LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: il Puerto de Orduña può far male, Roglic per il riscatto

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della settima tappa della Vuelta a España 2020. La grande corsa a tappe iberica riparte verso la sua seconda settimana, con 159,7 chilometri insidiosi tra Vitoria-Gasteiz e Villanueva de Valdegovia. Anche quest’oggi potremmo assistere a qualche bella sorpresa in ottica classifica generale. C’è da aspettarsi una grande bagarre in occasione della seconda scalata al Puerto de Orduña, il cui scollinamento è piazzato a soli 18 chilometri dal traguardo.

I primi saliscendi avranno inizio dopo circa 20 chilometri di gara. Una breve discesa condurrà alla prima delle due scalate all’Alto de Orduña, un GPM di prima categoria di 7,8 chilometri con una pendenza media del 7,7% e punte del 14% a circa un chilometro dallo scollinamento. Dopo un breve su e giù fino a Salinas de Añana, un lungo falsopiano condurrà il gruppo al traguardo volante di Izara, posizionato al chilometro 117,3. Un’altra veloce discesa porterà i corridori alla seconda scalata all’Alto de Orduña, che terminerà a 18 chilometri dalla fine. Qui qualcuno potrebbe tentare un affondo lanciandosi in discesa. Dopo un altro breve saliscendi, gli ultimi 5 chilometri di gara saranno pressoché pianeggiati o comunque in leggero falsopiano.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma), che non è apparso in formissima nella frazione di domenica, avrà una ghiotta occasione per riscattarsi su un percorso molto adatto alle caratteristiche dello sloveno. Contestualmente, Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) farà di tutto per difendere il suo primato; a dovrà fare attenzione a Hugh Carthy (EF Pro Cycling) e Dan Martin (Israel Start-Up Nation), che lo seguono subito a ruota nella classifica generale. Bisognerà poi capire la vera tattica in casa Movistar, visto che hanno tre uomini in top ten, ossia: Enric Mas, Marc Soler e Alejandro Valverde. Tra coloro che devono recuperare qualcosa in classifica, troviamo gli azzurri Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) e Davide Formolo (UAE Team Emirates). Abbiamo dunque Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Guillaume Martin (Cofidis) o Alexandr Vlasov (Astana). E attenzione, perchè la formazione kazaka, tra corridori fuori classifica, ha anche Luis Leon Sanchez e Alex Aranburu.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della settima tappa della Vuelta 2020 dalle ore 13.00. Buon divertimento!

