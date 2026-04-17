Hockey ghiaccio femminile, l’Italia cede all’Ungheria: sfuma la promozione

Così fa malissimo. La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile dice addio al sogno promozione. Le azzurre hanno infatti incassato la seconda sconfitta consecutiva ai Campionati Mondiali 2026 Prima Divisione Gruppo A di Budapest, cedendo il passo proprio alle padrone di casa per 2-3, scivolando così al terzo posto della classifica con sette punti, due in meno della capolista Francia.

A differenza di quanto successo in occasione della disputa contro la Francia, le azzurre riescono a sbloccare il risultato già nel primo periodo, nello specifico al sedicesimo giro di orologio, momento in cui Tutino serve Reyes al centro, con quest’ultima che intuisce l’imbucata di Verano, brava a non sbagliare da distanza ravvicinata.

Nel secondo tempo però le magiare ripristinano gli equilibri, sfruttando appieno una situazione di power play capitalizzata da Hiez dopo una manovra offensiva ben orchestrata.

Poi però ad inizio del terzo atto ecco la doccia fredda: dopo appena due minuti infatti arriva la rete del sorpasso firmata da Lotti Odnoga, a segno dopo uno scambio vincente con Lippai e Kreisz. Le azzurre cercano di reagire, ma le ungheresi fiutano l’odore del sangue e scappano sull’1-3 con una bordata da media distanza di Regina Metzler a diciotto minuti dalla conclusione del match.

Il tempo per reagire c’è, e le azzurre lo sfruttano accorciando le distanze a -8 con una sassata di Anna Caumo. Sarà tuttavia l’ultimo guizzo di una partita amarissima e di un epilogo che soltanto due giorni fa sembrava lontano anni luce. Domani è prevista la sfida con il fanalino di coda Cina, a questo punto non utile ai fini dell’obiettivo prefissato.