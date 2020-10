Classifica Vuelta a España 2020, settima tappa: Carapaz maglia rossa, 18” su Carthy. Roglic a 30”

Richard Carapaz si conferma in testa alla classifica generale della Vuelta a España 2020 al termine della settima tappa. La frazione odierna proponeva la doppia scalata al sempre insidioso Puerto de Orduña, l’ultima a una ventina di chilometri dall’arrivo. I big non si sono dati grandissima battaglia in salita dopo il giorno di riposo e sono giunti tutti insieme sul traguardo di Villanueva de Valdegovia, attardati di poco meno di un minuto dai fuggitivi di giornata che si sono giocati la vittoria.

Richard Carapaz continua a indossare la maglia rossa conquistata domenica pomeriggio e conserva il vantaggio sui suoi più immediati inseguitori. L’ecuadoriano della Ineos Grenadiers ha 18” di margine sul britannico Hugh Carthy (EF Pro Cycling), 20” sull’irlandese Dan Martin (Israel Start-Up Nation), 30” sullo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Lo spagnolo Alejandro Valverde è parzialmente rientrato in classifica dopo il terzo posto odierno: l’uomo della Movistar è andato in fuga, ha recuperato circa un minuto e ora è nono a 2’03”.

Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna 2020 al termine della settima tappa. Domani è in programma un’altra frazione di montagna che potrebbe rimescolare le carte in graduatoria e riaprire tutti i giochi.

CLASSIFICA GENERALE VUELTA DI SPAGNA 2020 (dopo la settima tappa):

1 RICHARD CARAPAZ 72 INEOS GRENADIERS 28H 23′ 51” – – –

2 HUGH JOHN CARTHY 102 EF PRO CYCLING 28H 24′ 09” + 00H 00′ 18” – –

3 DANIEL MARTIN 181 ISRAEL START-UP NATION 28H 24′ 11” + 00H 00′ 20” – –

4 PRIMOŽ ROGLIC 1 TEAM JUMBO – VISMA 28H 24′ 21” + 00H 00′ 30” – –

5 ENRIC MAS 174 MOVISTAR TEAM 28H 24′ 58” + 00H 01′ 07” – –

6 FELIX GROSSSCHARTNER 63 BORA – HANSGROHE 28H 25′ 21” + 00H 01′ 30” – –

7 MARC SOLER 177 MOVISTAR TEAM 28H 25′ 33” + 00H 01′ 42” – –

8 JHOAN ESTEBAN CHAVES 81 MITCHELTON – SCOTT 28H 25′ 53” + 00H 02′ 02” – –

9 ALEJANDRO VALVERDE 171 MOVISTAR TEAM 28H 25′ 54” + 00H 02′ 03” B : 5” –

10 GEORGE BENNETT 2 TEAM JUMBO – VISMA 28H 26′ 30” + 00H 02′ 39” – –

11 MIKEL NIEVE 83 MITCHELTON – SCOTT 28H 26′ 36” + 00H 02′ 45” – –

12 DAVID DE LA CRUZ 21 UAE TEAM EMIRATES 28H 26′ 37” + 00H 02′ 46” – –

13 WOUTER POELS 111 BAHRAIN – MCLAREN 28H 27′ 10” + 00H 03′ 19” – –

14 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 57 ASTANA PRO TEAM 28H 27′ 10” + 00H 03′ 19” B : 3” –

15 KENNY ELISSONDE 35 TREK – SEGAFREDO 28H 27′ 19” + 00H 03′ 28” B : 2” –

16 MATTIA CATTANEO 13 DECEUNINCK – QUICK – STEP 28H 27′ 37” + 00H 03′ 46” – –

17 DAVID GAUDU 94 GROUPAMA – FDJ 28H 27′ 38” + 00H 03′ 47” – –

18 GINO MÄDER 168 NTT PRO CYCLING TEAM 28H 27′ 55” + 00H 04′ 04” – –

19 SERGIO LUIS HENAO 24 UAE TEAM EMIRATES 28H 28′ 19” + 00H 04′ 28” – –

20 GUILLAUME MARTIN 151 COFIDIS 28H 30′ 18” + 00H 06′ 27” B : 9” –

21 ALEKSANDR VLASOV 51 ASTANA PRO TEAM 28H 30′ 25” + 00H 06′ 34” – –

22 DAVIDE FORMOLO 23 UAE TEAM EMIRATES 28H 31′ 04” + 00H 07′ 13” – –

23 SEPP KUSS 6 TEAM JUMBO – VISMA 28H 33′ 10” + 00H 09′ 19” – –

24 LUIS LEÓN SANCHEZ 58 ASTANA PRO TEAM 28H 34′ 12” + 00H 10′ 21” – –

25 KOBE GOOSSENS 144 LOTTO SOUDAL 28H 37′ 34” + 00H 13′ 43” – –

26 GEORG ZIMMERMANN 137 CCC TEAM 28H 37′ 52” + 00H 14′ 01” – –

27 JOSE HERRADA 154 COFIDIS 28H 38′ 17” + 00H 14′ 26” – –

28 ANDREA BAGIOLI 12 DECEUNINCK – QUICK – STEP 28H 42′ 52” + 00H 19′ 01” – –

29 BRUNO ARMIRAIL 92 GROUPAMA – FDJ 28H 43′ 27” + 00H 19′ 36” B : 3” –

30 CARLOS VERONA 178 MOVISTAR TEAM 28H 47′ 06” + 00H 23′ 15” – –

31 JOSÉ ROJAS 176 MOVISTAR TEAM 28H 47′ 14” + 00H 23′ 23” – –

32 CLÉMENT CHAMPOUSSIN 121 AG2R LA MONDIALE 28H 47′ 32” + 00H 23′ 41” – –

33 RUI COSTA 22 UAE TEAM EMIRATES 28H 47′ 35” + 00H 23′ 44” B : 4” –

34 WILLIAM BARTA 132 CCC TEAM 28H 49′ 24” + 00H 25′ 33” – –

35 LUIS ANGEL MATE 156 COFIDIS 28H 50′ 13” + 00H 26′ 22” B : 1” –

36 ROMAIN SICARD 197 TOTAL DIRECT ENERGIE 28H 50′ 31” + 00H 26′ 40” – –

37 JHOJAN ORLANDO GARCIA SUSA 206 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 28H 51′ 55” + 00H 28′ 04” – –

38 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 31 TREK – SEGAFREDO 28H 52′ 14” + 00H 28′ 23” – –

39 IVAN RAMIRO SOSA CUERVO 76 INEOS GRENADIERS 28H 52′ 44” + 00H 28′ 53” – –

40 NANS PETERS 125 AG2R LA MONDIALE 28H 53′ 09” + 00H 29′ 18” – –

41 ROB POWER 41 TEAM SUNWEB 28H 55′ 29” + 00H 31′ 38” – –

42 NIKLAS EG 34 TREK – SEGAFREDO 28H 57′ 59” + 00H 34′ 08” – –

43 TSGABU GEBREMARYAM GRMAY 82 MITCHELTON – SCOTT 28H 59′ 24” + 00H 35′ 33” – –

44 NICHOLAS SCHULTZ 84 MITCHELTON – SCOTT 29H 00′ 10” + 00H 36′ 19” – –

45 DORIAN GODON 124 AG2R LA MONDIALE 29H 01′ 16” + 00H 37′ 25” B : 3” –

46 ANDREY AMADOR 73 INEOS GRENADIERS 29H 03′ 07” + 00H 39′ 16” – –

47 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 55 ASTANA PRO TEAM 29H 03′ 07” + 00H 39′ 16” B : 10” –

48 MICHAEL WOODS 108 EF PRO CYCLING 29H 03′ 14” + 00H 39′ 23” B : 16” –

Foto: Lapresse