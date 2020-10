Vuelta a España 2020, Michael Woods: “Non mi aspettavo di andare in fuga. Non tiravo per proteggere Carthy”

Michael Woods torna al successo alla Vuelta a España 2020. Il corridore della EF Pro Cycling si è aggiudicato la settima tappa della corsa spagnola, la Vitoria Gasteiz-Villanueva de Valdegovia di 159.7 chilometri, con uno scatto negli ultimi chilometri ad anticipare i migliori della fuga di giornata, tra cui svettano Omar Fraile (Astana) e Alejandro Valverde (Movistar).

Il canadese, che domenica era arrivato secondo, si è espresso così all’arrivo: “Un giorno speciale per me, siamo andati molto forte quest’oggi. Quando è arrivato Valverde in fuga non mi sono messo più a tirare, avendo il mio capitano Hugh Carthy dietro; non volevo permettere allo spagnolo di guadagnare. Non credevo di entrare in fuga quest’oggi, poi la tappa si è sviluppata in maniera folle e sono entrato nel gruppo. Nei prossimi giorni la mia prima opzione sarà quella di rimanere il più possibile vicino al mio capitano“.

Foto: Lapresse