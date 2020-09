MotoGP, Franco Morbidelli ha problemi allo stomaco: niente test a Misano

Franco Morbidelli non è sceso in pista durante i Test di Misano andati in scena oggi sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Il centauro romano, due giorni fa vincitore del GP di San Marino proprio su questo circuito, ha avuto dei problemi allo stomaco e dunque non è riuscito a montare in sella alla sua Yamaha. Un vero peccato per l’alfiere della Petronas, il quale avrebbe provato sicuramente qualche novità e cercato una messa a punto ancora migliore in vista del GP di Emilia Romagna, previsto domenica 20 settembre sempre su questa pista. Il malessere odierno non cambia i piani del già Campione del Mondo della Moto2, pronto a rimettersi in gioco nel prossimo weekend con l’obiettivo di salire nuovamente sul gradino più alto del podio.

Foto: Lapresse