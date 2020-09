MotoGP: Valentino Rossi manca il podio ma si rilancia in ottica iridata grazie alle difficoltà di Quartararo e Dovizioso

Andrea Dovizioso 76, Fabio Quartararo 70, Jack Miller 64, Joan Mir 60, Maverick Vinales 58, Valentino Rossi 58, Franco Morbidelli 57, Brad Binder e Takaaki Nakagami 53. Il Gran Premio di San Marino 2020 ha compattato ulteriormente la classifica generale del Mondiale MotoGP, che adesso vede i primi nove piloti racchiusi in soli 23 punti dopo le prime sei tappe della stagione. Nella prima gara di casa dell’anno, Valentino Rossi ha disputato un buonissimo fine settimana dovendo però accontentarsi di un piazzamento ai piedi del podio dopo aver difeso strenuamente la terza posizione fino a poche curve dal traguardo.

Il Dottore, quarto all’arrivo dietro a Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia e Joan Mir, può comunque ritenersi soddisfatto complessivamente in ottica iridata alla luce delle enormi difficoltà affrontate dai grandi favoriti per il titolo Fabio Quartararo (caduto due volte e ritiratosi al 18° giro), Andrea Dovizioso (solo 7° e lontanissimo dal gruppo di testa), Jack Miller (8° ed in netta crisi di gomme dopo una buona partenza) e Maverick Vinales (6° a causa di una pessima prima parte di gara). Il nove volte campione del mondo ha sfruttato l’ottima posizione in griglia per imporre fin da subito il proprio ritmo, senza dover perdere tempo nel traffico per rimontare posizioni con un motore meno potente rispetto alla concorrenza.

Rispetto agli ultimi appuntamenti, il n.46 si è semplicemente dovuto arrendere ad avversari dotati di un ritmo più rapido conservando comunque un piazzamento molto importante. Certo, la pista di Misano Adriatico è estremamente favorevole per Yamaha ed il leggendario pilota di Tavullia dovrà portare a casa il maggior bottino possibile di punti in questo doppio appuntamento casalingo guardando il calendario in prospettiva futura (arriveranno anche due doppiette indigeste come Aragon e Valencia). Domenica prossima si replica infatti sul circuito intitolato a Marco Simoncelli per il Gran Premio dell’Emilia Romagna, con Valentino che andrà nuovamente a caccia del 200° podio della carriera in top class per accorciare ulteriormente le distanze dalla vetta del Mondiale. Sarà però fondamentale confermarsi al top sul giro secco in qualifica e limare un paio di decimi al giro sul passo gara per tenere il passo dei primi fino alla bandiera a scacchi.

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse