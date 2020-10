Vuelta a España 2020, Davide Formolo centra la fuga buona. Manca il guizzo giusto nel finale

Era difficile, quasi impossibile, aspettarci che Davide Formolo potesse far classifica alla Vuelta a España 2020. La caduta al Tour de France con annessa rottura della clavicola è andata a rovinare completamente questa stagione dell’ex campione d’Italia, che sembrava pronto a fare il decisivo salto di qualità. L’obiettivo prefissato era quello dei Mondiali di Imola, con un percorso perfetto per le sue caratteristiche: non è stato possibile però prendere il via.

Tanto allenamento e voglia di ripartire, con una condizione ben lontana dal 100% l’alfiere della UAE Emirates è riuscito lo stesso a presentarsi alla partenza della corsa a tappe iberica con l’obiettivo di vivere giorno dopo giorno e agguantare risultati importanti. Il primo è arrivato oggi, con una crescita che fa ben sperare in vista dei prossimi giorni: decima piazza sul traguardo di Villanueva de Valdegovia al termine della settima frazione.

L’azzurro oggi ha centrato la fuga giusta, formata da 38 uomini. Assieme al compagno di squadra Rui Costa ha provato in tutti i modi a giocarsi il successo, ma sull’ascesa conclusiva non ha avuto la forza per tenere il ritmo dei primi cinque, spinti da Valverde e Woods (poi vincitore), che sono giunti con qualche secondo di margine. Nella volata ristretta per i piazzamenti Formolo ha trovato una buona top-10.

Foto: Lapresse