Vuelta a España 2020, Richard Carapaz: “Abbiamo difeso la maglia rossa, la tappa è stata molto veloce”

Richard Carapaz si è confermato in testa alla classifica generale della Vuelta a España 2020 al termine della settima tappa. L’ecuadoriano aveva conquistato la maglia rossa un paio di giorni fa e oggi ha potuto sfoggiare in gruppo il simbolo del primato, ma non è stata una giornata tranquilla per il vincitore del Giro d’Italia 2020. Il sudamericano ha infatti dovuto fare lavorare i suoi compagni di squadra per tenere sotto controllo la fuga di cui faceva parte Alejandro Valverde. Ad ogni modo il capitano della Ineos Grenadiers guarda tutti dall’alto in basso alla vigilia di una tappa di lusso con l’arrivo in salita: 18” sul britannico Hugh Carthy, 20” sull’irlandese Daniel Martin, 30” sullo sloveno Primoz Roglic.

Richard Carapaz ha analizzato in questo modo la sua prova odierna: “La tappa di oggi è stata molto veloce fin dall’inizio, abbiamo speso molte energie. Abbiamo tenuto la situazione sotto controllo, abbiamo cercato di mantenere la calma. Abbiamo cercato di tenere sotto controllo la fuga e abbiamo chiuso con un distacco contenuto. Abbiamo difeso la maglia come dovevamo, i miei compagni hanno fatto un lavoro spettacolare e tutto il team è stato all’altezza del compito“.

Foto: Lapresse