LIVE MotoGP, Test Misano 2020 in DIRETTA: Dovizioso cerca risposte verso gara-2, Valentino Rossi studia le gomme

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei test di Misano per quel che riguarda la MotoGP. Sul tracciato di Misano, dove domenica si è corso il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, e dove da venerdì scatterà il weekend del Gran Premio dell’Emilia Romagna, team e piloti saranno impegnati in otto ore di lavoro che si annunciano quanto mai importanti. Siamo ad otto gare dal termine della stagione, dopo le sei già disputate, per cui tutti i protagonisti cercheranno di affilare le armi in vista del tanto atteso rush finale.

La giornata romagnola scatterà alle ore 9.30 e si concluderà alle ore 18.00 con una pausa tra le ore 13.00 e le 14.00. Si tratta di un appuntamento importante per le squadre impegnate a definire assetti e a varare del materiale di sviluppo sulle moto. Un’occasione per le squadre che tutti cercheranno di sfruttare per apportare delle modifiche ai propri pacchetti. In casa Yamaha, dopo il successo di Franco Morbidelli e il buon piazzamento di Valentino Rossi (quarto) si continuerà a lavorare per sfruttare al meglio le gomme, vero e proprio enigma di questa stagione così particolare. Le nuove mescole introdotte da Michelin stanno creando non pochi problemi ai piloti in fatto di messa a punto e di interpretazione.

Ne sanno qualcosa in Ducati che, soprattutto con il duo dei centauri ufficiali, si fatica a trovare un feeling accettabile. Andrea Dovizioso, attuale leader del campionato, ha ben pochi motivi per cui sorridere. Il settimo posto dell’ultimo round non ha dato indicazioni confortanti e, non fosse stato per una domenica da dimenticare di Fabio Quartararo, anche la vetta iridata non vi sarebbe stata. Il “Dovi” dovrà guardare a Francesco “Pecco” Bagnaia, splendido secondo in gara a Misano e probabilmente l’unico alfiere della Rossa a essersi adattato a dovere a queste mescole. Non dimentichiamoci di Honda, Suzuki e KTM che, a loro volta, proveranno a migliorare le rispettive moto per la fase conclusiva della annata.

I test di Misano scatteranno alle ore 9.30 e si concluderanno alle ore 18.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell'intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dei lavori sulla pista romagnola.





Foto: Lapresse