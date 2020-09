MotoGP, Marc Marquez torna ad allenarsi dopo sei settimane. Quando rientrerà in pista?

Marc Marquez è tornato ad allenarsi a sei settimane di distanza dall’intervento chirurgico, reso necessario per la frattura all’omero del braccio destro. Lo scorso 3 agosto il Campione del Mondo della MotoGP era finito sotto i ferri, oggi si è rimesso in azione correndo a piedi per 7,53 km nella sua Cervera (ha coperto la distanza in 31 minuti e 14 secondi). Il fuoriclasse spagnolo, infortunatosi a causa di una caduta nel GP di Spagna (primo appuntamento di questa tormentata stagione agonistica), non ha ancora comunicato la data del proprio ritorno in pista, ma resterà fuori ancora a lungo. Si vocifera di una sua possibile ripresa per le ultime due-tre gare dell’anno, tra Valencia e Portimao.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock