancia dal plotone a ventisette chilometri dal termine, ma non riesce a completare il ricongiungimento e deve arrendersi al ritorno del gruppo. Il forcing nel finale di van der Breggen costa caro ad Anneke Dijkstra che perde contatto. Il gruppo accelera in maniera prepotente nel finale e recupera l’azione delle due fuggitive a 1,2 chilometri dalla fine. Diventa a quel punto inevitabile l’arrivo allo sprint.