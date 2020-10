LIVE Vuelta a Espana 2020, Lodosa-La Laguna Negra in DIRETTA: i fuggitivi conservano a 3’20” il vantaggio sul plotone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO

14.42 Il gruppo ha deciso di non lasciare spazio alla fuga.

14.36 Dopo 55 km di corsa il vantaggio dei fuggitivi varia di pochissimo: 3’30”.

14.30 L’altimetria della frazione odierna.

14.23 Quando mancano 120 km il gruppetto dei fuggitivi conserva 3’20” di vantaggio sul plotone.

14.17 In testa al gruppo la Jumbo Visma di Roglic a dettare il ritmo.

14.13 La situazione al momento sembra cristallizzata con i cinque fuggitivi che a 27 km dalla partenza conservano 3’20” di vantaggio sul plotone.

14.08 I fuggitivi stanno per affrontare la prima salita della giornata il Puerto de Oncala.

14.03 La situazione in corsa.

The Break got away right from the line and has already managed to build a 3’37” gap on the Peloton by km20 🚀#lavuelta20 | @lavuelta pic.twitter.com/yuyYn2ZGHD

— letourdata (@letourdata) October 22, 2020