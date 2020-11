Tour de France 2021: l’analisi del percorso e i momenti salienti. Mont Ventoux doppio e Tourmalet. Tante salite e 58 km a cronometro

Il percorso del Tour de France 2021 presentato questa sera strizza l’occhiolino agli scalatori, con moltissime salite iconiche da affrontare al fronte di due cronometro (una di 27 km alla quinta tappa, l’altra di 31 km al penultimo giorno). Sarà una Grande Boucle particolarmente avvincente, spettacolare ed esigente, infarcita di tantissime difficoltà altimetriche che metteranno a durissima prova tutti i pretendenti al titolo. Già la prima tappa terminerà su un breve strappo di tre chilometri e sarà sicuramente il teatro di una battaglia per la conquista della prima maglia gialla (strappo conclusivo di tre chilometri, la Cote de la Fosse aux Lops). A disegnare la classifica sarà già la seconda frazione, che propone l’arrivo in cima al Mur de Bretagne, già visto in molteplici occasioni: sono 2 km con una pendenza media del 6,9% e delle punte del 10%, andrà affrontato per ben due volte. Dopo due annunciati arrivi per velocisti a Pontivy e Fougères, la lotta per il simbolo del primato si sposterà a cronometro: 27 km contro il tempo da Changé a Laval, sostanzialmente pianeggianti e particolarmente adatti agli specialisti, i quali dovranno sicuramente guadagnare terreno in vista delle montagne.

Attenzione alla tappa di 248 km con arrivo a Le Creusot (era dal 2000 che non si vedeva un chilometraggio di questo tipo in terra transalpina). La prima settimana si concluderà con un weekend di fuoco sulle Alpi: sabato 3 luglio è previsto l’arrivo in cima a Le Grand Bornand dopo aver affrontato il Col de la Colombiere a 15 km dal traguardo; il giorno dopo spazio alla Cluses-Tignes con un altro arrivo in quota dopo aver pedalato sul Col des Saisies (da un versante più morbido di quello tradizionale), sul Col du Pré (12 km al 7,7%) e sul Cormet de Roselend. Dopo il primo giorno di riposo, si riparte con una tappa per velocisti ma mercoledì 7 luglio ci sarà da divertirsi con la doppia ascesa al Mont Ventoux prima dell’arrivo a Malaucène. Si ritorna su questa vetta alpina dopo cinque anni di assenza, la si affronterà da due versanti diversi: prima da Sault e poi da Bedoin.

Loading...

Loading...

La seconda settimana si concluderà con un doppio tappone di montagna sui PIrenei, ma non saranno previsti arrivi in salita: 14ma tappa con Col de Montsegur, Col de la Croix des Morts, Col de Saint-Louis a 20 km dall’arrivo; 15ma frazione con Montée de Moint Louis, Col du Puymores, Port d’Envalira, Col de Beixalis prima dell’arrivo ad Andorra. I francesi celebreranno il giorno di Festa Nazionale (14 luglio) con una tappa pirotecnica sui Pirenei: Col de Peyresourde (13,2 km al 7%), Col de Val Lauron-Azet (7,4 km all’8,3%) e Col du Portet (si arriva a 2.215 metri s.l.m., (16 km all’ 8,7%). Anche il giorno seguente sarà presente un arrivo in quota: si giungerà a Luz Ardiden (13,3 km al 7,4%), dopo aver scalato l’iconico Col du Torumalet (2.115 metri s.l.m.).

Ultima chance per i velocisti a Libourne, poi la seconda cronometro di questo Tour de France: 31 km da Libourne a Saint-Emilion, decisivi per scrivere la classifica generale. A chiudere la consueta passerella sui Campi Elisi a Parigi, dopo 3383 chilometri percorsi in 21 tappe (otto pianeggianti, cinque mosse, sei di montagna di cui tre arrivi in salita, due cronometro per 58 km complessivi contro il tempo).

PERCORSO TOUR DE FRANCE 2021: TUTTE LE TAPPE, CALENDARIO E DATE

Prima tappa, 26 giugno: Brest-Landerneau, 187 km

Seconda tappa, 27 giugno: Perros-Guirec – Mur de Bretagne, 182 km

Terza tappa, 28 giugno: Lorient-Pontivy, 182 km

Quarta tappa, 29 giugno: Redon-Fougeres, 152 km

Quinta tappa, 30 giugno: Change-Laval (cronometro individuale), 27 km

Sesta tappa, 1° luglio: Tours-Chatearoux, 144 km

Settima tappa, 2 luglio: Vierzon-Le Creusot, 248 km

Ottava tappa, 3 luglio: Oyonnax-Le Grand Bornand, 151 km

Nona tappa, 4 luglio: Cluses-Tignes, 145 km

Giorno di riposo, 5 luglio

Decima tappa, 6 luglio: Albertville-Valence, 186 km

Undicesima tappa, 7 luglio: Sorgues-Malaucene, 199 km

Dodicesima tappa, 8 luglio: Saint-Paul-Trois-Chateau – Nimes, 161 km

Tredicesima tappa, 9 luglio: Nimes-Carcassonne, 220 km

Quattordicesima tappa, 10 luglio: Carcassonne-Quillan, 184 km

Quindicesima tappa, 11 luglio: Ceret-Andorre La Vieille, 192 km

Giorno di riposo, 12 luglio

Sedicesima tappa, 13 luglio: Pas de la Case-Saint Gaudens, 169 km

Diciassettesima tappa, 14 luglio: Muret-Saint Lary Soulan, 178 km

Diciottesima tappa, 15 luglio: Pau-Luz Ardiden, 130 km

Diciannovesima tappa, 16 luglio: Mourenx-Libourne, 203 km

Ventesima tappa, 17 luglio: Libourne-Saint Emilion (cronometro individuale), 31 km

Ventunesima tappa, 18 luglio: Chatou-Parigi, 112 km

