Vuelta a España 2020, la tappa di oggi Vitoria-Gasteiz – Villanueva de Valdegovia: percorso, altimetria, favoriti. Il Puerto di Orduña apre ai colpi di mano

Riparte oggi la Vuelta a España 2020, dopo il giorno di riposo, con una frazione dura che strizza l’occhio alle fughe: la Vitoria-Gasteiz – Villanueva de Valdegovia di 159,7 chilometri. Dopo i primi 59, il gruppo scalerà l’impegnativo Puerto de Orduña (7,8 chilometri al 7,7%). In seguito allo scollinamento, ci saranno una sessantina di chilometri tranquilli, nei quali è presente anche il traguardo volante, situato in località Izarra. Dunque, al chilometro 132, inizierà la seconda ascesa al Puerto de Orduña. Superato il GPM, gli atleti affronteranno un tratto in discesa, quindi uno strappetto e, infine, quindici chilometri pianeggianti che portano al traguardo.

I FAVORITI DELLA SETTIMA TAPPA DELLA VUELTA 2020

Come detto in precedenza, la frazione è perfetta per chi vuole provare la fuga da lontano e, dunque, i favoriti per il trionfo odierno vanno cercati tra quei corridori forti in salita che sono già usciti di classifica. Nomi come Michael Woods, Rui Costa e Robert Power. Non vanno sottovalutati, inoltre, nemmeno uomini da gare in linea come Alex Aranburu e Michael Valgren che possono reggere sul Puerto de Orduña e superare i rivali nel finale. In casa Italia, infine, potrebbe essere l’occasione ideale per Andrea Bagioli e Davide Formolo, ambedue decisamente adatti al tracciato della tappa odierna.

L’ALTIMETRIA DELLA SETTIMA TAPPA DELLA VUELTA 2020

Foto: Lapresse