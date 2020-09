MotoGP, Test Misano 2020: Yamaha vorrà confermarsi, Ducati deve recuperare

Misano capitale del motociclismo mondiale? Un po’ sì. Dopo l’appuntamento iridato andato in scena nell’ultimo weekend, il circuito romagnolo dedicato alla memoria di Marco Simoncelli sarà teatro domani di una sessione di test prima del secondo round del Mondiale 2020 di MotoGP sempre su questa pista.

Un appuntamento importante per le squadre impegnate a definire assetti e a varare del materiale di sviluppo sulle moto. Un’occasione per le squadre che tutti cercheranno di sfruttare per apportare delle modifiche ai propri pacchetti. In casa Yamaha, dopo il successo di Franco Morbidelli e il buon piazzamento di Valentino Rossi (quarto) si continuerà a lavorare per sfruttare al meglio le gomme, vero e proprio enigma di questa stagione così particolare. Le nuove mescole introdotte da Michelin stanno creando non pochi problemi ai piloti in fatto di messa a punto e di interpretazione.

Ne sanno qualcosa in Ducati che, soprattutto con il duo dei centauri ufficiali, si fatica a trovare un feeling accettabile. Andrea Dovizioso, attuale leader del campionato, ha ben pochi motivi per cui sorridere. Il settimo posto dell’ultimo round non ha dato indicazioni confortanti e, non fosse stato per una domenica da dimenticare di Fabio Quartararo, anche la vetta iridata non vi sarebbe stata. Il “Dovi” dovrà guardare a Francesco “Pecco” Bagnaia, splendido secondo in gara a Misano e probabilmente l’unico alfiere della Rossa a essersi adattato a dovere a queste mescole.

E la Honda? Senza l’infortunato Marc Marquez la squadra di Tokyo sembra sparita e nonostante l’impegno del volenteroso Takaaki Nakagami si fa fatica a scorgere la luce in fondo al tunnel. Sarà interessante capire cosa sapranno fare poi Suzuki e KTM, autentiche mine vaganti in questo campionato.

Foto: LaPresse