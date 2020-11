Percorso Tour de France 2021: tutte le tappe. Abbuffata di salite: doppio Mont Ventoux, c’è il Tourmalet. 58 km a cronometro

Il percorso del Tour de France 2021 è stato svelato dal direttore Christian Prudhomme nella prima serata di domenica 1° novembre, in un appuntamento televisivo che ha sostituito il consueto show al Palazzo dei Congressi di Parigi. La prossima Grande Boucle andrà in scena da sabato 26 giugno a domenica 18 luglio, subito dopo il Giro d’Italia e prima delle Olimpiadi di Tokyo. La corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo torna così nella sua consueta finestra di calendario a inizio estate, sperando che la pandemia permetta il regolare svolgimento della kermesse.

La Grande Partenza sarà dalla Bretagna con la Brest-Landernau. La seconda tappa propone già il primo arrivo in salita al Mur de Bretagne. Altro snodo cruciale arriverà alla quinta tappa, una cronometro individuale di 27 km che scremerà la classifica generale. La prima settimana si concluderà con due tapponi di montagna: il primo con Mont-Saxonnex, Col de Romme, Col de la Colombiere e arrivo in cima a Le Grand Bornand; il secondo con Col des Saisies, Col du Pré, Cormet de Roselend e arrivo in quota al Montée des Tignes.

Loading...

Loading...

Gli organizzatori di ASO sono stati molto esigenti, il percorso è infarcito di salite e la doppia scalata al Mont Ventoux, prima dell’arrivo a Malaucene, si preannuncia spettacolare. Prima le Alpi, poi i Pirenei con tantissime ascese iconiche: 14ma tappa con Col de Montsegur, Col de la Croix des Morts, Col de Saint-Louis a 20 km dall’arrivo; 15ma frazione con Montée de Moint Louis, Col du Puymores, Port d’Envalira, Col de Beixalis prima di arrivo ad Andorra; 16ma tappa con Col de Port, Col de la Core, Col de Portet-d’Aspet lontano dal traguardo; 17ma frazione con Col de Peyresourde, Col de Val Louron-Azet, Col du Portet; la 18ma tappa propone il Col du Tourmalet prima dell’arrivo in quota a Luz Ardinen.

Tantissime montagne e due sole cronometro: quella già citata di 27 km e quella di 31 km proposta alla penultima tappa (dunque un totale di 58 km contro il tempo), prima della tradizionale passerella di Parigi. Di seguito il percorso del Tour de France 2021, tutte le tappe, il calendario, le date della Grande Boucle.

PERCORSO TOUR DE FRANCE 2021: TUTTE LE TAPPE, CALENDARIO E DATE

Prima tappa, 26 giugno: Brest-Landerneau, 187 km

Seconda tappa, 27 giugno: Perros-Guirec – Mur de Bretagne, 182 km

Terza tappa, 28 giugno: Lorient-Pontivy, 182 km

Quarta tappa, 29 giugno: Redon-Fougeres, 152 km

Quinta tappa, 30 giugno: Change-Laval (cronometro individuale), 27 km

Sesta tappa, 1° luglio: Tours-Chatearoux, 144 km

Settima tappa, 2 luglio: Vierzon-Le Creusot, 248 km

Ottava tappa, 3 luglio: Oyonnax-Le Grand Bornand, 151 km

Nona tappa, 4 luglio: Cluses-Tignes, 145 km

Giorno di riposo, 5 luglio

Decima tappa, 6 luglio: Albertville-Valence, 186 km

Undicesima tappa, 7 luglio: Sorgues-Malaucene, 199 km

Dodicesima tappa, 8 luglio: Saint-Paul-Trois-Chateau – Nimes, 161 km

Tredicesima tappa, 9 luglio: Nimes-Carcassonne, 220 km

Quattordicesima tappa, 10 luglio: Carcassonne-Quillan, 184 km

Quindicesima tappa, 11 luglio: Ceret-Andorre La Vieille, 192 km

Giorno di riposo, 12 luglio

Sedicesima tappa, 13 luglio: Pas de la Case-Saint Gaudens, 169 km

Diciassettesima tappa, 14 luglio: Muret-Saint Lary Soulan, 178 km

Diciottesima tappa, 15 luglio: Pau-Luz Ardiden, 130 km

Diciannovesima tappa, 16 luglio: Mourenx-Libourne, 203 km

Ventesima tappa, 17 luglio: Libourne-Saint Emilion (cronometro individuale), 31 km

Ventunesima tappa, 18 luglio: Chatou-Parigi, 112 km

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse