Vuelta a España 2020, si riparte con la cronometro: 33,7 km, c’è la salita finale. Roglic per ipotecare la vittoria? Le tappe successive…

Si è conclusa la seconda settimana della Vuelta di Spagna 2020. In cima all’Angliru, salita regina della corsa a tappe in terra iberica, la classifica generale è estremamente corta: l’ecuadoriano Richard Carapaz ha indossato la maglia rossa di leader con 10” di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic (in testa fino a questa mattina), 32” sul britannico Hugh Carthy e 35” sull’irlandese Daniel Martin. Domani i ciclisti si godranno l’ultimo giorno di riposo, poi inizierà la terza settimana decisiva di corsa. Si ripartirà martedì 3 novembre con una cronometro individuale di 33,7 km da Muros a Mirador de Ezaro. I primi 31,9 km sono completamente pianeggianti, mentre gli ultimi 1800 metri sono in salita con una pendenza media del 14,8%.

Erta finale letteralmente spaccagambe, ma si tratta comunque di una prova contro il tempo particolarmente adatta agli specialisti. Ed è proprio su questo terreno che Primoz Roglic dovrà cercare di fare il vuoto. Il balcanico della Jumbo-Visma ha tutte le carte in regola per infliggere distacchi pesanti agli altri tre contendenti per il titolo, anche se dovrà dimenticare il triste ricordo dell’ultima cronometro (quella con arrivo in salita a La Planche des Belles Filles dove perse il Tour de France in favore di Tadej Pogacar, poco meno di due mesi fa).

Indubbiamente il favorito per la vittoria di questa Vuelta è proprio il capitano della Jumbo-Visma. Dopo la cronometro saranno infatti in programma tre frazioni collinari non così complicate per gli uomini di classifica, l’unico ostacolo vero prima della passerella di Madrid in programma domenica 8 novembre sembra essere la penultima tappa con l’arrivo in salita all’Alto de la Covatilla (11,4 km al 7,1% di pendenza media e un tratto centrale di 2 km sempre in doppia cifra).

