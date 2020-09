MotoGP, Test Misano 2020: Yamaha si conferma al top con Viñales, lavoro sul passo per Valentino Rossi e Dovizioso

È andata definitivamente in archivio a Misano l’unica giornata di test collettivi previsti quest’anno durante la stagione per quanto riguarda la MotoGP. I team della classe regina del Motomondiale hanno avuto a disposizione sette ore e mezza di tempo per preparare al meglio il prossimo Gran Premio di Emilia Romagna, in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre sempre sul tracciato romagnolo, testando nel frattempo alcune novità tecniche potenzialmente utili nel prosieguo del campionato. Yamaha in tal senso ha sfruttato nel migliore dei modi questa giornata in pista, facendo provare ai piloti Factory un nuovo forcellone in carbonio, un nuovo scarico e una soluzione innovativa relativa alla leva della frizione.

Maverick Viñales, dopo una mattinata positiva sul passo ma non esaltante in termini di performance pura (7° tempo della sessione), si è scatenato nelle ultime ore del pomeriggio firmando nettamente il miglior crono assoluto di giornata in 1’31″532. Si tratta di un time-attack di elevato profilo, più lento di un solo decimo rispetto al record all-time di Misano stabilito proprio dallo spagnolo della Yamaha in occasione delle qualifiche di sabato scorso per fare la pole. Il 25enne nativo di Figueres non si è comunque limitato a martellare tempi stratosferici con gomma nuova, infatti ha messo in mostra anche alcuni long-run molto interessanti soprattutto in FP2.

Loading...

Loading...

Lavoro differenziato sempre in casa Yamaha Factory per Valentino Rossi, che non è mai andato a caccia del tempo concentrandosi esclusivamente sulle gomme e sulle nuove componenti introdotte sulla sua M1. Difficile interpretare i crono odierni del Dottore, sicuramente più brillante in tarda mattinata (una decina di passaggi consecutivi tra 1’33″2 e 1’32″9) rispetto al pomeriggio sul fronte del passo gara. Poco appariscente ma particolarmente attivo il francese Fabio Quartararo, unico rappresentante di Yamaha Petronas a causa dell’indisponibilità di Franco Morbidelli (out a causa di un problema gastrointestinale) e capace di percorrere la bellezza di 107 giri complessivi con il nono tempo finale a 8 decimi dalla vetta senza provare il time-attack vero e proprio. Da segnalare la conferma ad altissimi livelli della Suzuki, che impressiona particolarmente sul ritmo gara in mattinata con un Joan Mir in grande spolvero reduce dal podio nell’ultimo GP di San Marino.

Passo avanti incoraggiante in vista del prossimo weekend per KTM, addirittura in testa alla classifica di metà giornata con Pol Espargarò, poi 4° nella combinata senza riuscire a migliorare nella seconda sessione il suo notevole 1’22″054. Capitolo Ducati: Andrea Dovizioso ha girato solo al mattino per aver completato senza intoppi (e con dei lampi sul passo) il suo programma di lavoro con nuovi pezzi relativi alla ciclistica della Rossa di Borgo Panigale. “Pecco” Bagnaia invece ha completato solo 25 giri in mattinata con l’obiettivo di non forzare eccessivamente stante le sue condizioni fisiche ancora lontane dal 100%. Attenzione infine al giapponese Takaaki Nakagami (Honda LCR), sempre molto competitivo nei secondi weekend di gara sullo stesso circuito ed infatti autore quest’oggi del secondo tempo assoluto a meno di tre decimi dalla strepitosa prestazione di Viñales

CLASSIFICA TEMPI TEST MISANO MOTOGP 2020

1 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.319 24 1’31.532 30

2 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.298 34 1’31.803 29 0.271 0.271

3 5 J.ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’32.445 47 1’31.899 37 0.367 0.096

4 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.054 28 1’32.255 28 0.522 0.155

5 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.233 29 1’32.114 21 0.582 0.060

6 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.182 49 1’32.162 15 0.630 0.048

7 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’32.207 25 0.675 0.045

8 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’32.290 45 0.758 0.083

9 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’32.353 29 1’32.336 43 0.804 0.046

10 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.857 17 1’32.453 19 0.921 0.117

11 73 A.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.516 45 1’32.480 24 0.948 0.027

12 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’32.626 22 1’32.510 20 0.978 0.030

13 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’32.529 18 1’32.565 14 0.997 0.019

14 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.535 30 1’32.650 15 1.003 0.006

15 38 B.SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’33.428 46 1’32.590 48 1.058 0.055

16 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’32.821 24 1’32.679 38 1.147 0.089

17 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.946 35 1’32.946 42 1.414 0.267

18 53 T.RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’33.460 37 1’33.306 17 1.774 0.360

Foto: Lapresse