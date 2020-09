MotoGP, Classifica Test Misano 2020: risultati. Pol Espargarò e Vinales i migliori. Sorride Dovizioso, Valentino Rossi sui long-run

Oggi si sono disputati i Test della MotoGP a Misano. Il circuito intitolato a Marco Simoncelli ha ospitato questa giornata in cui i piloti hanno potuto provare nuove componenti e migliorare il proprio feeling con la moto in vista dei prossimi appuntamenti. Il tracciato emiliano, che due giorni fa ha ospitato il GP San Marino e che tra cinque giorni sarà teatro del GP di Emilia Romagna, ha concesso otto ore di prove ai piloti. Lo spagnolo Pol Espargarò ha timbrato il miglior tempo in mattinata, mentre lo spagnolo Maverick Vinales è risultato il migliore al pomeriggio.

Sorrisi per Andrea Dovizioso, leader del Mondiale che ha testato una nuova ciclistica sulla sua Ducati. Bene Francesco Bagnaia, terzo in mattinata. Valentino Rossi si è concentrato sui long run e sulle simulazioni di gara, concludendo sempre nelle retrovie a livello di giro secco. Franco Morbidelli, trionfatore due giorni fa, non è sceso in pista a causa di problemi allo stomaco. Di seguito le classifiche della giornata di Test a Misano.

CLASSIFICA SESSIONE MATTUTINA TEST MISANO MOTOGP 2020:

1 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.054 28 42 295.0

2 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.182 49 55 0.128 0.128 294.2

3 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’32.207 25 26 0.153 0.025 300.0

4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.233 29 43 0.179 0.026 293.4

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’32.290 45 45 0.236 0.057 298.3

6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.298 34 45 0.244 0.008 294.2

7 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.319 24 47 0.265 0.021 292.6

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’32.353 29 51 0.299 0.034 291.1

9 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’32.445 47 57 0.391 0.092 297.5

10 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.516 45 52 0.462 0.071 296.7

11 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’32.529 18 37 0.475 0.013 294.2

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.535 30 30 0.481 0.006 293.4

13 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’32.626 22 44 0.572 0.091 299.1

14 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’32.821 24 44 0.767 0.195 295.8

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.857 17 36 0.803 0.036 293.4

16 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.946 35 47 0.892 0.089 290.3

17 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’33.428 46 46 1.374 0.482 294.2

18 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’33.460 37 37 1.406 0.032 295.8

CLASSIFICA SESSIONE POMERIDIANA TEST MISANO MOTOGP 2020:

1 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:31.532 30 / 45 1:32.272

2 P NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:31.803 0.271 0.271 29 / 31 Pit In

3 P ZARCO, Johann Esponsorama Racing 1:31.899 0.367 0.096 37 / 39 Pit In

4 P RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:32.114 0.582 0.215 21 / 33 Pit In

5 P MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:32.162 0.630 0.048 15 / 20 Pit In

6 P ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:32.255 0.723 0.093 28 / 31 Pit In

7 P QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:32.336 0.804 0.081 43 / 56 Pit In

8 BINDER, Brad Red Bull KTM Factory Racing 1:32.453 0.921 0.117 19 / 41 1:33.344

9 P MARQUEZ, Alex Repsol Honda Team 1:32.480 0.948 0.027 24 / 41 Pit In

10 MILLER, Jack Pramac Racing 1:32.510 0.978 0.030 20 / 23 1:33.147

11 P OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 1:32.565 1.033 0.055 14 / 14 Pit In

12 P SMITH, Bradley Aprilia Racing Team Gresini 1:32.590 1.058 0.025 48 / 48 Pit In

13 P ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:32.650 1.118 0.060 15 / 35 Pit In

14 P PETRUCCI, Danilo Ducati Team 1:32.679 1.147 0.029 38 / 44 Pit In

15 P ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:32.946 1.414 0.267 42 / 43 Pit In

16 RABAT, Tito Esponsorama Racing 1:33.306 1.774 0.360 17 / 34 1:36.488

NC DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team

NC BRADL, Stefan Repsol Honda Team

NC MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT

NC BAGNAIA, Francesco Pramac Racing

