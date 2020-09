VIDEO MotoGP, Paolo Ciabatti: “Francesco Bagnaia ha fatto un passo verso la Ducati ufficiale”

Francesco Bagnaia ha conquistato un bellissimo secondo posto nel GP di San Marino 2020, sesta tappa del Mondiale MotoGP andata in scena un paio di giorni fa sul circuito di Misano. Il centauro della Ducati è riuscito a salire sul podio e ha compiuto un passo importantissimo verso la conquista di una sella in Ducati ufficiale per la prossima stagione. A confermarlo è stato Paolo Ciabatti, direttore sportivo Ducati Corse, ai microfoni di Sky: “Ha fatto un passo verso la direzione giusta. Lo aspettavamo al rientro, perché a Jerez aveva già fatto vedere che riusciva a guidare la Ducati in un modo efficace, purtroppo il suo secondo posto era sfumato per un problema al motore. Qui si è ripreso quello che non aveva potuto ottenere in Spagna, ha fatto una gara fantastica non al 100% della propria forma. Prestazione eccezionale, gara convincente: un passo nella direzione giusta“. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Parolo Ciabatti su Francesco Bagnaia rilasciate ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

VIDEO PAOLO CIABATTI SU FRANCESCO BAGNAIA:

Loading...

Loading...

Foto: Lapresse