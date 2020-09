MotoGP, Test Misano 2020: classifica combinata. Vinales in testa, Dovizioso prova la ciclistica, Valentino Rossi i long-run

Maverick Vinales ha realizzato il miglior tempo nei Test di Misano andati oggi in scena sul circuito intitolato alla memoria del compianto Marco Simoncelli. Lo spagnolo ha timbrato un buon 1:32.532 nella sessione pomeridiana in sella alla sua Yamaha e ha così preceduto il giapponese Takaaki Nakagami (Honda) di 0.271 e il francese Johann Zarco (Ducati) di 0.367. Quarto tempo per lo spagnolo Pol Espargarò (KTM) che era stato il migliore in mattinata. Settimo e ottavo Francesco Bagnaia e Andrea Dovizioso con i riscontri del mattino. Valentino Rossi ha puntato tutto sui long-run e non ha fatto il giro secco, fermandosi in 17ma posizione. Franco Morbidelli non ha girato a causa di problemi allo stomaco. Di seguito la classifica combinata dei Test Misano MotoGP 2020.

CLASSIFICA COMBINATA TEST MISANO MOTOGP 2020:

1 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.319 24 1’31.532 30

2 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.298 34 1’31.803 29 0.271 0.271

3 5 J.ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’32.445 47 1’31.899 37 0.367 0.096

4 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.054 28 1’32.255 28 0.522 0.155

5 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.233 29 1’32.114 21 0.582 0.060

6 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.182 49 1’32.162 15 0.630 0.048

7 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’32.207 25 0.675 0.045

8 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’32.290 45 0.758 0.083

9 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’32.353 29 1’32.336 43 0.804 0.046

10 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.857 17 1’32.453 19 0.921 0.117

11 73 A.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.516 45 1’32.480 24 0.948 0.027

12 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’32.626 22 1’32.510 20 0.978 0.030

13 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’32.529 18 1’32.565 14 0.997 0.019

14 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.535 30 1’32.650 15 1.003 0.006

15 38 B.SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’33.428 46 1’32.590 48 1.058 0.055

16 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’32.821 24 1’32.679 38 1.147 0.089

17 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.946 35 1’32.946 42 1.414 0.267

18 53 T.RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’33.460 37 1’33.306 17 1.774 0.360

6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA

21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA

