LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: vince Woods, terzo Valverde. Gruppo compatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA DI SPAGNA 2020

LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI

TUTTE LE CLASSIFICHE DELLA VUELTA DI SPAGNA 2020

VIDEO HIGHLIGHTS TAPPA DI OGGI

Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per seguire in diretta con noi la Vuelta a España 2020.

17.25 In testa alla graduatoria resta ovviamente Richard Carapaz, che ripartirà domani in Maglia Rossa.

17.24 Domani ottava tappa importante: da Logroño all’Alto de Moncalvillo, arrivo in salita durissimo con scontro diretto sicuramente tra i big della classifica generale.

17.22 Decima piazza per Davide Formolo.

17.21 Il grande battuto di giornata è Valverde, solo terzo, che voleva assolutamente il successo.

17.20 Sesto successo in carriera per Woods, il secondo alla Vuelta dopo una tappa nel 2018.

17.19 Il gruppo dei migliori arriva compatto a 56”.

17.18 Dovrebbe aver centrato la top-10 Davide Formolo.

17.17 Secondo Fraile, poi Valverde. Quarto Peters, quinto Martin.

17.16 VINCE WOODS! Il canadese ha trovato il momento giusto per andar via all’ultimo chilometro!

17.15 Il canadese ha guadagnato una ventina di metri, alle sue spalle Fraile prova l’inseguimento disperato.

17.14 All’ultimo chilometro va via Michael Woods!

17.13 2 al traguardo, scatti e controscatti, ma non si risolve la situazione.

17.12 3 chilometri all’arrivo, rallentamento davanti.

17.10 A 4 chilometri dal traguardo ancora compatto il drappello davanti: Woods, Valverde, Martin, Peters e Fraile dovrebbero giocarsi il successo.

17.09 Prova ad andarsene in solitaria Alejandro Valverde!

17.07 7 all’arrivo, a dividere i due gruppi 15”.

17.06 8 km al traguardo, situazione ancora apertissima.

17.05 Saltano totalmente gli accordi sia davanti che dietro.

17.04 Gran lavoro per Andrey Amador in gruppo: il Team INEOS Grenadiers sta limitando i danni ed è a solo 1’10” dalla vetta.

17.02 10 chilometri al traguardo.

17.00 Ora stanno perdendo un po’ di collaborazione davanti e invece il drappello alle spalle sta guadagnando spazio.

16.59 Ottimo accordo per il quintetto davanti, 25” di ritardo per il plotoncino degli inseguitori.

16.58 Tratto di discesa ora.

16.56 In cinque dunque davanti: Woods, Valverde, Martin, Peters e Fraile. Ad una decina di secondi gli inseguitori.

16.55 Scollina anche il gruppo, nessuno scatto tra i big.

16.53 Terminata la salita per Woods. Alle sue spalle arriva un quartetto formato da Valverde, Martin, Peters e Fraile.

16.51 Woods resta al comando con 15” sugli inseguitori, il canadese sta per scollinare.

16.50 Ultimo chilometro di salita, liberi tutti tra i fuggitivi. Saranno loro a giocarsi il successo di tappa visto che il gruppo è a più di un minuto.

16.48 Ora Valverde con Peters provano a lanciarsi all’inseguimento, la Jumbo-Visma prova a seguire l’iberico.

16.47 Woods ha guadagnato già 25” sui rivali.

16.46 Il gruppo sta perdendo qualche secondo, probabilmente non attaccheranno gli uomini di classifica.

16.44 Ha guadagnato qualche metro di vantaggio il canadese della EF Michael Woods.

16.42 Scattano a ripetizione Bennett e Kuss tra gli uomini in avanscoperta. Valverde sulla ruota di ogni attaccante.

16.40 Sempre circa 1′ per gli attaccanti che stanno perdendo qualche elemento. C’è sempre Davide Formolo.

16.38 Ultimi 5 chilometri di salita, non si muovono ancora i big. Sempre la INEOS Grenadiers a gestire la situazione.

16.35 Fortissimo vento sulla corsa. I contrattaccanti guidati dalla Movistar di Valverde vanno a riprendere Godon. Gruppo a 1′.

16.33 Iniziata l’ascesa: il gruppo a tutta, distante 1’20” dai fuggitivi.

16.31 Godon lo approccia con una ventina di secondi sui 30 contrattaccanti. Il gruppo però non è lontano.

16.30 È il momento decisivo della tappa: ora il GPM di Puerto de Orduña (7.8 km al 7.6% di pendenza media).

16.28 Discesa a tutta per Godon davanti che va via in solitaria.

16.26 30 chilometri al traguardo.

16.24 Ora un tratto di discesa ripida.

16.22 Ora aumenta nettamente la velocità nel gruppo: tutti gli uomini di classifica si portano avanti, meno di 2′ di ritardo.

16.19 Ripresi i tre contrattaccanti dal drappello di inseguitori, a breve anche il trio di Valverde sarà raggiunto.

16.16 Un altro terzetto prova a muoversi: si tratta di Bennett, Cort Nielsen e Wellens.

16.14 30″ il distacco tra il terzetto al comando sugli altri fuggitivi del giorno. Gruppo a 2’15”.

16.11 Aumenta di poco il vantaggio di Valverde, Godon e Dewulf quando ci troviamo a 42 km dal traguardo.

16.08 Il folto gruppo dei fuggitivi si sta avvicinando ad Alejandro Valverde, Damien Godon e Stan Dewulf.

16.05 Chris Froome (Ineos Grenadiers) in testa al gruppo maglia rossa che ha un ritardo di 2’40 ” dal plotoncino di Alejandro Valverde.

16.02 Intanto Jannik Steimle (Deceuninck Quick Step) e Niki Terpstra (Total Direct Energie) hanno perso qualche metro dal gruppo dei fuggitivi.

15.59 Alejandro Valverde (Movistar), Dorian Godon (AG2R La Mondiale) e Stan Dewulf (Lotto Soudal) hanno 16 ” di vantaggio sui loro inseguitori a 55 km dalla fine. Il gap dal gruppo maglia rossa è di 2’30 ”.

15.55 Intanto lo sfortunatissimo Jay McCarthy è stato portato via in barella.

15.54 2’30” di vantaggio per i 38 uomini all’attacco. 55 km alla fine.

15.52 Intanto hanno allungato Alejandro Valverde, Damien Godon e Stan Dewulf.

15.49 Si tratta di Jay McCarthy! Non si conoscono le dinamiche della sua caduta.

15.48 Brutta caduta per un uomo della Bora-Hansgrohe!

15.46 Sono ben 18 le squadre presenti nella fuga:

Cofidis: Martin, Herrada, Lafay, Périchon

Movistar : Valverde, Verona, Rojas

Trek : Elissonde, Lopez, Eg

Sunweb: Power, Arensman, Storer

Jumbo : Bennett, Kuss, Martens

UAE: Formolo, Costa, Oliveira

Astana: Fraile, Aranburu

Lotto: Wellens, Dewulf

Total: Sicard, Terpstra

AG2R: Peters, Godon

EF: Woods, Cort Nielsen

Bora: Schelling

CCC: Zimmermann

Caja Rural: Lastra

Groupama: Ladagnous

Burgos-BH: Cabedo

Deceuninck: Steimle

NTT: De Bod

(Ineos Grenadiers, Mitchelton Scott, Bahrain-McLaren e Israel Start-Up Nation non hanno uomini al comando)

15.43 Sale a 2’08” il vantaggio dei 38 fuggitivi.

15.40 Alejandro Valverde è il miglior corridore in classifica nel gruppo degli attaccanti: 10 ° a 3’00 ”. Il divario dal plotone maglia rossa a 70 km dalla fine è di 1’30 ”.

15.37 I corridori sono su un lungo falsopiano che conduce al traguardo volante di Izarra.

15.33 70 chilometri al traguardo e 1’30” di vantaggio per la maxi fuga.

15.29 Attualmente Sepp Kuss è il nuovo leader della classifica dei GPM.

15.24 GRANDE BAGARRE NEL GRUPPO DEI FUGGITIVI!

15.20 Gruppo maglia rossa costantemente comandato dalla Ineos Grenadiers.

15.16 Sono ben 38 i battistrada: Nans Peters, Damien Godon (AG2R La Mondiale), Sepp Kuss, Paul Martens, George Bennett (Jumbo-Visma), Robert Power, Thymen Arensman, Michael Storer (Team Sunweb), Carlos Verona, Jose Joaquin Rojas, Alejandro Valverde (Movistar Team), Ivo Oliveira, Rui Costa, Davide Formolo (UAE Team Emirates), Mikel Nieve (Mitchelton Scott), Oscar Cabedo (Burgos BH), Juan Pedro Lopez, Niklas Eg, Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Omar Fraile, Alex Aranburu (Astana), Michael Woods, Magnus Cort Nielsen (EF Pro Cycling), Georg Zimmermann (CCC Team), Tim Wellens, Stan Dewulf (Lotto Soudal), Jose Herrada, Victor Lafay, Pierre-Luc Perichon, Guillaume Martin (Cofidis), Romain Sicard (Total Direct Energie), Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), George Zimmerman (CCC), Ide Schelling (Bora-hansgrohe), Matthieu Ladagnous (Groupama-FDJ), Jannik Steimle (Deceuninck Quick Step), Stefan De Bod (NTT), Niki Terpstra (Total Direct Energie).

15.14 Ecco i passaggi al GPM del Puerto de Orduña (km 67.3):

1. Sepp Kuss (Jumbo-Visma), 10 punti

2. Guillaume Martin (Cofidis), 6 punti

3. Rob Power (Sunweb), 4 punti

4. Nans Peters (AG2R La Mondiale), 2 punti

5. Alejandro Valverde (Movistar), 1 punto

15.13 I fuggitivi hanno 1’30” di vantaggio sul gruppo tirato dalla Ineos Grenadiers.

15.10 Pioggia sulla corsa!

15.08 Sepp Kuss conquista il primo posto al GPM.

15.05 Nans Peters (AG2R La Mondiale), Guillaume Martin (Cofidis), Sepp Kuss (Jumbo-Visma) e Robert Power (Team Sunweb) hanno guadagnato 20″ sugli altri fuggitivi. Siamo quasi in cima al Puerto de Orduña.

15.04 Abbiamo dunque 38 uomini all’attacco!

15.02 Il gruppo Valverde ha raggiunto la testa della corsa a 3 km dalla vetta. E ora Nans Peters (AG2R La Mondiale) cerca di allungare su tutti.

14.59 Alejandro Valverde (Movistar Team), Davide Formolo (UAE Team Emirates), Mikel Nieve (Mitchelton Scott), Quentin Jauregui (AG2R La Mondiale), Oscar Cabedo e Angel Madrazo (Burgos BH) sono a 30” dalla fuga. Jorge Arcas (Movistar) e Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros) sono stati ripresi dal gruppo, staccato a 58”.

14.56 3,5 km allo scollinamento quando ci troviamo a 96 chilometri dal traguardo.

14.55 Sono ben 17 gli inseguitori degli altrettanti 17 battistrada. I loro nomi sono: George Bennett (Jumbo-Visma), Ivo Oliveira (UAE Team Emirates), Juan Pedro Lopez, Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Rob Power, Thymen Arensman, Mark Donovan (Sunweb), Omar Fraile (Astana), Michael Woods (EF Pro Cycling), Nans Peters (AG2R La Mondiale), Georg Zimmermann (CCC Team), Tim Wellens (Lotto Soudal), Guillaume Martin, Jose Herrada (Cofidis), Gino Mader (NTT), Jorge Arcas (Movistar), Romain Sicard (Total Direct Energie), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), e Angel Madrazo (Burgos-BH).

14.52 Sono circa una decina gli uomini che si stanno riportando sulla fuga. Tra di loro ci sono la maglia a pois Tim Wellens (Lotto Soudal), Guillaume Martin (Cofidis), Omar Fraile (Astana) e Angel Madrazo (Burgos BH).

14.50 Alcuni atleti hanno perso contatto dal plotone dei big, mentre siamo sul Puerto de Orduña.

14.48 Altri corridori stanno provando ad evadere dal gruppo guidato dalla Ineos Grenadiers della maglia rossa Richard Carapaz.

14.44 Ecco i nomi dei 17 battistrada: Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Jannik Steimle (Deceuninck Quick Step), Rui Costa (UAE Team Emirates), Niklas Eg (Trek Segafredo), Michael Storer (Sunweb) Alex Aranburu (Astana Pro Team), Ide Schelling (Bora Hansgrohe), Matthieu Ladagnous (Groupama FDJ), Magnus Cort Nielsen (EF Pro Cycling), Dorian Godon (AG2R La Mondiale), Stan Dewulf (Lotto Soudal), Victor Lafay, Pierre Luc Périchon (Cofidis), Stefan De Bod (NTT), José Joaquin Rojas (Movistar), Niki Terpstra (Total Direct Energie) e Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA).

14.40 1’40” di vantaggio per la fuga, dove sono presenti anche Niki Terpstra (Total Direct Energie) e Michael Storer (Team Sunweb).

14.37 Il Puerto de Orduña è un GPM di prima categoria di 7,8 chilometri, con una pendenza media del 7,7% e punte del 14% a circa un chilometro dal suo scollinamento.

14.33 Adesso i corridori dovranno affrontare una discesa abbastanza tecnica che li porterà alla prima scalata al Puerto de Orduña.

14.30 Il gruppo ha percorso 45,2 km nella prima ora.

14.29 Giornata nuvolosa ma fortunatamente al momento non c’è pericolo di pioggia.

14.27 Undici ciclisti provano a evadere ma il plotone reagisce immediatamente.

14.25 Appena superati i 40 km e il gruppo resta compatto.

14.23 Staremo a vedere per quanti chilometri il gruppo maglia rossa resterà compatto.

🇪🇸 El pelotón vuelve a estar agrupado 🇬🇧 Bunch together again after @remicav got caught

14.19 Gruppo compatto! Cavagna è stato ripreso dal plotone.

#LaVuelta20 – Cavagna was the sole leader for the last half an hour but he’s been reeled back in. All together after 35km of racing. #LFRlive

14.16 Situazione in continui divenire quando sono stati trascorsi i primi 35 km.

14.13 Ripresi i contrattaccanti. In testa resta da solo lo stoico Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) con circa 10” di vantaggio.

14.08 Quattro corridori evadono dal gruppo si tratta di Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), Jonathan Hivert (Total Direct Energie) e Hector Saez (Caja Rural-Seguros RGA).

14.05 La velocità media del gruppo e del fuggitivo dopo 20 km.

The Peloton isn’t letting the Break escape easily – they only have a 20″ gap at km 20 👊👊👊 #lavuelta20 | @lavuelta pic.twitter.com/fLboUYUV40

14.02 Il vantaggio del fuggitivo scenda a circa 12”.

🇪🇸 @remicav tiene unos metros de ventaja pero el pelotón sigue enfilado buscando la fuga. 🇬🇧 Another hard battle to make the break: now Cavagna has a dozen of seconds.

13.58 In testa al gruppo ci sono diversi attacchi con l’intento di portare via una fuga ma dopo 20 km c’è solo Cavagna in avanscoperta.

13.54 Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) porta a 30” il proprio vantaggio sul plotone.

13.51 Bicicletta speciale per Chris Froome che sarà messa all’asta al termine della gara.

Now this is a @Pinarello_com that will stand out in the peloton at #LaVuelta20

Designed by artist @brittopopart – it will be auctioned off later this year in support of @bestbuddies. Look after it @chrisfroome! pic.twitter.com/OqVpUMbygY

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 27, 2020